https://uz.sputniknews.ru/20250708/eaeu-uproscheniye-vvoz-medtexnika-50399431.html

ЕАЭС: современная диагностика станет доступнее

ЕАЭС: современная диагностика станет доступнее

Sputnik Узбекистан

В Евразийском экономическом союзе упростили ввоз высокотехнологичной медицинской техники

2025-07-08T10:55+0500

2025-07-08T10:55+0500

2025-07-08T10:55+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 8 июля — Sputnik. Современная диагностика в странах ЕАЭС станет доступнее: в Союзе облегчили импорт современной медтехники, сообщает пресс-служба ЕЭК.Для этого расширили список полос радиочастот продукции, при ввозе которой на таможенную территорию ЕАЭС не требуется предоставление лицензии, заключения (разрешительного документа) или сведений из единого реестра.Таким образом, теперь аппараты МРТ и другие сложные устройства можно ввозить без лишней бумажной волокиты.Принятое решение позволит сократить финансовые и временные затраты организаций при ввозе указанных товаров, добавили в пресс-службе комиссии.Документ вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

https://uz.sputniknews.ru/20250707/eaeu-selskoye-xozyaystvo-preobrazovaniya-50384980.html

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