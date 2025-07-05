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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250705/vsu-obstrelyali-podstantsiyu-v-xersonskoy-oblasti-50364230.html
ВСУ обстреляли подстанцию в Херсонской области
ВСУ обстреляли подстанцию в Херсонской области
Sputnik Узбекистан
После обстрела электроподстанции без электроснабжения остались 20 сел в Великолепетихском и Горностаевском округах – это 33 тысячи жителей.
2025-07-05T14:55+0500
2025-07-05T15:07+0500
всу
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украина
спецоперация
электричество
спецоперация россии по защите донбасса
обстрел
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ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. ВС Украины нанесли удар по подстанции в Херсонской области, без света остались 33 тысячи человек, идут ремонтные работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.Кроме того, под обстрелы попали села Старая Збурьевка. Там ранена женщина, поврежден жилой дом, Раденск – сгорели два дома и хозяйственные постройки, повреждены автомобиль и жилое здание.Херсонская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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подстанция херсон всу сво россия украина спецоперация электроэнергия
подстанция херсон всу сво россия украина спецоперация электроэнергия

ВСУ обстреляли подстанцию в Херсонской области

14:55 05.07.2025 (обновлено: 15:07 05.07.2025)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2025
© Sputnik / Виктор Антонюк
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После обстрела электроподстанции без электроснабжения остались 20 сел в Великолепетихском и Горностаевском округах – это 33 тысячи жителей.
ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. ВС Украины нанесли удар по подстанции в Херсонской области, без света остались 33 тысячи человек, идут ремонтные работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.
"После обстрела электроподстанции без электроснабжения остались 20 сел в Великолепетихском и Горностаевском округах (33 тысячи жителей). Проводятся ремонтные работы", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, под обстрелы попали села Старая Збурьевка. Там ранена женщина, поврежден жилой дом, Раденск – сгорели два дома и хозяйственные постройки, повреждены автомобиль и жилое здание.
Херсонская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.
Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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