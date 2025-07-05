Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили расширение сотрудничества – в каких сферах
10:55 05.07.2025 (обновлено: 11:06 05.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев и Шахбаз Шариф обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства на основе принятой "дорожной карты".
ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча состоялась на полях саммита Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства на основе принятой "дорожной карты".
С удовлетворением отметили активные контакты на разных уровнях.
"Увеличиваются объемы взаимной торговли, число совместных предприятий и прямых авиарейсов. Созданы торговые дома в Карачи и Лахоре".
Особое внимание уделили ускорению проектов и программ кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах, включая продвижение строительства Трансафганской железной дороги.
"Подчеркнута важность продуктивного проведения запланированных в этом году заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума", – отметили в пресс-службе.
Лидеры Узбекистана и Пакистана также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.
После этого насыщенная программа мероприятий государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан завершилась.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Шавкат Мирзиёев встретился с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По завершении мероприятий Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Шавкат Мирзиёев встретился с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту города Физули высокого гостя проводили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.