https://uz.sputniknews.ru/20250707/namanganskaya-oblast-norinskiye-ges-50386766.html

В Наманганской области строят каскад ГЭС на реке Норин — подробности

В Наманганской области строят каскад ГЭС на реке Норин — подробности

Sputnik Узбекистан

Первый объект каскада ГЭС-1 планируют запустить до празднования 34-летия независимости Узбекистана

2025-07-07T14:30+0500

2025-07-07T14:30+0500

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экономика

узбекистан

наманганская область

гэс

строительство

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ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. В Наманганской области строят каскад ГЭС на реке Норин, сообщает АО ”Узбекгидроэнерго”.В пресс-службе компании отметили, что это крупнейший гидроэнергетический объект в истории региона.Проектом предусмотрено возведение на реке Норин шести гидроэлектростанций, каждая мощностью по 38 мегаватт с общей установленной мощностью 228 мегаватт.Проект полностью реализуют за счет средств АО "Узбекгидроэнерго", без привлечения внешнего финансирования. Все эти ГЭС строят с использованием оборудования и технологий, производимых в Узбекистане.Ожидают, что после выхода на полную мощность Норинские ГЭС будут ежегодно производить около 1 025 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергией порядка 430 тыс. домохозяйств.Кроме того, реализация проекта позволит ежегодно экономить около 277 млн кубометров природного газа.

https://uz.sputniknews.ru/20240326/shavkat-mirziyoev-opredelil-vektory-razvitiya-namanganskoy-oblasti-43155210.html

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