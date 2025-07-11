Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой центра социальных услуг "Инсон"
09:55 11.07.2025 (обновлено: 10:30 11.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В учреждении предоставляется более 100 видов социальных услуг 12 категориям нуждающихся. Ведется адресная работа с детьми и взрослыми с инвалидностью, а также с одинокими престарелыми. При нем действует центр, где проходят реабилитацию дети с инвалидностью.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе города Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
Шавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В данном центре предоставляется более 100 видов социальных услуг 12 категориям нуждающихся. Для этого здесь созданы современные условия. Все процессы — прием обращений, оценка потребностей, назначение и предоставление услуг — организованы в удобной и доступной форме.
"Помощь не ограничивается разовой поддержкой. За последующим состоянием получателя услуг ведется мониторинг, осуществляется сопровождение до полного восстановления. Все процессы цифровизированы и интегрированы с другими соответствующими учреждениями", — отметили в пресс-службе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
Шавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В учреждении работают 25 специалистов, а также 51 социальный работник, закрепленный за махаллями. Ведется адресная работа с детьми и взрослыми с инвалидностью, а также с одинокими престарелыми.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
Шавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Это место, где живут заботами каждого человека, где стремятся, чтобы люди были довольными. Через такую систему в нашем обществе утверждаются социальная справедливость и человеческое достоинство", — отметил президент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
Шавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
При центре на основе государственно-частного партнерства создано учреждение "Имкониятлар олами", с условиями которого ознакомился глава государства.
В учреждении организованы услуги раннего вмешательства для детей до 3-х лет, социальная адаптация и реабилитация детей с инвалидностью, а также дневной уход и присмотр. Здесь получают поддержку около 80 человек.