https://uz.sputniknews.ru/20250709/tyajelaya-atletika-uzbekistantsy-cha-astana-50418141.html

Тяжелая атлетика: спортсмены Узбекистана завоевали еще 20 медалей на ЧА

Тяжелая атлетика: спортсмены Узбекистана завоевали еще 20 медалей на ЧА

Sputnik Узбекистан

В Казахстане продолжается континентальное первенство по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи

2025-07-09T13:20+0500

2025-07-09T13:20+0500

2025-07-09T13:20+0500

спорт

тяжелая атлетика

узбекистанцы

медали

чемпионат азии

астана

казахстан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/09/50417972_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_c754983310cb0cb566dbc9d9408ded48.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Прошедший накануне в столице Казахстана Астане пятый соревновательный день чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи принес в копилку сборной Узбекистана 20 медалей, сообщает НОК.ПобедителиЗолотоСереброБронзаКонтинентальное первенство среди юниоров и молодежи в Астане завершится 10 июля.

астана

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт, тяжелая атлетика, узбекистанцы, медали, чемпионат азии, астана, казахстан