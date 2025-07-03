https://uz.sputniknews.ru/20250703/uzbekistan-i-malayziya-izuchayut-vklad-musulmanskogo-mira-50322242.html
Узбекистан и Малайзия совместно изучают вклад исламского мира в науку и технологии
Узбекистан и Малайзия совместно изучают вклад исламского мира в науку и технологии
Sputnik Узбекистан
Двухдневный семинар в Малазийском институте исламской цивилизации объединил около 50 ученых из исламского мира, представивших 27 научных работ.
2025-07-03T11:02+0500
2025-07-03T11:02+0500
2025-07-03T11:02+0500
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ученые
наука
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ислам
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Ученые Узбекистана приняли участие в пятом научно-практическом семинаре на тему: "Мост мудрости: вклад мусульманского мира в науку, философию и теологию", прошедшем в Институте исламской цивилизации Малайзии, сообщает ИА "Дунё".Ректор Международной академии исламоведения РУз Музаффар Камилов рассказал о реформах в религиозно-образовательной сфере республики, широкой пропаганде идей толерантности и солидарности в обществе посредством науки, призвал к расширению двусторонних обменов учеными и исследованиями в этой области.В ходе двухдневного семинара состоялись сессии "Политология, политическая философия и моральное управление" и "Революционные инновации в математике, астрономии и медицинских инновациях". Около пятидесяти ученых из исламского мира, представили 27 научных работ.Участники семинара выразили надежду, что его результаты послужат созданию взаимовыгодных исследовательских проектов между институтами Узбекистана и Малайзии, публикации книг и статей, а также укреплению академических связей посредством программ обмена преподавателями и студентами.
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узбекистан малайзия семинар наука технологии исламский мир
узбекистан малайзия семинар наука технологии исламский мир
Узбекистан и Малайзия совместно изучают вклад исламского мира в науку и технологии
Двухдневный семинар в малайзийском Институте исламской цивилизации объединил около 50 ученых из исламского мира, представивших 27 научных работ.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Ученые Узбекистана приняли участие в пятом научно-практическом семинаре на тему: "Мост мудрости: вклад мусульманского мира в науку, философию и теологию", прошедшем в Институте исламской цивилизации Малайзии, сообщает
ИА "Дунё".
Ректор Международной академии исламоведения РУз Музаффар Камилов рассказал о реформах в религиозно-образовательной сфере республики, широкой пропаганде идей толерантности и солидарности в обществе посредством науки, призвал к расширению двусторонних обменов учеными и исследованиями в этой области.
В ходе двухдневного семинара состоялись сессии "Политология, политическая философия и моральное управление" и "Революционные инновации в математике, астрономии и медицинских инновациях". Около пятидесяти ученых из исламского мира, представили 27 научных работ.
"Сотрудничество с узбекской стороной, начавшееся пять лет назад с подписания меморандума о взаимопонимании, сегодня превратилось в площадку для постоянного диалога и исследований. Наш институт сотрудничает с несколькими ведущими институтами Узбекистана. Этот семинар предоставляет важную платформу для изучения великого научного наследия мусульманских ученых в различных областях, таких как наука, технологии, религия, психология, общество, юриспруденция, хадисы и тафсир", — отметила директор Института исламской цивилизации Фариза Шамн.
Участники семинара выразили надежду, что его результаты послужат созданию взаимовыгодных исследовательских проектов между институтами Узбекистана и Малайзии, публикации книг и статей, а также укреплению академических связей посредством программ обмена преподавателями и студентами.