Казахстанский лоукстер запустит прямые рейсы Атырау – Ташкент
© Foto : FlyArystanСамолет Airbus A320 компании FlyArystan.
© Foto : FlyArystan
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Рейсы Атырау – Ташкент начнут выполняться с 15 июля на современных и комфортабельных лайнерах Airbus A320.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Казахстанский лоукостер FlyArystan запускает прямые международные авиарейсы Атырау – Ташкент, сообщает пресс-служба казахстанской авиакомпании.
"Авиабилеты Атырау – Ташкент на прямой перелет популярны среди предпринимателей, студентов и туристов, желающих открыть для себя культурное наследие Ташкента. В городе много культурных объектов, архитектуры с богатой историей, парков и мест отдыха. Ташкент интересен и для семейного путешествия с детьми. Для жителей Атырау, Актобе, Уральска и Актау — это отличная возможность быстро добраться до столицы Узбекистана", — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Рейсы Атырау – Ташкент начнут выполняться с 15 июля на современных и комфортабельных лайнерах Airbus A320 с частотой полетов три раза в неделю.
Июль – август: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Сентябрь – октябрь: по понедельникам, средам и пятницам.
В авиакомпании напомнили, что также выполняют стыковочный рейс из Атырау в Ташкент с пересадкой в Астане.