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Фармацевтика, сельское хозяйство, туризм: состоялись узбекско-пакистанские бизнес-форумы
Фармацевтика, сельское хозяйство, туризм: состоялись узбекско-пакистанские бизнес-форумы
Sputnik Узбекистан
Предприниматели из Узбекистана и Пакистана достигли договоренности о реализации совместных проектов в сферах текстильной, фармацевтической, кожевенной и шерстяной промышленности.
2025-06-28T15:38+0500
2025-06-28T15:38+0500
2025-06-28T16:37+0500
пакистан
узбекистан
бизнес-форум
сельское хозяйство
предприниматели
сотрудничество
фармацевтика
текстиль
кожа
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ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. В городах Равалпинди и Исламабаде состоялись узбекско-пакистанские бизнес-форумы, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.Как отмечается, пакистанские бизнесмены, ведущие деятельность в сферах сельского хозяйства, обработки кожи, фармацевтики, туризма, строительства, логистики и торговли, приняли участие в бизнес-форуме, состоявшемся в Торгово-промышленной палате Равалпинди.В своей презентации заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Акобир Тухтаев рассказал об инвестиционном климате и условиях, созданных для иностранных инвесторов в республике.В ходе переговоров были выдвинуты инициативы по созданию до конца года совместной узбекско-пакистанской торгово-промышленной палаты и налаживанию обмена отраслевыми делегациями.Выступая на бизнес-форуме, прошедшем в Торгово-промышленной палате Исламабада, председатель палаты Насир Курейши отметил необходимость налаживания постоянного диалога между бизнесменами двух стран, а также расширения сотрудничества в производстве импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.Узбекские предприниматели выступили с презентациями об условиях в стране, созданных для иностранных партнеров, возможностях совместных проектов и перспективах в сфере цифровой коммерции.В ходе состоявшихмя в рамках форума бизнес-встреч были достигнуты предварительные договоренности о совместных проектах в области текстильной, фармацевтической, кожевенной и шерстяной промышленности.Также достигнута договоренность об организации в текущем году бизнес-миссий делегации членов Торгово-промышленной палаты Исламабада в Джизакскую, Сурхандарьинскую, Кашкадарьинскую, Сырдарьинскую и Бухарскую области.
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равалпинди исламабад бизнес-форум узбекистан пакистан сотрудничество предприниматели
равалпинди исламабад бизнес-форум узбекистан пакистан сотрудничество предприниматели
Фармацевтика, сельское хозяйство, туризм: состоялись узбекско-пакистанские бизнес-форумы
15:38 28.06.2025 (обновлено: 16:37 28.06.2025)
Предприниматели из Узбекистана и Пакистана достигли договоренности о реализации совместных проектов в сферах текстильной, фармацевтической, кожевенной и шерстяной промышленности.
ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik
. В городах Равалпинди и Исламабаде состоялись узбекско-пакистанские бизнес-форумы, сообщила
пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.
Как отмечается, пакистанские бизнесмены, ведущие деятельность в сферах сельского хозяйства, обработки кожи, фармацевтики, туризма, строительства, логистики и торговли, приняли участие в бизнес-форуме, состоявшемся в Торгово-промышленной палате Равалпинди.
В своей презентации заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Акобир Тухтаев рассказал об инвестиционном климате и условиях, созданных для иностранных инвесторов в республике.
В ходе переговоров были выдвинуты инициативы по созданию до конца года совместной узбекско-пакистанской торгово-промышленной палаты и налаживанию обмена отраслевыми делегациями.
Выступая на бизнес-форуме, прошедшем в Торгово-промышленной палате Исламабада, председатель палаты Насир Курейши отметил необходимость налаживания постоянного диалога между бизнесменами двух стран, а также расширения сотрудничества в производстве импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.
Узбекские предприниматели выступили с презентациями об условиях в стране, созданных для иностранных партнеров, возможностях совместных проектов и перспективах в сфере цифровой коммерции.
В ходе состоявшихмя в рамках форума бизнес-встреч были достигнуты предварительные договоренности о совместных проектах в области текстильной, фармацевтической, кожевенной и шерстяной промышленности.
Также достигнута договоренность об организации в текущем году бизнес-миссий делегации членов Торгово-промышленной палаты Исламабада в Джизакскую, Сурхандарьинскую, Кашкадарьинскую, Сырдарьинскую и Бухарскую области.