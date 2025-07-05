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Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили расширение сотрудничества – в каких сферах

Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили расширение сотрудничества – в каких сферах

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства на основе принятой "дорожной карты".

2025-07-05T10:55+0500

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2025-07-05T11:06+0500

шавкат мирзиёев

азербайджан

пакистан

сотрудничество

инвестиции

торговля

государственный визит

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба главы государства.Встреча состоялась на полях саммита Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди.Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства на основе принятой "дорожной карты".С удовлетворением отметили активные контакты на разных уровнях. Особое внимание уделили ускорению проектов и программ кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах, включая продвижение строительства Трансафганской железной дороги.Лидеры Узбекистана и Пакистана также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.После этого насыщенная программа мероприятий государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан завершилась.По завершении мероприятий Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент. В международном аэропорту города Физули высокого гостя проводили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.

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