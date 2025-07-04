Шавкат Мирзиёев принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
12:50 04.07.2025 (обновлено: 13:43 04.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Вниманию высоких гостей была представлена культурная программа с участием карабахских скакунов.
ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. В рамках программы 17-го саммита Организации экономического сотрудничества президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева посетил историко-архитектурный комплекс "Имарет" в городе Агдаме, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
Президент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сюда также прибыли главы делегаций стран-участниц Организации экономического сотрудничества.
"Город Агдам расположен на западе Азербайджана в Карабахском районе. С 2021 года здесь ведется активное восстановление городской инфраструктуры: закладываются новые школы, детские сады, жилые дома, правительственные здания", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
Президент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
© Пресс-служба президента Узбекистана
В комплексе "Имарет" расположен дворец и мавзолей основателя Карабахского ханства Панах Али-хана. В 2024 году комплекс был открыт после реставрационных работ и археологических исследований. Здесь были созданы Парк карабахских скакунов и интерактивный музей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
Президент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры ознакомились с созданными в комплексе условиями и созидательной деятельностью.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
Президент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для них была организована красочная программа "Зафар" ("Победа") с участием карабахских скакунов, отражающая богатую культуру и традиции Карабахского региона Азербайджана.