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Продолжит ли Sputnik Азербайджан свою работу в Баку - ответ Дмитрия Киселёва
Продолжит ли Sputnik Азербайджан свою работу в Баку - ответ Дмитрия Киселёва
Sputnik Узбекистан
Редакционная политика была посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
2025-07-03T17:59+0500
2025-07-03T18:05+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв прокомментировал возможность продолжения работы корпункта Sputnik Азербайджан в Баку, сообщает РИА Новости. По его словам, условия для продолжения деятельности в Азербайджане отсутствуют. Напомним, ранее власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи — к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему необходимы лекарства, включая инсулин."Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
https://uz.sputniknews.ru/20250702/baku-sud-arest-jurnalisty-sputnik-50299781.html
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баку sputnik азербайджан россия киселев арест журналист

Продолжит ли Sputnik Азербайджан свою работу в Баку - ответ Дмитрия Киселёва

17:59 03.07.2025 (обновлено: 18:05 03.07.2025)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев участвует в презентации проекта "Освобождение. Путь к Победе".
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев участвует в презентации проекта Освобождение. Путь к Победе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2025
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
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Редакционная политика была посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв прокомментировал возможность продолжения работы корпункта Sputnik Азербайджан в Баку, сообщает РИА Новости.
По его словам, условия для продолжения деятельности в Азербайджане отсутствуют.
"В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием уже четвертые сутки в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также арестованы несколько сотрудников редакции – граждан Азербайджана. Все эти действия не имеют под собой никаких оснований.

С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют.

За все годы своей работы деятельность нашего Агентства была нацелена на развитие дружественных отношений между нашими народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Нашим сотрудникам предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом. Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов", - говорится в комментарии.
Напомним, ранее власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи — к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему необходимы лекарства, включая инсулин.
"Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Пресс-центр Sputnik - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2025
Бакинский суд арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора
Вчера, 11:48
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