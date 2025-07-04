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https://uz.sputniknews.ru/20250704/shavkat-mirziyoev-prinyal-uchastie-kulturnye-meropriyatiya-sammit-oes-50344841.html
Шавкат Мирзиёев принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
Шавкат Мирзиёев принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
Sputnik Узбекистан
Вниманию высоких гостей была представлена ​​культурная программа с участием карабахских скакунов.
2025-07-04T12:50+0500
2025-07-04T13:43+0500
шавкат мирзиёев
культура
азербайджан
оэс
президент узбекистана
ильхам алиев
общество
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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. В рамках программы 17-го саммита Организации экономического сотрудничества президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева посетил историко-архитектурный комплекс "Имарет" в городе Агдаме, сообщает пресс-служба главы государства. Сюда также прибыли главы делегаций стран-участниц Организации экономического сотрудничества.В комплексе "Имарет" расположен дворец и мавзолей основателя Карабахского ханства Панах Али-хана. В 2024 году комплекс был открыт после реставрационных работ и археологических исследований. Здесь были созданы Парк карабахских скакунов и интерактивный музей.Лидеры ознакомились с созданными в комплексе условиями и созидательной деятельностью. Президент Узбекистана почтил память героев АзербайджанаДля них была организована красочная программа "Зафар" ("Победа") с участием карабахских скакунов, отражающая богатую культуру и традиции Карабахского региона Азербайджана.
https://uz.sputniknews.ru/20250703/kak-proxodit-vizit-mirziyoeva-v-azerbaydjan-50319964.html
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мирзиёев алиев азербайджан агдам имарет оэс карабахский район культура
мирзиёев алиев азербайджан агдам имарет оэс карабахский район культура

Шавкат Мирзиёев принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС

12:50 04.07.2025 (обновлено: 13:43 04.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
Президент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Вниманию высоких гостей была представлена ​​культурная программа с участием карабахских скакунов.
ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. В рамках программы 17-го саммита Организации экономического сотрудничества президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева посетил историко-архитектурный комплекс "Имарет" в городе Агдаме, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
Президент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2025
Президент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сюда также прибыли главы делегаций стран-участниц Организации экономического сотрудничества.

"Город Агдам расположен на западе Азербайджана в Карабахском районе. С 2021 года здесь ведется активное восстановление городской инфраструктуры: закладываются новые школы, детские сады, жилые дома, правительственные здания", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
Президент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2025
Президент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
© Пресс-служба президента Узбекистана
В комплексе "Имарет" расположен дворец и мавзолей основателя Карабахского ханства Панах Али-хана. В 2024 году комплекс был открыт после реставрационных работ и археологических исследований. Здесь были созданы Парк карабахских скакунов и интерактивный музей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
Президент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2025
Президент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры ознакомились с созданными в комплексе условиями и созидательной деятельностью.
Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
Президент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2025
Президент Узбекистана принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для них была организована красочная программа "Зафар" ("Победа") с участием карабахских скакунов, отражающая богатую культуру и традиции Карабахского региона Азербайджана.
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