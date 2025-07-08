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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250708/eaeu-uproscheniye-vvoz-medtexnika-50399431.html
ЕАЭС: современная диагностика станет доступнее
ЕАЭС: современная диагностика станет доступнее
Sputnik Узбекистан
В Евразийском экономическом союзе упростили ввоз высокотехнологичной медицинской техники
2025-07-08T10:55+0500
2025-07-08T10:55+0500
еаэс и узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 июля — Sputnik. Современная диагностика в странах ЕАЭС станет доступнее: в Союзе облегчили импорт современной медтехники, сообщает пресс-служба ЕЭК.Для этого расширили список полос радиочастот продукции, при ввозе которой на таможенную территорию ЕАЭС не требуется предоставление лицензии, заключения (разрешительного документа) или сведений из единого реестра.Таким образом, теперь аппараты МРТ и другие сложные устройства можно ввозить без лишней бумажной волокиты.Принятое решение позволит сократить финансовые и временные затраты организаций при ввозе указанных товаров, добавили в пресс-службе комиссии.Документ вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
https://uz.sputniknews.ru/20250707/eaeu-selskoye-xozyaystvo-preobrazovaniya-50384980.html
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еаэс упрощение ввоз медтехника
еаэс упрощение ввоз медтехника

ЕАЭС: современная диагностика станет доступнее

10:55 08.07.2025
© Sputnik / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкМедицинский работник в зале исследования МРТ, архивное фото
Медицинский работник в зале исследования МРТ, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Алексей Насыров
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В Евразийском экономическом союзе упростили ввоз высокотехнологичной медицинской техники.
ТАШКЕНТ, 8 июля — Sputnik. Современная диагностика в странах ЕАЭС станет доступнее: в Союзе облегчили импорт современной медтехники, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение, направленное на упрощение процедуры ввоза в Евразийский экономический союз высокотехнологичных медицинских устройств, в том числе современных систем магнитно-резонансной томографии", — говорится в сообщении.
Для этого расширили список полос радиочастот продукции, при ввозе которой на таможенную территорию ЕАЭС не требуется предоставление лицензии, заключения (разрешительного документа) или сведений из единого реестра.
Таким образом, теперь аппараты МРТ и другие сложные устройства можно ввозить без лишней бумажной волокиты.

"Соответствующие системы имеют ряд преимуществ с точки зрения высокого качества визуализации, установки и эксплуатации. Их технические характеристики не приводят к возникновению электромагнитных помех", — пояснил директор Департамента таможенного тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Принятое решение позволит сократить финансовые и временные затраты организаций при ввозе указанных товаров, добавили в пресс-службе комиссии.
Документ вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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