Врач: Почему важно есть баклажаны
© Sputnik / Виталий Тимкив/
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Чтобы получить максимальное количество полезных веществ из баклажанов, нужно правильно их готовить.
Баклажаны – это, прежде всего, полезная для организма клетчатка, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елену Соломатину.
По ее словам, именно от клетчатки зависит работа кишечника, а значит, и состояние иммунной системы человека.
"Раньше клетчатка считалась неким балластом, упор в основном делали на витамины, микро- и макроэлементы, другие полезные вещества в продукте. Сейчас клетчатка выходит, возможно, даже на первое место, потому что она служит кормом нашим полезным, дружественным бактериям. Это пробиотик, который защищает нас от заболеваний, поскольку 80% иммунокомпетентных клеток находится именно в кишечнике. От его работы зависит наше настроение, психическое состояние, уровень воспаления", – пояснила специалист.
Также она добавила, что помимо клетчатки, баклажаны содержат и другие полезные вещества.
"В баклажанах много витамина С. Там есть калий, который уменьшает отеки, понижает кровяное давление, укрепляет сердечную мышцу. В баклажанах присутствует магний, ответственный за нервную систему и костную ткань, есть марганец, кобальт, фолиевая кислота", – перечислила Соломатина.
Чтобы получить максимальное количество полезных веществ из баклажанов, нужно правильно их готовить, предупредила диетолог.
"Баклажаны лучше запекать или тушить, а еще лучше – готовить на гриле, потому что, когда мы добавляем при жарке масло, они очень хорошо все в себя впитывают и становятся чрезмерно калорийными. Приготовление на гриле хотя частично и разрушает витамин С, но остаются антиоксиданты – антоцианы и фенольные соединения", – заключила Саломатина.