Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на Кубке Азии по дзюдо в Алматы
12:45 05.07.2025 (обновлено: 13:04 05.07.2025)
© Пресс-служба Федерации дзюдо УзбекистанаAlmaty 2025: Узбекистан — флагман юношеского дзюдо Азии
© Пресс-служба Федерации дзюдо Узбекистана
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На счету узбекских дзюдоистов 29 наград — 8 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Сборная Узбекистана занял первое место в общекомандном зачете на Кубке Азии по дзюдо в Алматы, сообщает пресс-служба Федерации Узбекистана.
В Алматы завершился Кубок Азии по дзюдо среди кадетов — один из ключевых стартов сезона для молодых спортсменов. Турнир собрал почти 500 участников из 9 стран и 3 континентов.
© Пресс-служба Федерации дзюдо УзбекистанаAlmaty 2025: Узбекистан — флагман юношеского дзюдо Азии
Almaty 2025: Узбекистан — флагман юношеского дзюдо Азии
© Пресс-служба Федерации дзюдо Узбекистана
В течение двух дней на татами шли жаркие схватки в 16 весовых категориях — по 8 у юношей и девушек.
Сборная Узбекистана показала мощный командный результат и уверенно заняла первое место в общекомандном зачете.
© Пресс-служба Федерации дзюдо УзбекистанаAlmaty 2025: Узбекистан — флагман юношеского дзюдо Азии
Almaty 2025: Узбекистан — флагман юношеского дзюдо Азии
© Пресс-служба Федерации дзюдо Узбекистана
На счету узбекских дзюдоистов 29 наград — 8 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Хозяева турнира — команда Казахстана — заняли второе место, завоевав 5 золотых, 4 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Тройку сильнейших замкнула сборная Монголии с 2 золотыми наградами.
© Федерация дзюдо РУз.Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии в Алматы.
Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии в Алматы.
© Федерация дзюдо РУз.
"Такой результат — не случайность, а итог системной, глубокой работы с молодежью. Кадеты — прочный фундамент, на котором растут чемпионы завтрашнего дня", – отметили в Федерации.