https://uz.sputniknews.ru/20250707/mvd-uzbekistan-vengriya-sotrudnichestvo-50382448.html

МВД Узбекистана и Венгрии намерены расширить сотрудничество

МВД Узбекистана и Венгрии намерены расширить сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в сфере внутренних дел, включая проработку дорожной карты профильными ведомствами двух стран

2025-07-07T12:10+0500

2025-07-07T12:10+0500

2025-07-07T12:10+0500

сотрудничество

общество

мвд

узбекистан

венгрия

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ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. Министерства внутренних дел Узбекистана и Венгрии намерены расширить сотрудничество, сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов и старший советник министра внутренних дел Венгрии по вопросам Европейского Союза и международных дел Матьяш Хедьялай обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в сфере внутренних дел.Речь шла о проработке дорожной карты сотрудничества между профильными ведомствами двух стран.

https://uz.sputniknews.ru/20250520/uzbekistan-opredelil-novye-napravleniya-delovogo-sotrudnichestva-s-vengriey-49458461.html

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