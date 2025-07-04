https://uz.sputniknews.ru/20250704/mirziyoev-prizval-mirovoe-soobschestvo-rasshirit-geografiyu-zon-svobodnyx-yadernogo-orujiya-50353042.html

Мирзиёев призвал мировое сообщество расширить географию зон, свободных от ядерного оружия

Мирзиёев призвал мировое сообщество расширить географию зон, свободных от ядерного оружия

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана выступил на саммите Организации экономического сотрудничества, который проходит в городе Ханкенди.

2025-07-04T17:35+0500

2025-07-04T17:35+0500

2025-07-04T17:44+0500

шавкат мирзиёев

азербайджан

ядерное оружие

иран

палестино-израильский конфликт

израиль

палестина

оон

оэс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/04/50353215_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ef634bb47d842cfd21b03b034b8c830f.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Президент Узбекистана обратился к международной общественности с призывом о расширении географии зон, свободных от ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев выступил на саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.Глава Узбекистана отметил, что события последних месяцев в Южной Азии и на Ближнем Востоке вызывают серьезную обеспокоенность всего мирового сообщества.По его словам, кризис международного права и глобальных институтов безопасности еще более ослабляет диалог и сотрудничество, открывая широкий путь применению силы. Президент отметил, что Узбекистан поддерживает достигнутое между Ираном и Израилем соглашение о прекращении огня и расценивает это решение как важный шаг к смягчению напряженности в регионе и восстановлению безопасности. Он также выразил убеждение, что это создаст прочную основу для разрешения всех проблем посредством дипломатии и конструктивных переговоров.Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что достижение мира и стабильности на Ближнем Востоке невозможно без справедливого разрешения палестино-израильского конфликта.

https://uz.sputniknews.ru/20250704/shavkat-mirziyoev-prinyal-uchastie-kulturnye-meropriyatiya-sammit-oes-50344841.html

израиль

палестина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев ханкенди саммит оэс ядерное оружие узбекистан