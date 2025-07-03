https://uz.sputniknews.ru/20250703/xiva-prazdnik-dyni-50331975.html
В Хиве состоится "Праздник дыни" — даты, что в программе
В Хиве состоится "Праздник дыни" — даты, что в программе
Sputnik Узбекистан
Традиционный фестиваль пройдет в комплексах "Ичан-Кала" и "Арда Хива"
2025-07-03T18:00+0500
2025-07-03T18:00+0500
2025-07-03T18:00+0500
туризм
узбекистан
хива
фестиваль
дыня
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ТАШКЕНТ, 3 июля — Sputnik. Фестиваль "Праздник дыни" пройдет в Хиве 8 – 10 августа этого года, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.В рамках фестиваля организуют:Активные участники "Праздника дыни" получат призы в различных номинациях от хокимията Хорезмской области и спонсоров.Как отмечается, в туристических комплексах "Ичан-Кала" и "Арда Хива" состоятся гала-концерты с участием местных и зарубежных исполнителей.
https://uz.sputniknews.ru/20240812/festival-dyni-xiva-foto-45150642.html
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хива праздник дыня фестиваль
хива праздник дыня фестиваль
В Хиве состоится "Праздник дыни" — даты, что в программе
Традиционный фестиваль пройдет в комплексах "Ичан-Кала" и "Арда Хива".
ТАШКЕНТ, 3 июля — Sputnik.
Фестиваль "Праздник дыни" пройдет в Хиве 8 – 10 августа этого года, сообщает
пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.
"В целях широкой популяризации туристического потенциала нашей страны, в том числе увеличения количества иностранных и местных туристов, посещающих Хорезмскую область, с 8 по 10 августа текущего года в городе Хиве — в комплексах "Ичан-кала" и "Арда Хива" состоится традиционный фестиваль "Праздник дыни", — говорится в сообщении.
В рамках фестиваля организуют:
театрализованные представления, кукольные спектакли, показ национальных костюмов;
выставки национальных блюд, хорезмского хлеба, изделий ремесленников;
выступления художественных коллективов и фольклорных групп, мастер-классы;
выставку произведений изобразительного и прикладного искусства.
Активные участники "Праздника дыни" получат призы в различных номинациях от хокимията Хорезмской области и спонсоров.
Как отмечается, в туристических комплексах "Ичан-Кала" и "Арда Хива" состоятся гала-концерты с участием местных и зарубежных исполнителей.