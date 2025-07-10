https://uz.sputniknews.ru/20250710/eec-uglubleniye-promkooperatsiya-eaeu-50434231.html

ЕЭК последовательно выступает за углубление промкооперации — министр

ЕЭК последовательно выступает за углубление промкооперации — министр

Sputnik Узбекистан

Гоар Барсегян приняла участие в работе Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, а также в совещании министров промышленности стран ШОС

2025-07-10T11:00+0500

2025-07-10T11:00+0500

2025-07-10T11:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия последовательно выступает за углубление промышленной кооперации, сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.Она приняла участие в работе Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. В ходе делового завтрака с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и руководителей крупных промышленных компаний она отметила ключевую роль слаженной работы бизнеса стран Союза.На совещании министров промышленности стран Шанхайской организации сотрудничества речь шла о перспективах дальнейшей совместной работы на евразийском пространстве.

https://uz.sputniknews.ru/20250709/eec-novyye-pravila-markirovka-tovary-eaeu-50419313.html

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еэк углубление промышленная кооперация гоар барсегян