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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250706/eec-uzbekistan-sotrudnichestvo-eaeu-50369456.html
ЕЭК придает важное значение многостороннему сотрудничеству с Узбекистаном — министр
ЕЭК придает важное значение многостороннему сотрудничеству с Узбекистаном — министр
Sputnik Узбекистан
Андрей Слепнев обсудил работу над инициативами Узбекистана с представителем республики в Евразийской экономической комиссии
2025-07-06T11:00+0500
2025-07-06T11:00+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. ЕЭК придает важное значение высокому уровню многостороннего сотрудничества с Узбекистаном как государством-наблюдателем при ЕАЭС, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.В ходе встречи с официальным представителем Правительства республики в ЕЭК Фанилем Кадировым речь шла о проработке инициатив, озвученных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на заседании Высшего Евразийского экономического совета 27 июня этого года.Одно из ключевых предложений лидера республики касалось возможного подключения Узбекистана к работе Евразийской перестраховочной компании, а также формирования отдельных программ взаимодействия в рамках развития электронной торговли, маркировки товаров средствами идентификации, внедрения цифровых технологий в торговле.
https://uz.sputniknews.ru/20250630/eaeu-uglubleniye-integratsiya-biznesa-50260118.html
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еэк узбекистан министр андрей слепнев
еэк узбекистан министр андрей слепнев

ЕЭК придает важное значение многостороннему сотрудничеству с Узбекистаном — министр

11:00 06.07.2025
© Пресс-служба ЕЭКВстреча министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с официальным представителем Правительства Узбекистана в Евразийской экономической комиссии Фанилем Кадировым
Встреча министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с официальным представителем Правительства Узбекистана в Евразийской экономической комиссии Фанилем Кадировым - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2025
© Пресс-служба ЕЭК
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Андрей Слепнев обсудил работу над инициативами Узбекистана с представителем республики в Евразийской экономической комиссии.
ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. ЕЭК придает важное значение высокому уровню многостороннего сотрудничества с Узбекистаном как государством-наблюдателем при ЕАЭС, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
В ходе встречи с официальным представителем Правительства республики в ЕЭК Фанилем Кадировым речь шла о проработке инициатив, озвученных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на заседании Высшего Евразийского экономического совета 27 июня этого года.
Одно из ключевых предложений лидера республики касалось возможного подключения Узбекистана к работе Евразийской перестраховочной компании, а также формирования отдельных программ взаимодействия в рамках развития электронной торговли, маркировки товаров средствами идентификации, внедрения цифровых технологий в торговле.
"ЕЭК придает важное значение высокому уровню многостороннего сотрудничества с Республикой Узбекистан как государством-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Выражаем готовность приступить к работе по указанным вопросам сразу после получения дополнительной информации о практических предложениях узбекской стороны", – отметил Слепнев.
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