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Тяжелая атлетика: спортсмены Узбекистана завоевали еще 20 медалей на ЧА
Тяжелая атлетика: спортсмены Узбекистана завоевали еще 20 медалей на ЧА
Sputnik Узбекистан
В Казахстане продолжается континентальное первенство по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи
2025-07-09T13:20+0500
2025-07-09T13:20+0500
спорт
тяжелая атлетика
узбекистанцы
медали
чемпионат азии
астана
казахстан
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Прошедший накануне в столице Казахстана Астане пятый соревновательный день чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи принес в копилку сборной Узбекистана 20 медалей, сообщает НОК.ПобедителиЗолотоСереброБронзаКонтинентальное первенство среди юниоров и молодежи в Астане завершится 10 июля.
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спорт, тяжелая атлетика, узбекистанцы, медали, чемпионат азии, астана, казахстан
спорт, тяжелая атлетика, узбекистанцы, медали, чемпионат азии, астана, казахстан

Тяжелая атлетика: спортсмены Узбекистана завоевали еще 20 медалей на ЧА

13:20 09.07.2025
© Пресс-служба НОК УзбекистанаТяжелоатлеты Узбекистана завоевали 20 медалей в очередной день чемпионата Азии
Тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 20 медалей в очередной день чемпионата Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2025
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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В Казахстане продолжается континентальное первенство по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Прошедший накануне в столице Казахстана Астане пятый соревновательный день чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи принес в копилку сборной Узбекистана 20 медалей, сообщает НОК.
"В рамках очередного соревновательного дня представители Узбекистана записали в актив сборной 2 золотые, 10 серебряных и 8 бронзовых наград", — говорится в сообщении.
Победители
Золото
-88 кг: Мунисбек Давлетов (толчок, юниоры)
-88 кг: Мунисбек Давлетов (двоеборье, юниоры)
Серебро
-88 кг: Мунисбек Давлетов (рывок, юниоры)
-69 кг: Дилнура Холдорова (толчок, юниоры)
-69 кг: Дилнура Холдорова (двоеборье, юниоры)
-88 кг: Бекзод Гофуржонов (толчок, молодежь)
-88 кг: Бекзод Гофуржонов (двоеборье, молодежь)
-94 кг: Руслан Рахматжонов (рывок, молодежь)
-94 кг: Руслан Рахматжонов (толчок, молодежь)
-94 кг: Руслан Рахматжонов (двоеборье, молодежь)
-77 кг: Гульшодахон Дадамирзаева (рывок, молодежь)
-77 кг: Гульшодахон Дадамирзаева (двоеборье, молодежь)
Бронза
-69 кг: Дилнура Холдорова (рывок, юниоры)
-88 кг: Мухаммадшокир Турдиалиев (рывок, юниоры)
-88 кг: Мухаммадшокир Турдиалиев (толчок, юниоры)
-88 кг: Мухаммадшокир Турдиалиев (двоеборье, юниоры)
-94 кг: Алишер Османов (рывок, юниоры)
-77 кг: Гульшодахон Дадамирзаева (толчок, молодежь)
-77 кг: Амина Шарипова (толчок, юниоры)
-77 кг: Амина Шарипова (двоеборье, юниоры)
Континентальное первенство среди юниоров и молодежи в Астане завершится 10 июля.
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