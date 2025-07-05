https://uz.sputniknews.ru/20250705/uzbekistan-zanyal-pervoe-mesto-obschekomandniy-zachet-kubok-azii-dzyudo-50361058.html

Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на Кубке Азии по дзюдо в Алматы

Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на Кубке Азии по дзюдо в Алматы

Sputnik Узбекистан

На счету узбекских дзюдоистов 29 наград — 8 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей.

2025-07-05T12:45+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Сборная Узбекистана занял первое место в общекомандном зачете на Кубке Азии по дзюдо в Алматы, сообщает пресс-служба Федерации Узбекистана.В Алматы завершился Кубок Азии по дзюдо среди кадетов — один из ключевых стартов сезона для молодых спортсменов. Турнир собрал почти 500 участников из 9 стран и 3 континентов. В течение двух дней на татами шли жаркие схватки в 16 весовых категориях — по 8 у юношей и девушек. Сборная Узбекистана показала мощный командный результат и уверенно заняла первое место в общекомандном зачете. На счету узбекских дзюдоистов 29 наград — 8 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Хозяева турнира — команда Казахстана — заняли второе место, завоевав 5 золотых, 4 серебряных и 12 бронзовых медалей. Тройку сильнейших замкнула сборная Монголии с 2 золотыми наградами.

https://uz.sputniknews.ru/20250524/yunye-dzyudoisty-uzbekistana-zanyali-i-mesto-v-obschekomandnom-zachete-na-kubke-azii---49521309.html

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