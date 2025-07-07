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https://uz.sputniknews.ru/20250707/pochemu-v-jaru-snijaetsya-appetit-50378648.html
Врач: почему в жару снижается аппетит
Врач: почему в жару снижается аппетит
Sputnik Узбекистан
Снижение аппетита в жаркое время — абсолютно нормальное явление
2025-07-07T22:01+0500
2025-07-07T22:01+0500
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Снижение аппетита в жару происходит по причине уменьшения потребности в калориях и является защитной реакцией организма, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Яну Шмелеву.В связи с этим врач рекомендовала изменить режим питания: перенести ужин на более позднее прохладное время, а завтрак и обед, наоборот, съесть на час раньше.В жару стоит исключить из рациона жирные продукты, заменив их низкокалорийными блюдами, например, салатами, фруктами, ягодами. Половину рациона должны составлять растительные и кисломолочные продукты.Еду врач советует готовить небольшими порциями и не хранить за без холодильника более двух часов. Особенно это касается белковой пищи: молочных продуктов, рыбы, мягкого творога, яиц, мясных блюд.
https://uz.sputniknews.ru/20250706/pochemu-vajno-est-baklajany-50370002.html
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врач жара аппетит снижение
врач жара аппетит снижение

Врач: почему в жару снижается аппетит

22:01 07.07.2025
© Depositphotos / KonradbakДевушка у холодильника ночью выбирает еду.
Девушка у холодильника ночью выбирает еду. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2025
© Depositphotos / Konradbak
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Снижение аппетита в жаркое время — абсолютно нормальное явление.
Снижение аппетита в жару происходит по причине уменьшения потребности в калориях и является защитной реакцией организма, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Яну Шмелеву.
"Стоит также помнить, что во время жары снижение аппетита — это абсолютно нормальное явление, вызванное защитной реакцией нашего организма. Летом потребность в калориях меньше, а значит, и аппетит снижается", — пояснила специалист.
В связи с этим врач рекомендовала изменить режим питания: перенести ужин на более позднее прохладное время, а завтрак и обед, наоборот, съесть на час раньше.
В жару стоит исключить из рациона жирные продукты, заменив их низкокалорийными блюдами, например, салатами, фруктами, ягодами. Половину рациона должны составлять растительные и кисломолочные продукты.

"Диетология отмечает, что холодные кисломолочные супы — это идеальный вариант для обеда в жару. Кроме воды, полезны травяные чаи и прохладительные жидкие блюда. Не следует злоупотреблять напитками с сахаром, такими как кофе, лимонад, сок. Алкоголь тоже не лучший напиток для жаркого лета", — сказала Шмелева.

Еду врач советует готовить небольшими порциями и не хранить за без холодильника более двух часов. Особенно это касается белковой пищи: молочных продуктов, рыбы, мягкого творога, яиц, мясных блюд.
"Обязательно соблюдать гигиену — мыть руки. Если какая-то еда вызывает у вас даже минимальные сомнения в своей свежести — лучше не рисковать", — заключила терапевт.
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