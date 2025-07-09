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https://uz.sputniknews.ru/20250709/mirziyoyev-videoselektor-bezopasnost-dorogi-50426173.html
Жалобы простых водителей никто не слушает, нет площадки для диалога — Мирзиёев
Жалобы простых водителей никто не слушает, нет площадки для диалога — Мирзиёев
Sputnik Узбекистан
Глава республики провел видеоселекторное совещание по повышению безопасности, улучшению инфраструктуры дорожного движения и снижению заторов на дорогах
2025-07-09T17:39+0500
2025-07-09T17:39+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
видеоселекторное совещание
безопасность
дороги
парковка
водители
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ТАШКЕНТ, 9 июля — Sputnik. Жалобы рядовых водителей никто не слушает, нет площадки для диалога, заявил в ходе видеоселекторного совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Речь шла о повышении безопасности, улучшении инфраструктуры дорожного движения и снижении заторов на дорогах.Руководитель страны поднял вопрос парковки. Он отметил недовольство населения загруженностью улиц, на которых расположены здания некоторых министерств, ведомств и хокимиятов: их сотрудники занимают 2-3 ряда проезжей части под "парковки".По поручению президента был проведен опрос среди 15 тыс. водителей. Они заявили, что из-за отсутствия законных парковок как в столице, так и в крупных городах Узбекистана, они вынуждены оставлять свои автомобили на обочине.Он поручил убрать все запрещающие знаки с участков возле организаций и в махаллях, установленные без оснований, а также установить камеры в местах парковки чиновников, чтобы обеспечить неотвратимость наказания в случаях нарушения правил.Вместе с тем, глава республики призвал госслужащих быть примером для населения в пользовании общественным транспортом. На дорогах отменяется приоритет для служебного транспорта руководителей госорганов, за исключением лиц из списка, утвержденного правительством.Для сокращения пробок в столице запустят информационную систему "Интеллектуальный транспорт".В нее интегрируют более 700 перекрестков в Ташкенте, все столичные светофоры, а также устройства фото- и видеонаблюдения.Отмечалось, что, в зависимости от интенсивности движения, дистанционное управление светофорами поможет сократить пробки на 25–30%.
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шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание дорожное движение безопасность дороги
шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание дорожное движение безопасность дороги

Жалобы простых водителей никто не слушает, нет площадки для диалога — Мирзиёев

17:39 09.07.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана провел видеоселекторное совещание по повышению безопасности, улучшению инфраструктуры дорожного движения и снижению заторов на дорогах
Президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание по повышению безопасности, улучшению инфраструктуры дорожного движения и снижению заторов на дорогах - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики провел видеоселекторное совещание по повышению безопасности, улучшению инфраструктуры дорожного движения и снижению заторов на дорогах.
ТАШКЕНТ, 9 июля — Sputnik. Жалобы рядовых водителей никто не слушает, нет площадки для диалога, заявил в ходе видеоселекторного совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
Речь шла о повышении безопасности, улучшении инфраструктуры дорожного движения и снижении заторов на дорогах.
Руководитель страны поднял вопрос парковки. Он отметил недовольство населения загруженностью улиц, на которых расположены здания некоторых министерств, ведомств и хокимиятов: их сотрудники занимают 2-3 ряда проезжей части под "парковки".
По поручению президента был проведен опрос среди 15 тыс. водителей. Они заявили, что из-за отсутствия законных парковок как в столице, так и в крупных городах Узбекистана, они вынуждены оставлять свои автомобили на обочине.
"В целом, жалобы простых водителей никто не слушает, нет площадки для диалога", — констатировал Мирзиёев.
Он поручил убрать все запрещающие знаки с участков возле организаций и в махаллях, установленные без оснований, а также установить камеры в местах парковки чиновников, чтобы обеспечить неотвратимость наказания в случаях нарушения правил.
Вместе с тем, глава республики призвал госслужащих быть примером для населения в пользовании общественным транспортом. На дорогах отменяется приоритет для служебного транспорта руководителей госорганов, за исключением лиц из списка, утвержденного правительством.
Для сокращения пробок в столице запустят информационную систему "Интеллектуальный транспорт".
В нее интегрируют более 700 перекрестков в Ташкенте, все столичные светофоры, а также устройства фото- и видеонаблюдения.
Отмечалось, что, в зависимости от интенсивности движения, дистанционное управление светофорами поможет сократить пробки на 25–30%.
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