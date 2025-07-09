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Икра, велосипеды и не только — ЕЭК установила общие правила цифровой маркировки в ЕАЭС
Икра, велосипеды и не только — ЕЭК установила общие правила цифровой маркировки в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Андрей Слепнев: Расширение числа маркируемых товаров свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции
2025-07-09T14:30+0500
2025-07-09T14:30+0500
2025-07-09T14:30+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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маркировка
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии, рассмотрев предложения Российской Федерации, принял решение об установлении общих правил цифровой маркировки в отношении ряда новых категорий товаров. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В их числе:Он добавил, что маркировку новых групп товаров будут производить, как и ранее, по унифицированным правилам. При этом учитываются положения базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной Решением Совета ЕЭК в 2019 году.Таким образом, будет обеспечиваться взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при их обращении в Союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250708/eaeu-uproscheniye-vvoz-medtexnika-50399431.html
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еаэс икра велосипеды маркировка еэк
еаэс икра велосипеды маркировка еэк
Икра, велосипеды и не только — ЕЭК установила общие правила цифровой маркировки в ЕАЭС
Андрей Слепнев: Расширение числа маркируемых товаров свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии, рассмотрев предложения Российской Федерации, принял решение об установлении общих правил цифровой маркировки в отношении ряда новых категорий товаров. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
икра осетровых и лососевых рыб;
велосипеды и велосипедные рамы;
отдельные виды смазочных масел;
смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости;
косметическая продукция с антимикробным действием;
дезинфицирующие средства.
"Расширение числа маркируемых товаров свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота", — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он добавил, что маркировку новых групп товаров будут производить, как и ранее, по унифицированным правилам. При этом учитываются положения базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной Решением Совета ЕЭК в 2019 году.
Таким образом, будет обеспечиваться взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при их обращении в Союзе.