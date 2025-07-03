https://uz.sputniknews.ru/20250703/vernite-nashix-rebyat-50335879.html

Верните наших ребят

Верните наших ребят

Sputnik Узбекистан

Заподозрить в Игоре Картавых и Евгении Белоусове "агентов ФСБ" – это даже не абсурд, а полный абсурд. Вся их жизнь была публичной и открытой, что логично –... 03.07.2025, Sputnik Узбекистан

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Заподозрить в Игоре Картавых и Евгении Белоусове "агентов ФСБ" – это даже не абсурд, а полный абсурд. Вся их жизнь была публичной и открытой, что логично – ведь они профессиональные журналисты. Это настолько очевидно и так легко проверяется простым запросом в гугле, что не может вызывать даже малейших сомнений. Игорь и Женя – журналисты, были ими всю жизнь и с удовольствием работали в Азербайджане.Игорь – журналист-международник, политолог по образованию. До Азербайджана он более 10 лет работал в нашем агентстве, в Дирекигции международного сотрудничества. Это максимально публичное и открытое подразделение. В 2022 году уехал в командировку в Баку руководителем Sputnik Азербайджан. За три года не было ни одной претензии к его работе со стороны азербайджанских властей или правоохранителей. По приглашению Аппарата Президента Азербайджана он был гостем на II Шушинском глобальном медиафоруме. Когда в Баку формировали состав делегации для поездки в Москву на круглый стол, посвященный сотрудничеству медиа Азербайджана и России, коллеги из Баку сами пригласили Игоря, и в Москве его место было на азербайджанской стороне стола. Игорь активно общался с азербайджанскими журналистами, был с ними в хороших рабочих отношениях. В наш бакинский офис приходили руководители азербайджанских вузов, студенты, журналисты. Атмосфера всегда была дружеской.Но потом туда пришла полиция с абсурдными обвинениями и увела наших ребят, скрутив их, словно каких-то преступников.Женя Белоусов работает агентстве Sputnik 8 лет. А до этого тоже 8 лет работал журналистом в "Вести Москва". Какой он агент ФСБ? За кем он следил в столице России? Он историк по образованию, закончил МГУ. В Баку поехал на освободившуюся вакансию и работает там более двух лет. Не было ни одной претензии к его работе шеф-редактора от властей или надзорных органов страны. Да и быть не могло.Верните наших ребят!

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sputnik, азербайджан, журналисты, баку, россия, миа "россия сегодня", задержание