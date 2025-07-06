https://uz.sputniknews.ru/20250706/eec-uzbekistan-sotrudnichestvo-eaeu-50369456.html
ЕЭК придает важное значение многостороннему сотрудничеству с Узбекистаном — министр
ЕЭК придает важное значение многостороннему сотрудничеству с Узбекистаном — министр
Sputnik Узбекистан
Андрей Слепнев обсудил работу над инициативами Узбекистана с представителем республики в Евразийской экономической комиссии
2025-07-06T11:00+0500
2025-07-06T11:00+0500
2025-07-06T11:00+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. ЕЭК придает важное значение высокому уровню многостороннего сотрудничества с Узбекистаном как государством-наблюдателем при ЕАЭС, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.В ходе встречи с официальным представителем Правительства республики в ЕЭК Фанилем Кадировым речь шла о проработке инициатив, озвученных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на заседании Высшего Евразийского экономического совета 27 июня этого года.Одно из ключевых предложений лидера республики касалось возможного подключения Узбекистана к работе Евразийской перестраховочной компании, а также формирования отдельных программ взаимодействия в рамках развития электронной торговли, маркировки товаров средствами идентификации, внедрения цифровых технологий в торговле.
https://uz.sputniknews.ru/20250630/eaeu-uglubleniye-integratsiya-biznesa-50260118.html
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еэк узбекистан министр андрей слепнев
еэк узбекистан министр андрей слепнев
ЕЭК придает важное значение многостороннему сотрудничеству с Узбекистаном — министр
Андрей Слепнев обсудил работу над инициативами Узбекистана с представителем республики в Евразийской экономической комиссии.
ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik.
ЕЭК придает важное значение высокому уровню многостороннего сотрудничества с Узбекистаном как государством-наблюдателем при ЕАЭС, заявил
министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
В ходе встречи с официальным представителем Правительства республики в ЕЭК Фанилем Кадировым речь шла о проработке инициатив, озвученных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на заседании Высшего Евразийского экономического совета 27 июня этого года.
Одно из ключевых предложений лидера республики касалось возможного подключения Узбекистана к работе Евразийской перестраховочной компании, а также формирования отдельных программ взаимодействия в рамках развития электронной торговли, маркировки товаров средствами идентификации, внедрения цифровых технологий в торговле.
"ЕЭК придает важное значение высокому уровню многостороннего сотрудничества с Республикой Узбекистан как государством-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Выражаем готовность приступить к работе по указанным вопросам сразу после получения дополнительной информации о практических предложениях узбекской стороны", – отметил Слепнев.