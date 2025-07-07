https://uz.sputniknews.ru/20250707/pochemu-v-jaru-snijaetsya-appetit-50378648.html

Врач: почему в жару снижается аппетит

Врач: почему в жару снижается аппетит

Sputnik Узбекистан

Снижение аппетита в жаркое время — абсолютно нормальное явление

2025-07-07T22:01+0500

2025-07-07T22:01+0500

2025-07-07T22:01+0500

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Снижение аппетита в жару происходит по причине уменьшения потребности в калориях и является защитной реакцией организма, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Яну Шмелеву.В связи с этим врач рекомендовала изменить режим питания: перенести ужин на более позднее прохладное время, а завтрак и обед, наоборот, съесть на час раньше.В жару стоит исключить из рациона жирные продукты, заменив их низкокалорийными блюдами, например, салатами, фруктами, ягодами. Половину рациона должны составлять растительные и кисломолочные продукты.Еду врач советует готовить небольшими порциями и не хранить за без холодильника более двух часов. Особенно это касается белковой пищи: молочных продуктов, рыбы, мягкого творога, яиц, мясных блюд.

https://uz.sputniknews.ru/20250706/pochemu-vajno-est-baklajany-50370002.html

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