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ЕЭК придает важное значение многостороннему сотрудничеству с Узбекистаном — министр

ЕЭК придает важное значение многостороннему сотрудничеству с Узбекистаном — министр

Sputnik Узбекистан

Андрей Слепнев обсудил работу над инициативами Узбекистана с представителем республики в Евразийской экономической комиссии

2025-07-06T11:00+0500

2025-07-06T11:00+0500

2025-07-06T11:00+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. ЕЭК придает важное значение высокому уровню многостороннего сотрудничества с Узбекистаном как государством-наблюдателем при ЕАЭС, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.В ходе встречи с официальным представителем Правительства республики в ЕЭК Фанилем Кадировым речь шла о проработке инициатив, озвученных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на заседании Высшего Евразийского экономического совета 27 июня этого года.Одно из ключевых предложений лидера республики касалось возможного подключения Узбекистана к работе Евразийской перестраховочной компании, а также формирования отдельных программ взаимодействия в рамках развития электронной торговли, маркировки товаров средствами идентификации, внедрения цифровых технологий в торговле.

https://uz.sputniknews.ru/20250630/eaeu-uglubleniye-integratsiya-biznesa-50260118.html

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еэк узбекистан министр андрей слепнев