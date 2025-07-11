Казахстанский лоукстер запустит прямые рейсы Атырау – Ташкент

"Авиабилеты Атырау – Ташкент на прямой перелет популярны среди предпринимателей, студентов и туристов, желающих открыть для себя культурное наследие Ташкента. В городе много культурных объектов, архитектуры с богатой историей, парков и мест отдыха. Ташкент интересен и для семейного путешествия с детьми. Для жителей Атырау, Актобе, Уральска и Актау — это отличная возможность быстро добраться до столицы Узбекистана", — говорится в сообщении авиаперевозчика.