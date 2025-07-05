Саммит ОЭС: Мирзиёев обозначил приоритеты сотрудничества в рамках Организации
09:43 05.07.2025 (обновлено: 09:54 05.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в 17-м саммите ОЭС в Ханкенди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На саммите были рассмотрены перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ОЭС, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В мероприятии, прошедшем под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, также участвовали президент Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Премьер-министры Пакистана и Казахстана, зампред Кабмина – министр иностранных дел Туркменистана, и.о. заместителя Премьер-министра Афганистана, генсек ОЭС, а также руководители делегаций ряда других государств и региональных организаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди
Шавкат Мирзиёев принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди
© Пресс-служба президента Узбекистана
На саммите были рассмотрены перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ОЭС, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
В начале своего выступления президент Узбекистана отметил современные вызовы безопасности и устойчивому развитию. Открывая повестку дня заседания, глава Узбекистана обратил внимание на ряд актуальных вопросов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди
Шавкат Мирзиёев принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Прежде всего, в целях продвижения приоритетов развития Организации на среднесрочную и долгосрочную перспективу отметил важность принятия концепции "Стратегические цели экономического партнерства – 2035".
"В документе наряду с традиционными направлениями взаимодействия следует уделить особое внимание укреплению сотрудничества в сферах инноваций, искусственного интеллекта и цифровых технологий", – сказал президент.
По словам Мирзиёева, особенно актуальными остаются вопросы упрощения торговли товарами и услугами, поэтапного устранения технических и нетарифных барьеров, развитие электронной коммерции.
Для обсуждения стратегических вопросов в этом направлении и принятия Соглашения об упрощении торговли президент Узбекистана предложил провести в этом году в Ташкенте встречу министров торговли.
Также инициировал создание системы "зеленых коридоров" для оперативного обмена информацией о торговле сельскохозяйственной продукцией и ее беспрепятственной поставки.
Указал на важность принятия долгосрочной программы "Экоинвест" для вывода на новый уровень инвестиционного сотрудничества, формирования более прозрачной и привлекательной инвестиционной среды.
"Главной целью программы должно стать широкое привлечение частных инвесторов, банков и международных финансовых институтов к перспективным проектам в нашем регионе, – подчеркнул лидер Узбекистана.
Глава государства обозначил важность формирования альтернативных транспортных коридоров в нынешних геополитических условиях. Он отметил, что проект железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, который в будущем может быть сопряжен с перспективным Трансафганским коридором, позволит эффективно соединить транзитные сети в обширном регионе.
Он также предложил ускорить создание Цифрового транспортного и таможенного ведомства в целях налаживания системной работы по цифровизации транспортно-логистической сферы.
"Нашими актуальными задачами являются открытие новых авиамаршрутов в регионе, внедрение инновационных форматов сотрудничества между авиакомпаниями, разработка интегрированных маркетинговых стратегий в сферах туризма и авиации, – заявил глава Узбекистана.
Для обсуждения этих вопросов президент предложил организовать в этом году в Самарканде форум национальных авиакомпаний.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в 17-м саммите ОЭС в Ханкенди.
Шавкат Мирзиёев принял участие в 17-м саммите ОЭС в Ханкенди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, указал на наличие большого потенциала для удвоения туристического потока. Достижению этой цели будет способствовать принятие "дорожной карты" по расширению туристических услуг в рамках Организации.
Отмечая важность объединения усилий в вопросах глобальной климатической повестки, президент инициировал разработку трансграничной "зеленой программы" по созданию лесов и рекреационных зон на пустынных территориях.
Положительно оценивая работу Комитета высокого уровня, Мирзиёев предложил подготовить до следующего саммита конкретные рекомендации по совершенствованию деятельности ОЭС.
"Реформы послужат развитию нашего сотрудничества на новом уровне, дальнейшему укреплению авторитета Организации на международной арене, – отметил президент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди
Шавкат Мирзиёев принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди
© Пресс-служба президента Узбекистана
В завершение своего выступления президент Узбекистана выразил уверенность, что нынешний саммит придаст мощный импульс и откроет новый этап в многогранном практическом сотрудничестве в рамках Организации экономического сотрудничества.