Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20250709/jara-risk-zdorovye-50415363.html
Врач рассказала о рисках для здоровья в жаркую погоду
Врач рассказала о рисках для здоровья в жаркую погоду
Sputnik Узбекистан
Жара – серьезное испытание организма на прочность.
2025-07-09T22:04+0500
2025-07-09T22:04+0500
это интересно
мнение эксперта
жара
здоровье
погода
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1e/37395133_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_adacb0cde075132c255b4b2614f585ba.jpg
С наступлением лета обостряются различные хронические заболевания, поэтому за здоровьем надо обязательно следить, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-невролога Семена Гальперина.По его словам, в жаркую погоду нужно наладить питьевой режим и меньше проводить время на солнце.Он не рекомендует долго находиться на улице, под открытым солнцем, даже если это пляж.
https://uz.sputniknews.ru/20250707/pochemu-v-jaru-snijaetsya-appetit-50378648.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1e/37395133_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_26ee83bdba99e0d1ea0965ee68ae3147.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
врач жара риски здоровье
врач жара риски здоровье

Врач рассказала о рисках для здоровья в жаркую погоду

22:04 09.07.2025
© AP Photo / Gregorio BorgiaТуристы прохлаждаются возле вентилятора, стоя в очереди на вход в римский Колизей, Италия
Туристы прохлаждаются возле вентилятора, стоя в очереди на вход в римский Колизей, Италия - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Подписаться
Жара — серьезное испытание организма на прочность.
С наступлением лета обостряются различные хронические заболевания, поэтому за здоровьем надо обязательно следить, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-невролога Семена Гальперина.

"Люди с сложными хроническими заболеваниями постоянно должны следить за тем, как они проводят свое летнее время. Если человеку нужно поддерживать здоровье лекарственными препаратами, если нужно следить за давлением, за сердечно-сосудистой, за легочной системой, то он должен быть уверен, что все препараты и приборы всегда в доступе. Перегрев организма всегда способствует обострению любых тяжелых процессов. И действительно могут быть риски. Мы знаем, что количество обострений, госпитализаций, количество даже летальных исходов увеличивается в период неблагоприятных погодных условий", — пояснил специалист.

По его словам, в жаркую погоду нужно наладить питьевой режим и меньше проводить время на солнце.

"Потребность в питьевой воде в жаркий период возрастает, поэтому, в принципе, всегда должен быть доступ к питьевой воде. Это не значит, что ее количество нужно специально увеличивать, пить нужно по потребности, по желанию, не ограничивать себя. Кроме того, если вы чувствуете, что вам тяжело переносить жаркую погоду, что вам нужны более комфортные условия, старайтесь находиться либо в кондиционированном помещении, либо хотя бы в тени", — сказал Гальперин.

Он не рекомендует долго находиться на улице, под открытым солнцем, даже если это пляж.
Девушка у холодильника ночью выбирает еду. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2025
Это интересно
Врач: почему в жару снижается аппетит
7 июля, 22:01
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0