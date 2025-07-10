https://uz.sputniknews.ru/20250710/vrach-o-pereoxlajdenii-vozduxa-v-kvartire-v-jaru-50435890.html
Опасно для здоровья. Врач рассказал о переохлаждении воздуха в квартире в жару
Опасно для здоровья. Врач рассказал о переохлаждении воздуха в квартире в жару
Sputnik Узбекистан
Бороться с жарой надо разумно, температура в помещении не должна быть ниже +18 градусов
2025-07-10T22:05+0500
2025-07-10T22:05+0500
2025-07-10T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
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От летней жары квартиру можно защитить при помощи кондиционера, однако чрезмерное охлаждение воздуха может навредить, сообщает РИА Новости со ссылкой на врач-педиатра Елену Алексенцеву. Специалист предупредила, что не следует опускать температуру в помещении ниже +18 градусов. Долгое нахождение под потоком холодного воздуха повышает риск переохлаждения мышц и суставов, что может вызвать боль и воспаления. Кроме того, важно регулярно проводить чистку кондиционеров, поскольку в них скапливаются аллергены и болезнетворные микробы.По ее словам, предотвращать нагрев помещения, помимо кондиционеров, помогают плотные шторы или жалюзи на окнах, вентиляторы и проветривание квартиры в прохладное время суток. Для защиты окон от солнечных лучей также можно использовать фольгированные экраны или отражающие пленки.
https://uz.sputniknews.ru/20250709/jara-risk-zdorovye-50415363.html
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опасность здоровье врач жара температура воздух квартира
опасность здоровье врач жара температура воздух квартира
Опасно для здоровья. Врач рассказал о переохлаждении воздуха в квартире в жару
Бороться с жарой надо разумно, температура в помещении не должна быть ниже +18 градусов.
От летней жары квартиру можно защитить при помощи кондиционера, однако чрезмерное охлаждение воздуха может навредить, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врач-педиатра Елену Алексенцеву.
"Во время жары и духоты очень важно минимизировать поступление горячего воздуха и солнечного света в квартиру. Современные кондиционеры при грамотном использовании быстро снижают температуру, но важно не делать из помещения ледник. Бороться с жарой надо разумно, поскольку чрезмерное охлаждение воздуха в помещении может привести к спазмам сосудов, головным болям и простудным заболеваниям, особенно если разница температур между улицей и комнатой слишком велика", — сказала она.
Специалист предупредила, что не следует опускать температуру в помещении ниже +18 градусов. Долгое нахождение под потоком холодного воздуха повышает риск переохлаждения мышц и суставов, что может вызвать боль и воспаления. Кроме того, важно регулярно проводить чистку кондиционеров, поскольку в них скапливаются аллергены и болезнетворные микробы.
По ее словам, предотвращать нагрев помещения, помимо кондиционеров, помогают плотные шторы или жалюзи на окнах, вентиляторы и проветривание квартиры в прохладное время суток. Для защиты окон от солнечных лучей также можно использовать фольгированные экраны или отражающие пленки.