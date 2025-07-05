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https://uz.sputniknews.ru/20250705/uzbekistan-zanyal-pervoe-mesto-obschekomandniy-zachet-kubok-azii-dzyudo-50361058.html
Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на Кубке Азии по дзюдо в Алматы
Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на Кубке Азии по дзюдо в Алматы
Sputnik Узбекистан
На счету узбекских дзюдоистов 29 наград — 8 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей.
2025-07-05T12:45+0500
2025-07-05T13:04+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Сборная Узбекистана занял первое место в общекомандном зачете на Кубке Азии по дзюдо в Алматы, сообщает пресс-служба Федерации Узбекистана.В Алматы завершился Кубок Азии по дзюдо среди кадетов — один из ключевых стартов сезона для молодых спортсменов. Турнир собрал почти 500 участников из 9 стран и 3 континентов. В течение двух дней на татами шли жаркие схватки в 16 весовых категориях — по 8 у юношей и девушек. Сборная Узбекистана показала мощный командный результат и уверенно заняла первое место в общекомандном зачете. На счету узбекских дзюдоистов 29 наград — 8 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Хозяева турнира — команда Казахстана — заняли второе место, завоевав 5 золотых, 4 серебряных и 12 бронзовых медалей. Тройку сильнейших замкнула сборная Монголии с 2 золотыми наградами.
https://uz.sputniknews.ru/20250524/yunye-dzyudoisty-uzbekistana-zanyali-i-mesto-v-obschekomandnom-zachete-na-kubke-azii---49521309.html
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медали золото серебро бронза алматы дзюдо узбекистан первое место
медали золото серебро бронза алматы дзюдо узбекистан первое место

Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на Кубке Азии по дзюдо в Алматы

12:45 05.07.2025 (обновлено: 13:04 05.07.2025)
© Пресс-служба Федерации дзюдо УзбекистанаAlmaty 2025: Узбекистан — флагман юношеского дзюдо Азии
Almaty 2025: Узбекистан — флагман юношеского дзюдо Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2025
© Пресс-служба Федерации дзюдо Узбекистана
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На счету узбекских дзюдоистов 29 наград — 8 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Сборная Узбекистана занял первое место в общекомандном зачете на Кубке Азии по дзюдо в Алматы, сообщает пресс-служба Федерации Узбекистана.
В Алматы завершился Кубок Азии по дзюдо среди кадетов — один из ключевых стартов сезона для молодых спортсменов. Турнир собрал почти 500 участников из 9 стран и 3 континентов.
© Пресс-служба Федерации дзюдо УзбекистанаAlmaty 2025: Узбекистан — флагман юношеского дзюдо Азии
Almaty 2025: Узбекистан — флагман юношеского дзюдо Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2025
Almaty 2025: Узбекистан — флагман юношеского дзюдо Азии
© Пресс-служба Федерации дзюдо Узбекистана
В течение двух дней на татами шли жаркие схватки в 16 весовых категориях — по 8 у юношей и девушек.
Сборная Узбекистана показала мощный командный результат и уверенно заняла первое место в общекомандном зачете.
© Пресс-служба Федерации дзюдо УзбекистанаAlmaty 2025: Узбекистан — флагман юношеского дзюдо Азии
Almaty 2025: Узбекистан — флагман юношеского дзюдо Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2025
Almaty 2025: Узбекистан — флагман юношеского дзюдо Азии
© Пресс-служба Федерации дзюдо Узбекистана
На счету узбекских дзюдоистов 29 наград — 8 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Хозяева турнира — команда Казахстана — заняли второе место, завоевав 5 золотых, 4 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Тройку сильнейших замкнула сборная Монголии с 2 золотыми наградами.
© Федерация дзюдо РУз.Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии в Алматы.
Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии в Алматы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2025
Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии в Алматы.
© Федерация дзюдо РУз.

"Такой результат — не случайность, а итог системной, глубокой работы с молодежью. Кадеты — прочный фундамент, на котором растут чемпионы завтрашнего дня", – отметили в Федерации.

Юные дзюдоисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачёте на Кубке Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2025
Юные дзюдоисты Узбекистана заняли 1-е место в общекомандном зачете на Кубке Азии
24 мая, 11:10
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