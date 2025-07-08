https://uz.sputniknews.ru/20250708/sud-v-baku-otklonil-apellyatsii-zaschity-sotrudnikov-sputnik-azerbaydjan-50401891.html

Суд в Баку отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан

Суд в Баку отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан

Sputnik Узбекистан

Журналистов Sputnik Картавых и Белоусова оставили под стражей

2025-07-08T12:05+0500

2025-07-08T12:05+0500

2025-07-08T12:05+0500

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных 1 июля, на изменение меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на редакцию агентства.Напомним, что нападки на Sputnik Азербайджан начались после того, как 29 июня в России задержали участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годы.

https://uz.sputniknews.ru/20250703/prodoljit-li-sputnik-azerbaydjan-svoyu-rabotu-v-baku---otvet-dmitriya-kiseleva-50333603.html

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