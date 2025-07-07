https://uz.sputniknews.ru/20250707/mvd-uzbekistan-vengriya-sotrudnichestvo-50382448.html
МВД Узбекистана и Венгрии намерены расширить сотрудничество
МВД Узбекистана и Венгрии намерены расширить сотрудничество
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Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в сфере внутренних дел, включая проработку дорожной карты профильными ведомствами двух стран
2025-07-07T12:10+0500
2025-07-07T12:10+0500
2025-07-07T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. Министерства внутренних дел Узбекистана и Венгрии намерены расширить сотрудничество, сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов и старший советник министра внутренних дел Венгрии по вопросам Европейского Союза и международных дел Матьяш Хедьялай обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в сфере внутренних дел.Речь шла о проработке дорожной карты сотрудничества между профильными ведомствами двух стран.
https://uz.sputniknews.ru/20250520/uzbekistan-opredelil-novye-napravleniya-delovogo-sotrudnichestva-s-vengriey-49458461.html
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мвд узбекистан венгрия сотрудничество
мвд узбекистан венгрия сотрудничество
МВД Узбекистана и Венгрии намерены расширить сотрудничество
Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в сфере внутренних дел, включая проработку дорожной карты профильными ведомствами двух стран.
ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputni
k. Министерства внутренних дел Узбекистана и Венгрии намерены расширить сотрудничество, сообщает
ИА "Дунё".
Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов и старший советник министра внутренних дел Венгрии по вопросам Европейского Союза и международных дел Матьяш Хедьялай обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в сфере внутренних дел.
Речь шла о проработке дорожной карты сотрудничества между профильными ведомствами двух стран.
“Отмечена обоюдная заинтересованность в укреплении практического сотрудничества и развитии партнерства в таких направлениях, как обеспечение общественной безопасности, правопорядка и повышение квалификации кадров”, — говорится в сообщении.