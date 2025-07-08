https://uz.sputniknews.ru/20250708/sud-v-baku-otklonil-apellyatsii-zaschity-sotrudnikov-sputnik-azerbaydjan-50401891.html
Суд в Баку отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан
Суд в Баку отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан
Sputnik Узбекистан
Журналистов Sputnik Картавых и Белоусова оставили под стражей
2025-07-08T12:05+0500
2025-07-08T12:05+0500
2025-07-08T12:05+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных 1 июля, на изменение меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на редакцию агентства.Напомним, что нападки на Sputnik Азербайджан начались после того, как 29 июня в России задержали участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годы.
https://uz.sputniknews.ru/20250703/prodoljit-li-sputnik-azerbaydjan-svoyu-rabotu-v-baku---otvet-dmitriya-kiseleva-50333603.html
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суд баку журналисты sputnik азербайджан
суд баку журналисты sputnik азербайджан
Суд в Баку отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан
Журналистов Sputnik Картавых и Белоусова оставили под стражей.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных 1 июля, на изменение меры пресечения, сообщает РИА Новости
со ссылкой на редакцию агентства.
"Бакинский суд рассмотрел апелляции адвокатов наших коллег Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. К сожалению, апелляции адвокатов были отклонены. А решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. Наши товарищи по-прежнему остаются под стражей", — пояснили там.
Напомним, что нападки на Sputnik Азербайджан начались после того, как 29 июня в России задержали участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годы.