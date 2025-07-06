Врач: Почему важно есть баклажаны

"Баклажаны лучше запекать или тушить, а еще лучше – готовить на гриле, потому что, когда мы добавляем при жарке масло, они очень хорошо все в себя впитывают и становятся чрезмерно калорийными. Приготовление на гриле хотя частично и разрушает витамин С, но остаются антиоксиданты – антоцианы и фенольные соединения", – заключила Саломатина.