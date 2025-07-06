Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20250706/pochemu-vajno-est-baklajany-50370002.html
Врач: Почему важно есть баклажаны
Врач: Почему важно есть баклажаны
Sputnik Узбекистан
Чтобы получить максимальное количество полезных веществ из баклажанов, нужно правильно их готовить
2025-07-06T22:03+0500
2025-07-06T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
овощи
еда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/15/30129454_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b12d6651db8c13e1969a9f8ae5de252.jpg
Баклажаны – это, прежде всего, полезная для организма клетчатка, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елену Соломатину.По ее словам, именно от клетчатки зависит работа кишечника, а значит, и состояние иммунной системы человека.Также она добавила, что помимо клетчатки, баклажаны содержат и другие полезные вещества.Чтобы получить максимальное количество полезных веществ из баклажанов, нужно правильно их готовить, предупредила диетолог.
https://uz.sputniknews.ru/20250611/chereshnya-polza-jenschiny-49861287.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/15/30129454_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_286a8dc558c87d3254b27edfdb5456c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
врач баклажаны полезные вещества
врач баклажаны полезные вещества

Врач: Почему важно есть баклажаны

22:03 06.07.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвежие овощи, архивное фото
Свежие овощи, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Чтобы получить максимальное количество полезных веществ из баклажанов, нужно правильно их готовить.
Баклажаны – это, прежде всего, полезная для организма клетчатка, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елену Соломатину.
По ее словам, именно от клетчатки зависит работа кишечника, а значит, и состояние иммунной системы человека.
"Раньше клетчатка считалась неким балластом, упор в основном делали на витамины, микро- и макроэлементы, другие полезные вещества в продукте. Сейчас клетчатка выходит, возможно, даже на первое место, потому что она служит кормом нашим полезным, дружественным бактериям. Это пробиотик, который защищает нас от заболеваний, поскольку 80% иммунокомпетентных клеток находится именно в кишечнике. От его работы зависит наше настроение, психическое состояние, уровень воспаления", – пояснила специалист.
Также она добавила, что помимо клетчатки, баклажаны содержат и другие полезные вещества.
"В баклажанах много витамина С. Там есть калий, который уменьшает отеки, понижает кровяное давление, укрепляет сердечную мышцу. В баклажанах присутствует магний, ответственный за нервную систему и костную ткань, есть марганец, кобальт, фолиевая кислота", – перечислила Соломатина.
Чтобы получить максимальное количество полезных веществ из баклажанов, нужно правильно их готовить, предупредила диетолог.
"Баклажаны лучше запекать или тушить, а еще лучше – готовить на гриле, потому что, когда мы добавляем при жарке масло, они очень хорошо все в себя впитывают и становятся чрезмерно калорийными. Приготовление на гриле хотя частично и разрушает витамин С, но остаются антиоксиданты – антоцианы и фенольные соединения", – заключила Саломатина.
Черешня - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2025
Это интересно
Эндокринолог: почему черешня полезна для женского организма
11 июня, 22:04
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0