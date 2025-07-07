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https://uz.sputniknews.ru/20250707/namanganskaya-oblast-norinskiye-ges-50386766.html
В Наманганской области строят каскад ГЭС на реке Норин — подробности
В Наманганской области строят каскад ГЭС на реке Норин — подробности
Sputnik Узбекистан
Первый объект каскада ГЭС-1 планируют запустить до празднования 34-летия независимости Узбекистана
2025-07-07T14:30+0500
2025-07-07T16:25+0500
экономика
узбекистан
наманганская область
гэс
строительство
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ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. В Наманганской области строят каскад ГЭС на реке Норин, сообщает АО ”Узбекгидроэнерго”.В пресс-службе компании отметили, что это крупнейший гидроэнергетический объект в истории региона.Проектом предусмотрено возведение на реке Норин шести гидроэлектростанций, каждая мощностью по 38 мегаватт с общей установленной мощностью 228 мегаватт.Проект полностью реализуют за счет средств АО "Узбекгидроэнерго", без привлечения внешнего финансирования. Все эти ГЭС строят с использованием оборудования и технологий, производимых в Узбекистане.Ожидают, что после выхода на полную мощность Норинские ГЭС будут ежегодно производить около 1 025 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергией порядка 430 тыс. домохозяйств.Кроме того, реализация проекта позволит ежегодно экономить около 277 млн кубометров природного газа.
https://uz.sputniknews.ru/20240326/shavkat-mirziyoev-opredelil-vektory-razvitiya-namanganskoy-oblasti-43155210.html
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наманганская область каскад гэс река норин узбекистан
наманганская область каскад гэс река норин узбекистан

В Наманганской области строят каскад ГЭС на реке Норин — подробности

14:30 07.07.2025 (обновлено: 16:25 07.07.2025)
© УзбекгидроэнергоВ Наманганской области на реке Норин возводят 6 ГЭС общей мощностью 228 МВт.
В Наманганской области на реке Норин возводят 6 ГЭС общей мощностью 228 МВт. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2025
© Узбекгидроэнерго
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Первый объект каскада ГЭС-1 планируют запустить до празднования 34-летия независимости Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. В Наманганской области строят каскад ГЭС на реке Норин, сообщает АО ”Узбекгидроэнерго”.
В пресс-службе компании отметили, что это крупнейший гидроэнергетический объект в истории региона.
Проектом предусмотрено возведение на реке Норин шести гидроэлектростанций, каждая мощностью по 38 мегаватт с общей установленной мощностью 228 мегаватт.
© УзбекгидроэнергоВ Наманганской области на реке Норин возводят 6 ГЭС общей мощностью 228 МВт.
В Наманганской области на реке Норин возводят 6 ГЭС общей мощностью 228 МВт. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2025
В Наманганской области на реке Норин возводят 6 ГЭС общей мощностью 228 МВт.
© Узбекгидроэнерго

“Первый объект каскада ГЭС-1 планируют запустить до празднования 34-летия независимости Узбекистана”, — рассказал председатель правления АО "Узбекгидроэнерго" Абдугани Сангинов.

Проект полностью реализуют за счет средств АО "Узбекгидроэнерго", без привлечения внешнего финансирования. Все эти ГЭС строят с использованием оборудования и технологий, производимых в Узбекистане.
© УзбекгидроэнергоВ Наманганской области на реке Норин возводят 6 ГЭС общей мощностью 228 МВт.
В Наманганской области на реке Норин возводят 6 ГЭС общей мощностью 228 МВт. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2025
В Наманганской области на реке Норин возводят 6 ГЭС общей мощностью 228 МВт.
© Узбекгидроэнерго

"Таким образом, Норинский каскад станет первым в республике полностью "национальным" гидроэнергетическим проектом", — говорится в сообщении.

© УзбекгидроэнергоВ Наманганской области на реке Норин возводят 6 ГЭС общей мощностью 228 МВт.
В Наманганской области на реке Норин возводят 6 ГЭС общей мощностью 228 МВт. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2025
В Наманганской области на реке Норин возводят 6 ГЭС общей мощностью 228 МВт.
© Узбекгидроэнерго
Ожидают, что после выхода на полную мощность Норинские ГЭС будут ежегодно производить около 1 025 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергией порядка 430 тыс. домохозяйств.
Кроме того, реализация проекта позволит ежегодно экономить около 277 млн кубометров природного газа.
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