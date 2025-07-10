https://uz.sputniknews.ru/20250710/mirziyoev-pobyval-na-obnovlennoy-ulitse-bunyodkor-50448353.html

Зона обслуживания и гастротуризма: Мирзиёев побывал на обновленной улице Бунёдкор

Зона обслуживания и гастротуризма: Мирзиёев побывал на обновленной улице Бунёдкор

Sputnik Узбекистан

На 1,5-километровом участке проспекта создали условия для прогулок и содержательного отдыха ташкентцев и гостей столицы.

2025-07-10T18:05+0500

2025-07-10T18:05+0500

2025-07-10T18:05+0500

общество

туризм

узбекистан

ташкент

улица

благоустройство

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на обновленной улице Бунёдкор, сообщает пресс-служба главы государства. Сегодня лидер страны знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в Ташкенте. Придорожную полосу благоустроили, установили декоративные элементы ландшафтного дизайна, фонтаны и освещение, создав условия для прогулок и содержательного отдыха. Как отмечается, 90 объектов предпринимательства перешли на круглосуточный режим работы. Из них 45 предприятий – новые заведения. В результате создали 500 рабочих мест. В прилегающих к улице махаллях Камолон, Янги Камолон и Камолон Дарвоза проживают около 18 тыс. человек. Изменения в первую очередь улучшат их жизнь. Кроме того, это место ежегодно посещают 255 тыс. туристов. Созданные условия позволят привлечь до 1 млн человек в год. Аналогичные улицы уже создали в Мирабадском, Алмазарском, Чиланзарском, Яккасарайском и Янгихаётском районах столицы. Здесь же Шавкату Мирзиёеву презентовали современные автобусные остановки и парковки.

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