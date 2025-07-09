В Узбекистане будут использовать ИИ для борьбы с распространением наркотиков
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Цель — превратить каждую махаллю в территорию, свободную от преступности.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Узбекистане будут использовать ИИ для борьбы с распространением наркотиков. Такое поручение дал профильным ведомствам президент РУз Шавкат Мирзиёев для выявления и ликвидации точек распространения наркотических веществ в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Лидеру страны презентовали меры по предотвращению преступлений в махаллях и обеспечению верховенства закона.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденту Узбекистана представили презентацию по мерам предотвращения преступлений в махаллях и обеспечению верховенства закона
Президенту Узбекистана представили презентацию по мерам предотвращения преступлений в махаллях и обеспечению верховенства закона
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с постановлением президента от 3 января 2025-го:
за каждой махаллей с тяжелой криминогенной обстановкой закрепили ответственных руководителей;
за прошедшие 6 месяцев в каждом регионе, районе и махалле внедрили систему социальной профилактики на основе адресных дорожных карт;
расширили цифровизацию мониторинга обстановки в общественных местах;
провели научно-практические исследования силами вузов, входящих в систему правопорядка;
особое внимание уделяют профилактике преступности среди несовершеннолетних, молодежи, женщин и в сфере семейно-бытовых отношений.
В результате в 5 200 махаллях не зафиксировали ни одного преступления.
Тем не менее, в ряде махаллей по-прежнему сохраняется тяжелая криминогенная обстановка. В связи с этим, необходимо усилить работу инспекторов профилактики, сотрудников уголовного розыска, патрульно-постовой службы и службы охраны, чтобы обеспечить безопасность населения. Глава республики указал на необходимость "спустить всю систему вниз" и превратить каждую махаллю в территорию, свободную от преступности.
"Отдельное внимание было уделено случаям незаконного оборота наркотиков, особенно среди молодежи. Несмотря на активную борьбу с ними, уничтожение наркотических веществ и подпольных лабораторий, проблема до конца не устранена. В этой связи подчеркнута необходимость использования видеонаблюдения и искусственного интеллекта для выявления распространения наркотических веществ и ликвидации источников их появления", — говорится в сообщении.
Одна из наиболее актуальных проблем сегодняшнего дня — киберпреступность. На ее долю с начала года пришлось 42% всех преступлений, совершенных в стране.
Речь шла о предотвращении киберпреступлений, повышении уровня знаний и осведомленности населения в этой области, а также обеспечении интересов клиентов и финансовой безопасности в платежных системах.
Еще одно требование времени — повышение уровня знаний и квалификации специалистов.
"В связи с этим планируется усовершенствовать деятельность Академии МВД: поэтапно увеличить квоту приема, открыть новые направления и развивать дуальное обучение", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденту Узбекистана представили презентацию по мерам предотвращения преступлений в махаллях и обеспечению верховенства закона
Президенту Узбекистана представили презентацию по мерам предотвращения преступлений в махаллях и обеспечению верховенства закона
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев поручил адаптировать образовательные и квалификационные программы к современным вызовам и угрозам, а также повысить боевую и психологическую подготовку сотрудников.