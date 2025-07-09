https://uz.sputniknews.ru/20250709/uzbekistan-borba-narkotiki-ii-50416623.html

В Узбекистане будут использовать ИИ для борьбы с распространением наркотиков

В Узбекистане будут использовать ИИ для борьбы с распространением наркотиков

Sputnik Узбекистан

Цель — превратить каждую махаллю в территорию, свободную от преступности.

2025-07-09T12:10+0500

2025-07-09T12:10+0500

2025-07-09T12:10+0500

узбекистан

борьба с незаконным оборотом наркотиков

искусственный интеллект

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Узбекистане будут использовать ИИ для борьбы с распространением наркотиков. Такое поручение дал профильным ведомствам президент РУз Шавкат Мирзиёев для выявления и ликвидации точек распространения наркотических веществ в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Лидеру страны презентовали меры по предотвращению преступлений в махаллях и обеспечению верховенства закона. В соответствии с постановлением президента от 3 января 2025-го: В результате в 5 200 махаллях не зафиксировали ни одного преступления. Тем не менее, в ряде махаллей по-прежнему сохраняется тяжелая криминогенная обстановка. В связи с этим, необходимо усилить работу инспекторов профилактики, сотрудников уголовного розыска, патрульно-постовой службы и службы охраны, чтобы обеспечить безопасность населения. Глава республики указал на необходимость "спустить всю систему вниз" и превратить каждую махаллю в территорию, свободную от преступности. Одна из наиболее актуальных проблем сегодняшнего дня — киберпреступность. На ее долю с начала года пришлось 42% всех преступлений, совершенных в стране. Речь шла о предотвращении киберпреступлений, повышении уровня знаний и осведомленности населения в этой области, а также обеспечении интересов клиентов и финансовой безопасности в платежных системах. Еще одно требование времени — повышение уровня знаний и квалификации специалистов. Шавкат Мирзиёев поручил адаптировать образовательные и квалификационные программы к современным вызовам и угрозам, а также повысить боевую и психологическую подготовку сотрудников.

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