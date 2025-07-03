https://uz.sputniknews.ru/20250703/xiva-prazdnik-dyni-50331975.html

В Хиве состоится "Праздник дыни" — даты, что в программе

В Хиве состоится "Праздник дыни" — даты, что в программе

Sputnik Узбекистан

Традиционный фестиваль пройдет в комплексах "Ичан-Кала" и "Арда Хива"

2025-07-03T18:00+0500

2025-07-03T18:00+0500

2025-07-03T18:00+0500

туризм

узбекистан

хива

фестиваль

дыня

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ТАШКЕНТ, 3 июля — Sputnik. Фестиваль "Праздник дыни" пройдет в Хиве 8 – 10 августа этого года, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.В рамках фестиваля организуют:Активные участники "Праздника дыни" получат призы в различных номинациях от хокимията Хорезмской области и спонсоров.Как отмечается, в туристических комплексах "Ичан-Кала" и "Арда Хива" состоятся гала-концерты с участием местных и зарубежных исполнителей.

https://uz.sputniknews.ru/20240812/festival-dyni-xiva-foto-45150642.html

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