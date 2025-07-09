Врач рассказала о рисках для здоровья в жаркую погоду

"Люди с сложными хроническими заболеваниями постоянно должны следить за тем, как они проводят свое летнее время. Если человеку нужно поддерживать здоровье лекарственными препаратами, если нужно следить за давлением, за сердечно-сосудистой, за легочной системой, то он должен быть уверен, что все препараты и приборы всегда в доступе. Перегрев организма всегда способствует обострению любых тяжелых процессов. И действительно могут быть риски. Мы знаем, что количество обострений, госпитализаций, количество даже летальных исходов увеличивается в период неблагоприятных погодных условий", — пояснил специалист.