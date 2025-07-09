https://uz.sputniknews.ru/20250709/eec-novyye-pravila-markirovka-tovary-eaeu-50419313.html

Икра, велосипеды и не только — ЕЭК установила общие правила цифровой маркировки в ЕАЭС

Икра, велосипеды и не только — ЕЭК установила общие правила цифровой маркировки в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Андрей Слепнев: Расширение числа маркируемых товаров свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции

2025-07-09T14:30+0500

2025-07-09T14:30+0500

2025-07-09T14:30+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии, рассмотрев предложения Российской Федерации, принял решение об установлении общих правил цифровой маркировки в отношении ряда новых категорий товаров. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В их числе:Он добавил, что маркировку новых групп товаров будут производить, как и ранее, по унифицированным правилам. При этом учитываются положения базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной Решением Совета ЕЭК в 2019 году.Таким образом, будет обеспечиваться взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при их обращении в Союзе.

https://uz.sputniknews.ru/20250708/eaeu-uproscheniye-vvoz-medtexnika-50399431.html

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