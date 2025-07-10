https://uz.sputniknews.ru/20250710/uzbekistan-vostochnyy-kazaxstan-sotrudnichestvo-50438678.html

Туризм, агропром, энергетика: РУз и Восточный Казахстан развивают сотрудничество

Туризм, агропром, энергетика: РУз и Восточный Казахстан развивают сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Среди направлений делового партнерства — возможность поставок ядерного топлива для будущей АЭС Узбекистана, а также обмен опытом в сфере захоронения и переработки промышленных отходов

2025-07-10T13:20+0500

2025-07-10T13:20+0500

2025-07-10T13:20+0500

узбекистан

казахстан

сотрудничество

туризм

агропромышленность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/0a/50433532_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_df2402ad158bee23eebf52c135837ef4.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Восточно-Казахстанской областью обсудили посол РУз в РК Бахтиёр Ибрагимов и аким области Нурымбет Сактаганов.В частности, речь шла об агропромышленном комплексе и туристической отрасли.Говорили также о возможностях экспорта из Восточного Казахстана в Узбекистан растительного масла и меда.По словам акима Восточно-Казахстанской области, реализация совместных проектов позволит вывести сотрудничество между Восточным Казахстаном и Узбекистаном на новый, стратегически важный уровень.

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

туризм энергетика узбекистан казахстан сотрудничество