ЕЭК последовательно выступает за углубление промкооперации — министр
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБлокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК
© Sputnik / Павел Бедняков/
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Гоар Барсегян приняла участие в работе Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, а также в совещании министров промышленности стран ШОС.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия последовательно выступает за углубление промышленной кооперации, сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
© Пресс-служба ЕЭКДиректор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян
Директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян
© Пресс-служба ЕЭК
Она приняла участие в работе Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. В ходе делового завтрака с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и руководителей крупных промышленных компаний она отметила ключевую роль слаженной работы бизнеса стран Союза.
"Ориентация на потребителя и способность к оперативному реагированию на изменения рынка помогают бизнес-сообществу решать в рамках ЕАЭС масштабные задачи. Комиссия последовательно работает над созданием условий, в которых предприниматели могут лучше раскрыть свой потенциал", — сказала Барсегян.
На совещании министров промышленности стран Шанхайской организации сотрудничества речь шла о перспективах дальнейшей совместной работы на евразийском пространстве.
"Комиссия последовательно выступает за углубление промышленной кооперации, обмен технологиями и формирование эффективных интеграционных связей. Мы заинтересованы в продвижении отраслевых инициатив, реализации совместных проектов и обмене технологическим опытом со странами ШОС", — подчеркнула Гоар Барсегян.