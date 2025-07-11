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https://uz.sputniknews.ru/20250711/kazaxstanskiy-loukster-zapustit-pryamye-reysy-atyrau--tashkent-50469998.html
Казахстанский лоукстер запустит прямые рейсы Атырау – Ташкент
Казахстанский лоукстер запустит прямые рейсы Атырау – Ташкент
Sputnik Узбекистан
Рейсы Атырау – Ташкент начнут выполняться с 15 июля, на современных и комфортабельных лайнерах Airbus A320.
2025-07-11T18:45+0500
2025-07-11T18:45+0500
ташкент
авиаперелет
авиакомпания
казахстан
узбекистан
новый рейс
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Казахстанский лоукостер FlyArystan запускает прямые международные авиарейсы Атырау – Ташкент, сообщает пресс-служба казахстанской авиакомпании.Рейсы Атырау – Ташкент начнут выполняться с 15 июля на современных и комфортабельных лайнерах Airbus A320 с частотой полетов три раза в неделю.В авиакомпании напомнили, что также выполняют стыковочный рейс из Атырау в Ташкент с пересадкой в Астане.
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рейсы авиакомпания ташкент атырау лоукостер flyarystan полеты
рейсы авиакомпания ташкент атырау лоукостер flyarystan полеты

Казахстанский лоукстер запустит прямые рейсы Атырау – Ташкент

18:45 11.07.2025
© Foto : FlyArystanСамолет Airbus A320 компании FlyArystan.
Самолет Airbus A320 компании FlyArystan. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2025
© Foto : FlyArystan
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Рейсы Атырау – Ташкент начнут выполняться с 15 июля на современных и комфортабельных лайнерах Airbus A320.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Казахстанский лоукостер FlyArystan запускает прямые международные авиарейсы Атырау – Ташкент, сообщает пресс-служба казахстанской авиакомпании.

"Авиабилеты Атырау – Ташкент на прямой перелет популярны среди предпринимателей, студентов и туристов, желающих открыть для себя культурное наследие Ташкента. В городе много культурных объектов, архитектуры с богатой историей, парков и мест отдыха. Ташкент интересен и для семейного путешествия с детьми. Для жителей Атырау, Актобе, Уральска и Актау — это отличная возможность быстро добраться до столицы Узбекистана", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Рейсы Атырау – Ташкент начнут выполняться с 15 июля на современных и комфортабельных лайнерах Airbus A320 с частотой полетов три раза в неделю.
Июль – август: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Сентябрь – октябрь: по понедельникам, средам и пятницам.
В авиакомпании напомнили, что также выполняют стыковочный рейс из Атырау в Ташкент с пересадкой в Астане.
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