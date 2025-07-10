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В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250710/eec-uglubleniye-promkooperatsiya-eaeu-50434231.html
ЕЭК последовательно выступает за углубление промкооперации — министр
ЕЭК последовательно выступает за углубление промкооперации — министр
Sputnik Узбекистан
Гоар Барсегян приняла участие в работе Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, а также в совещании министров промышленности стран ШОС
2025-07-10T11:00+0500
2025-07-10T11:00+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия последовательно выступает за углубление промышленной кооперации, сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.Она приняла участие в работе Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. В ходе делового завтрака с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и руководителей крупных промышленных компаний она отметила ключевую роль слаженной работы бизнеса стран Союза.На совещании министров промышленности стран Шанхайской организации сотрудничества речь шла о перспективах дальнейшей совместной работы на евразийском пространстве.
https://uz.sputniknews.ru/20250709/eec-novyye-pravila-markirovka-tovary-eaeu-50419313.html
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еэк углубление промышленная кооперация гоар барсегян
еэк углубление промышленная кооперация гоар барсегян

ЕЭК последовательно выступает за углубление промкооперации — министр

11:00 10.07.2025
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБлокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК
Блокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
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Гоар Барсегян приняла участие в работе Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, а также в совещании министров промышленности стран ШОС.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия последовательно выступает за углубление промышленной кооперации, сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
© Пресс-служба ЕЭКДиректор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян
Директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян
© Пресс-служба ЕЭК
Она приняла участие в работе Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. В ходе делового завтрака с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и руководителей крупных промышленных компаний она отметила ключевую роль слаженной работы бизнеса стран Союза.

"Ориентация на потребителя и способность к оперативному реагированию на изменения рынка помогают бизнес-сообществу решать в рамках ЕАЭС масштабные задачи. Комиссия последовательно работает над созданием условий, в которых предприниматели могут лучше раскрыть свой потенциал", — сказала Барсегян.

На совещании министров промышленности стран Шанхайской организации сотрудничества речь шла о перспективах дальнейшей совместной работы на евразийском пространстве.

"Комиссия последовательно выступает за углубление промышленной кооперации, обмен технологиями и формирование эффективных интеграционных связей. Мы заинтересованы в продвижении отраслевых инициатив, реализации совместных проектов и обмене технологическим опытом со странами ШОС", — подчеркнула Гоар Барсегян.

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