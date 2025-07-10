https://uz.sputniknews.ru/20250710/vrach-o-pereoxlajdenii-vozduxa-v-kvartire-v-jaru-50435890.html

Опасно для здоровья. Врач рассказал о переохлаждении воздуха в квартире в жару

Опасно для здоровья. Врач рассказал о переохлаждении воздуха в квартире в жару

Sputnik Узбекистан

Бороться с жарой надо разумно, температура в помещении не должна быть ниже +18 градусов

2025-07-10T22:05+0500

2025-07-10T22:05+0500

2025-07-10T22:05+0500

это интересно

мнение эксперта

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От летней жары квартиру можно защитить при помощи кондиционера, однако чрезмерное охлаждение воздуха может навредить, сообщает РИА Новости со ссылкой на врач-педиатра Елену Алексенцеву. Специалист предупредила, что не следует опускать температуру в помещении ниже +18 градусов. Долгое нахождение под потоком холодного воздуха повышает риск переохлаждения мышц и суставов, что может вызвать боль и воспаления. Кроме того, важно регулярно проводить чистку кондиционеров, поскольку в них скапливаются аллергены и болезнетворные микробы.По ее словам, предотвращать нагрев помещения, помимо кондиционеров, помогают плотные шторы или жалюзи на окнах, вентиляторы и проветривание квартиры в прохладное время суток. Для защиты окон от солнечных лучей также можно использовать фольгированные экраны или отражающие пленки.

https://uz.sputniknews.ru/20250709/jara-risk-zdorovye-50415363.html

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