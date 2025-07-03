Продолжит ли Sputnik Азербайджан свою работу в Баку - ответ Дмитрия Киселёва
17:59 03.07.2025 (обновлено: 18:05 03.07.2025)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев участвует в презентации проекта "Освобождение. Путь к Победе".
© Sputnik / Виталий Белоусов/
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Редакционная политика была посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв прокомментировал возможность продолжения работы корпункта Sputnik Азербайджан в Баку, сообщает РИА Новости.
По его словам, условия для продолжения деятельности в Азербайджане отсутствуют.
"В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием уже четвертые сутки в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также арестованы несколько сотрудников редакции – граждан Азербайджана. Все эти действия не имеют под собой никаких оснований.
С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют.
За все годы своей работы деятельность нашего Агентства была нацелена на развитие дружественных отношений между нашими народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
Нашим сотрудникам предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом. Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов", - говорится в комментарии.
С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют.
За все годы своей работы деятельность нашего Агентства была нацелена на развитие дружественных отношений между нашими народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
Нашим сотрудникам предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом. Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов", - говорится в комментарии.
Напомним, ранее власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи — к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему необходимы лекарства, включая инсулин.
"Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.