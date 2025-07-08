https://uz.sputniknews.ru/20250708/lidery-uzbekistan-katar-telefonnyy-razgovor-50398895.html

Лидеры Узбекистана и Катара поговорили по телефону — что обсудили

Лидеры Узбекистана и Катара поговорили по телефону — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана высоко оценил усилия Эмира Катара по обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке

2025-07-08T09:45+0500

2025-07-08T09:45+0500

2025-07-08T09:48+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

катар

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Эмиром Катара Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба главы республики. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-катарских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового практического сотрудничества. Шавкат Мирзиёев высоко оценил активные усилия Эмира Катара по обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке. Собеседники отметили плодотворный характер интенсивных двусторонних контактов и обменов, который наблюдается в последнее время, динамичный рост показателей взаимного товарооборота и инвестиций, активную техническую подготовку и реализацию крупных проектов промкооперации и модернизации инфраструктуры. Лидеры Узбекистана и Катара также рассмотрели график мероприятий на высшем уровне.

катар

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