Туризм, агропром, энергетика: РУз и Восточный Казахстан развивают сотрудничество
© Акимат Восточно-Казахстанской областиВосточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм
© Акимат Восточно-Казахстанской области
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Среди направлений делового партнерства — возможность поставок ядерного топлива для будущей АЭС Узбекистана, а также обмен опытом в сфере захоронения и переработки промышленных отходов.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Восточно-Казахстанской областью обсудили посол РУз в РК Бахтиёр Ибрагимов и аким области Нурымбет Сактаганов.
В частности, речь шла об агропромышленном комплексе и туристической отрасли.
© Акимат Восточно-Казахстанской областиВосточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм
Восточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм
© Акимат Восточно-Казахстанской области
"Уже в этом сезоне будет восстановлен маршрут движения поезда из Усть-Каменогорска в Ташкент, Самарканд и Бухару, а также открыты прямые авиарейсы из областного центра в Узбекистан. В свою очередь, представители Узбекистана рассказали о популярных туристических дестинациях своей страны", — говорится в сообщении.
Говорили также о возможностях экспорта из Восточного Казахстана в Узбекистан растительного масла и меда.
"Среди других направлений делового партнерства — возможность поставок ядерного топлива для будущей АЭС Узбекистана, а также обмен опытом в сфере захоронения и переработки промышленных отходов", — говорится в сообщении.
© Акимат Восточно-Казахстанской областиВосточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм
Восточный Казахстан и Узбекистан будут совместно развивать туризм
© Акимат Восточно-Казахстанской области
По словам акима Восточно-Казахстанской области, реализация совместных проектов позволит вывести сотрудничество между Восточным Казахстаном и Узбекистаном на новый, стратегически важный уровень.