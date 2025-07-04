https://uz.sputniknews.ru/20250704/shavkat-mirziyoev-prinyal-uchastie-kulturnye-meropriyatiya-sammit-oes-50344841.html

Шавкат Мирзиёев принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС

Шавкат Мирзиёев принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС

Sputnik Узбекистан

Вниманию высоких гостей была представлена ​​культурная программа с участием карабахских скакунов.

2025-07-04T12:50+0500

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шавкат мирзиёев

культура

азербайджан

оэс

президент узбекистана

ильхам алиев

общество

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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. В рамках программы 17-го саммита Организации экономического сотрудничества президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева посетил историко-архитектурный комплекс "Имарет" в городе Агдаме, сообщает пресс-служба главы государства. Сюда также прибыли главы делегаций стран-участниц Организации экономического сотрудничества.В комплексе "Имарет" расположен дворец и мавзолей основателя Карабахского ханства Панах Али-хана. В 2024 году комплекс был открыт после реставрационных работ и археологических исследований. Здесь были созданы Парк карабахских скакунов и интерактивный музей.Лидеры ознакомились с созданными в комплексе условиями и созидательной деятельностью. Президент Узбекистана почтил память героев АзербайджанаДля них была организована красочная программа "Зафар" ("Победа") с участием карабахских скакунов, отражающая богатую культуру и традиции Карабахского региона Азербайджана.

https://uz.sputniknews.ru/20250703/kak-proxodit-vizit-mirziyoeva-v-azerbaydjan-50319964.html

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