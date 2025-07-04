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Мирзиёев призвал мировое сообщество расширить географию зон, свободных от ядерного оружия
Мирзиёев призвал мировое сообщество расширить географию зон, свободных от ядерного оружия
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана выступил на саммите Организации экономического сотрудничества, который проходит в городе Ханкенди.
2025-07-04T17:35+0500
2025-07-04T17:35+0500
2025-07-04T17:44+0500
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ядерное оружие
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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Президент Узбекистана обратился к международной общественности с призывом о расширении географии зон, свободных от ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев выступил на саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.Глава Узбекистана отметил, что события последних месяцев в Южной Азии и на Ближнем Востоке вызывают серьезную обеспокоенность всего мирового сообщества.По его словам, кризис международного права и глобальных институтов безопасности еще более ослабляет диалог и сотрудничество, открывая широкий путь применению силы. Президент отметил, что Узбекистан поддерживает достигнутое между Ираном и Израилем соглашение о прекращении огня и расценивает это решение как важный шаг к смягчению напряженности в регионе и восстановлению безопасности. Он также выразил убеждение, что это создаст прочную основу для разрешения всех проблем посредством дипломатии и конструктивных переговоров.Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что достижение мира и стабильности на Ближнем Востоке невозможно без справедливого разрешения палестино-израильского конфликта.
https://uz.sputniknews.ru/20250704/shavkat-mirziyoev-prinyal-uchastie-kulturnye-meropriyatiya-sammit-oes-50344841.html
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мирзиёев ханкенди саммит оэс ядерное оружие узбекистан
Мирзиёев призвал мировое сообщество расширить географию зон, свободных от ядерного оружия
17:35 04.07.2025 (обновлено: 17:44 04.07.2025)
Президент Узбекистана выступил на саммите Организации экономического сотрудничества, который проходит в азербайджанском Ханкенди.
ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Президент Узбекистана обратился к международной общественности с призывом о расширении географии зон, свободных от ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев выступил на саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.
Глава Узбекистана отметил, что события последних месяцев в Южной Азии и на Ближнем Востоке вызывают серьезную обеспокоенность всего мирового сообщества.
"Сегодняшний саммит проходит в сложных условиях, когда все мировое сообщество переживает острейший кризис. Особенно то, что большинство конфликтов и противоречий происходит именно в регионе нашей Организации, является ярким тому подтверждением. События последних месяцев в Южной Азии и на Ближнем Востоке у всех нас вызывают серьезную обеспокоенность", — сказал президент.
По его словам, кризис международного права и глобальных институтов безопасности еще более ослабляет диалог и сотрудничество, открывая широкий путь применению силы.
"Военные действия против Исламской Республики Иран, являющейся членом Организации, создали угрозу вовлечения в пучину войны всего региона и возникновения очага масштабной экологической катастрофы", — подчеркнул Мирзиёев.
Президент отметил, что Узбекистан поддерживает достигнутое между Ираном и Израилем соглашение о прекращении огня и расценивает это решение как важный шаг к смягчению напряженности в регионе и восстановлению безопасности.
Он также выразил убеждение, что это создаст прочную основу для разрешения всех проблем посредством дипломатии и конструктивных переговоров.
"Принимая во внимание, что нераспространение и сдерживание применения оружия массового поражения является самым актуальным вопросом международной безопасности, вновь призываем мировое сообщество расширить географию зон, свободных от ядерного оружия", — отметил узбекский лидер.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что достижение мира и стабильности на Ближнем Востоке невозможно без справедливого разрешения палестино-израильского конфликта.
"Мы выступаем за прекращение военных действий в секторе Газа, устранение препятствий для гуманитарной помощи населению, страдающему от голода и нечеловеческих условий, создание независимого государства Палестина в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций", — сказал глава государства.