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https://uz.sputniknews.ru/20250710/uzbekistan-vostochnyy-kazaxstan-sotrudnichestvo-50438678.html
Туризм, агропром, энергетика: РУз и Восточный Казахстан развивают сотрудничество
Туризм, агропром, энергетика: РУз и Восточный Казахстан развивают сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Среди направлений делового партнерства — возможность поставок ядерного топлива для будущей АЭС Узбекистана, а также обмен опытом в сфере захоронения и переработки промышленных отходов
2025-07-10T13:20+0500
2025-07-10T13:20+0500
узбекистан
казахстан
сотрудничество
туризм
агропромышленность
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Восточно-Казахстанской областью обсудили посол РУз в РК Бахтиёр Ибрагимов и аким области Нурымбет Сактаганов.В частности, речь шла об агропромышленном комплексе и туристической отрасли.Говорили также о возможностях экспорта из Восточного Казахстана в Узбекистан растительного масла и меда.По словам акима Восточно-Казахстанской области, реализация совместных проектов позволит вывести сотрудничество между Восточным Казахстаном и Узбекистаном на новый, стратегически важный уровень.
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туризм энергетика узбекистан казахстан сотрудничество
туризм энергетика узбекистан казахстан сотрудничество

Туризм, агропром, энергетика: РУз и Восточный Казахстан развивают сотрудничество

13:20 10.07.2025
© Акимат Восточно-Казахстанской областиВосточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм
Восточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
© Акимат Восточно-Казахстанской области
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Среди направлений делового партнерства — возможность поставок ядерного топлива для будущей АЭС Узбекистана, а также обмен опытом в сфере захоронения и переработки промышленных отходов.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Восточно-Казахстанской областью обсудили посол РУз в РК Бахтиёр Ибрагимов и аким области Нурымбет Сактаганов.
В частности, речь шла об агропромышленном комплексе и туристической отрасли.
© Акимат Восточно-Казахстанской областиВосточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм
Восточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Восточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм
© Акимат Восточно-Казахстанской области

"Уже в этом сезоне будет восстановлен маршрут движения поезда из Усть-Каменогорска в Ташкент, Самарканд и Бухару, а также открыты прямые авиарейсы из областного центра в Узбекистан. В свою очередь, представители Узбекистана рассказали о популярных туристических дестинациях своей страны", — говорится в сообщении.

Говорили также о возможностях экспорта из Восточного Казахстана в Узбекистан растительного масла и меда.

"Среди других направлений делового партнерства — возможность поставок ядерного топлива для будущей АЭС Узбекистана, а также обмен опытом в сфере захоронения и переработки промышленных отходов", — говорится в сообщении.

© Акимат Восточно-Казахстанской областиВосточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм
Восточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Восточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм
© Акимат Восточно-Казахстанской области
По словам акима Восточно-Казахстанской области, реализация совместных проектов позволит вывести сотрудничество между Восточным Казахстаном и Узбекистаном на новый, стратегически важный уровень.
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