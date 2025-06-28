https://uz.sputniknews.ru/20250628/farmatsevtika-selskoe-xozyaystvo-turizm-sostoyalis-uzbeksko-pakistanskie-biznes-forumy-50240368.html

Фармацевтика, сельское хозяйство, туризм: состоялись узбекско-пакистанские бизнес-форумы

Фармацевтика, сельское хозяйство, туризм: состоялись узбекско-пакистанские бизнес-форумы

Sputnik Узбекистан

Предприниматели из Узбекистана и Пакистана достигли договоренности о реализации совместных проектов в сферах текстильной, фармацевтической, кожевенной и шерстяной промышленности.

2025-06-28T15:38+0500

2025-06-28T15:38+0500

2025-06-28T16:37+0500

пакистан

узбекистан

бизнес-форум

сельское хозяйство

предприниматели

сотрудничество

фармацевтика

текстиль

кожа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/1c/50239515_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9ac692dc24bf5a96029b99f955354aa3.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. В городах Равалпинди и Исламабаде состоялись узбекско-пакистанские бизнес-форумы, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.Как отмечается, пакистанские бизнесмены, ведущие деятельность в сферах сельского хозяйства, обработки кожи, фармацевтики, туризма, строительства, логистики и торговли, приняли участие в бизнес-форуме, состоявшемся в Торгово-промышленной палате Равалпинди.В своей презентации заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Акобир Тухтаев рассказал об инвестиционном климате и условиях, созданных для иностранных инвесторов в республике.В ходе переговоров были выдвинуты инициативы по созданию до конца года совместной узбекско-пакистанской торгово-промышленной палаты и налаживанию обмена отраслевыми делегациями.Выступая на бизнес-форуме, прошедшем в Торгово-промышленной палате Исламабада, председатель палаты Насир Курейши отметил необходимость налаживания постоянного диалога между бизнесменами двух стран, а также расширения сотрудничества в производстве импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.Узбекские предприниматели выступили с презентациями об условиях в стране, созданных для иностранных партнеров, возможностях совместных проектов и перспективах в сфере цифровой коммерции.В ходе состоявшихмя в рамках форума бизнес-встреч были достигнуты предварительные договоренности о совместных проектах в области текстильной, фармацевтической, кожевенной и шерстяной промышленности.Также достигнута договоренность об организации в текущем году бизнес-миссий делегации членов Торгово-промышленной палаты Исламабада в Джизакскую, Сурхандарьинскую, Кашкадарьинскую, Сырдарьинскую и Бухарскую области.

пакистан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

равалпинди исламабад бизнес-форум узбекистан пакистан сотрудничество предприниматели