https://uz.sputniknews.ru/20250703/prodoljit-li-sputnik-azerbaydjan-svoyu-rabotu-v-baku---otvet-dmitriya-kiseleva-50333603.html

Продолжит ли Sputnik Азербайджан свою работу в Баку - ответ Дмитрия Киселёва

Продолжит ли Sputnik Азербайджан свою работу в Баку - ответ Дмитрия Киселёва

Sputnik Узбекистан

Редакционная политика была посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

2025-07-03T17:59+0500

2025-07-03T17:59+0500

2025-07-03T18:05+0500

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв прокомментировал возможность продолжения работы корпункта Sputnik Азербайджан в Баку, сообщает РИА Новости. По его словам, условия для продолжения деятельности в Азербайджане отсутствуют. Напомним, ранее власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи — к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему необходимы лекарства, включая инсулин."Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.

https://uz.sputniknews.ru/20250702/baku-sud-arest-jurnalisty-sputnik-50299781.html

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