Врач рассказала о рисках для здоровья в жаркую погоду
"Люди с сложными хроническими заболеваниями постоянно должны следить за тем, как они проводят свое летнее время. Если человеку нужно поддерживать здоровье лекарственными препаратами, если нужно следить за давлением, за сердечно-сосудистой, за легочной системой, то он должен быть уверен, что все препараты и приборы всегда в доступе. Перегрев организма всегда способствует обострению любых тяжелых процессов. И действительно могут быть риски. Мы знаем, что количество обострений, госпитализаций, количество даже летальных исходов увеличивается в период неблагоприятных погодных условий", — пояснил специалист.
"Потребность в питьевой воде в жаркий период возрастает, поэтому, в принципе, всегда должен быть доступ к питьевой воде. Это не значит, что ее количество нужно специально увеличивать, пить нужно по потребности, по желанию, не ограничивать себя. Кроме того, если вы чувствуете, что вам тяжело переносить жаркую погоду, что вам нужны более комфортные условия, старайтесь находиться либо в кондиционированном помещении, либо хотя бы в тени", — сказал Гальперин.