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https://uz.sputniknews.ru/20250710/mirziyoev-pobyval-na-obnovlennoy-ulitse-bunyodkor-50448353.html
Зона обслуживания и гастротуризма: Мирзиёев побывал на обновленной улице Бунёдкор
Зона обслуживания и гастротуризма: Мирзиёев побывал на обновленной улице Бунёдкор
Sputnik Узбекистан
На 1,5-километровом участке проспекта создали условия для прогулок и содержательного отдыха ташкентцев и гостей столицы.
2025-07-10T18:05+0500
2025-07-10T18:05+0500
общество
туризм
узбекистан
ташкент
улица
благоустройство
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на обновленной улице Бунёдкор, сообщает пресс-служба главы государства. Сегодня лидер страны знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в Ташкенте. Придорожную полосу благоустроили, установили декоративные элементы ландшафтного дизайна, фонтаны и освещение, создав условия для прогулок и содержательного отдыха. Как отмечается, 90 объектов предпринимательства перешли на круглосуточный режим работы. Из них 45 предприятий – новые заведения. В результате создали 500 рабочих мест. В прилегающих к улице махаллях Камолон, Янги Камолон и Камолон Дарвоза проживают около 18 тыс. человек. Изменения в первую очередь улучшат их жизнь. Кроме того, это место ежегодно посещают 255 тыс. туристов. Созданные условия позволят привлечь до 1 млн человек в год. Аналогичные улицы уже создали в Мирабадском, Алмазарском, Чиланзарском, Яккасарайском и Янгихаётском районах столицы. Здесь же Шавкату Мирзиёеву презентовали современные автобусные остановки и парковки.
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улица бунёдкор шавкат мирзиёев ташкент
улица бунёдкор шавкат мирзиёев ташкент

Зона обслуживания и гастротуризма: Мирзиёев побывал на обновленной улице Бунёдкор

18:05 10.07.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На 1,5-километровом участке проспекта создали условия для прогулок и содержательного отдыха ташкентцев и гостей столицы.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на обновленной улице Бунёдкор, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сегодня лидер страны знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"На этот раз маршрут охватил Шайхантахурский и Чиланзарский районы, соединенные проспектом Бунёдкор. На этой одной из главных улиц столицы расположены крупные культурные и художественные учреждения, различные административные здания, дома, супермаркеты и рестораны. Недавно 1,5-километровый участок проспекта был преобразован в зону обслуживания и гастрономического туризма", — говорится в сообщении.
Придорожную полосу благоустроили, установили декоративные элементы ландшафтного дизайна, фонтаны и освещение, создав условия для прогулок и содержательного отдыха.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечается, 90 объектов предпринимательства перешли на круглосуточный режим работы. Из них 45 предприятий – новые заведения. В результате создали 500 рабочих мест.
В прилегающих к улице махаллях Камолон, Янги Камолон и Камолон Дарвоза проживают около 18 тыс. человек. Изменения в первую очередь улучшат их жизнь.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с ходом созидательной работы, условиями жизни населения и деятельностью промышленных предприятий в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, это место ежегодно посещают 255 тыс. туристов. Созданные условия позволят привлечь до 1 млн человек в год.
Аналогичные улицы уже создали в Мирабадском, Алмазарском, Чиланзарском, Яккасарайском и Янгихаётском районах столицы.
"Улица Бунёдкор станет частью этой туристической сети. В целом в Ташкенте планируется преобразовать 26 улиц в круглосуточные зоны, а также увеличить количество заведений с таким графиком работы до 1 тысячи", — говорится в сообщении.
Здесь же Шавкату Мирзиёеву презентовали современные автобусные остановки и парковки.
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