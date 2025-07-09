https://uz.sputniknews.ru/20250709/mirziyoyev-videoselektor-bezopasnost-dorogi-50426173.html

Жалобы простых водителей никто не слушает, нет площадки для диалога — Мирзиёев

Жалобы простых водителей никто не слушает, нет площадки для диалога — Мирзиёев

Sputnik Узбекистан

Глава республики провел видеоселекторное совещание по повышению безопасности, улучшению инфраструктуры дорожного движения и снижению заторов на дорогах

2025-07-09T17:39+0500

2025-07-09T17:39+0500

2025-07-09T17:39+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

видеоселекторное совещание

безопасность

дороги

парковка

водители

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ТАШКЕНТ, 9 июля — Sputnik. Жалобы рядовых водителей никто не слушает, нет площадки для диалога, заявил в ходе видеоселекторного совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Речь шла о повышении безопасности, улучшении инфраструктуры дорожного движения и снижении заторов на дорогах.Руководитель страны поднял вопрос парковки. Он отметил недовольство населения загруженностью улиц, на которых расположены здания некоторых министерств, ведомств и хокимиятов: их сотрудники занимают 2-3 ряда проезжей части под "парковки".По поручению президента был проведен опрос среди 15 тыс. водителей. Они заявили, что из-за отсутствия законных парковок как в столице, так и в крупных городах Узбекистана, они вынуждены оставлять свои автомобили на обочине.Он поручил убрать все запрещающие знаки с участков возле организаций и в махаллях, установленные без оснований, а также установить камеры в местах парковки чиновников, чтобы обеспечить неотвратимость наказания в случаях нарушения правил.Вместе с тем, глава республики призвал госслужащих быть примером для населения в пользовании общественным транспортом. На дорогах отменяется приоритет для служебного транспорта руководителей госорганов, за исключением лиц из списка, утвержденного правительством.Для сокращения пробок в столице запустят информационную систему "Интеллектуальный транспорт".В нее интегрируют более 700 перекрестков в Ташкенте, все столичные светофоры, а также устройства фото- и видеонаблюдения.Отмечалось, что, в зависимости от интенсивности движения, дистанционное управление светофорами поможет сократить пробки на 25–30%.

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шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание дорожное движение безопасность дороги