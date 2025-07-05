https://uz.sputniknews.ru/20250705/shavkat-mirziyoev-oboznachil-prioritetnye-napravleniya-sotrudnichestva-v-ramkax-oes--50354654.html

Саммит ОЭС: Мирзиёев обозначил приоритеты сотрудничества в рамках Организации

Саммит ОЭС: Мирзиёев обозначил приоритеты сотрудничества в рамках Организации

Sputnik Узбекистан

На саммите были рассмотрены перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ОЭС, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

2025-07-05T09:43+0500

2025-07-05T09:43+0500

2025-07-05T09:54+0500

шавкат мирзиёев

оэс

саммит

азербайджан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В мероприятии, прошедшем под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, также участвовали президент Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Премьер-министры Пакистана и Казахстана, зампред Кабмина – министр иностранных дел Туркменистана, и.о. заместителя Премьер-министра Афганистана, генсек ОЭС, а также руководители делегаций ряда других государств и региональных организаций.На саммите были рассмотрены перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ОЭС, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.В начале своего выступления президент Узбекистана отметил современные вызовы безопасности и устойчивому развитию. Открывая повестку дня заседания, глава Узбекистана обратил внимание на ряд актуальных вопросов.Прежде всего, в целях продвижения приоритетов развития Организации на среднесрочную и долгосрочную перспективу отметил важность принятия концепции "Стратегические цели экономического партнерства – 2035". По словам Мирзиёева, особенно актуальными остаются вопросы упрощения торговли товарами и услугами, поэтапного устранения технических и нетарифных барьеров, развитие электронной коммерции.Для обсуждения стратегических вопросов в этом направлении и принятия Соглашения об упрощении торговли президент Узбекистана предложил провести в этом году в Ташкенте встречу министров торговли.Также инициировал создание системы "зеленых коридоров" для оперативного обмена информацией о торговле сельскохозяйственной продукцией и ее беспрепятственной поставки.Указал на важность принятия долгосрочной программы "Экоинвест" для вывода на новый уровень инвестиционного сотрудничества, формирования более прозрачной и привлекательной инвестиционной среды.Глава государства обозначил важность формирования альтернативных транспортных коридоров в нынешних геополитических условиях. Он отметил, что проект железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, который в будущем может быть сопряжен с перспективным Трансафганским коридором, позволит эффективно соединить транзитные сети в обширном регионе.Он также предложил ускорить создание Цифрового транспортного и таможенного ведомства в целях налаживания системной работы по цифровизации транспортно-логистической сферы.Для обсуждения этих вопросов президент предложил организовать в этом году в Самарканде форум национальных авиакомпаний.Кроме того, указал на наличие большого потенциала для удвоения туристического потока. Достижению этой цели будет способствовать принятие "дорожной карты" по расширению туристических услуг в рамках Организации.Отмечая важность объединения усилий в вопросах глобальной климатической повестки, президент инициировал разработку трансграничной "зеленой программы" по созданию лесов и рекреационных зон на пустынных территориях.Положительно оценивая работу Комитета высокого уровня, Мирзиёев предложил подготовить до следующего саммита конкретные рекомендации по совершенствованию деятельности ОЭС.В завершение своего выступления президент Узбекистана выразил уверенность, что нынешний саммит придаст мощный импульс и откроет новый этап в многогранном практическом сотрудничестве в рамках Организации экономического сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20250704/mirziyoev-prizval-mirovoe-soobschestvo-rasshirit-geografiyu-zon-svobodnyx-yadernogo-orujiya-50353042.html

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