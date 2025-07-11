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https://uz.sputniknews.ru/20250711/shavkat-mirziyoev-oznakomilsya-s-rabotoy-tsentra-sotsialnyx-uslug-inson-50453186.html
Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой центра социальных услуг "Инсон"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой центра социальных услуг "Инсон"
Sputnik Узбекистан
В учреждении предоставляется более 100 видов социальных услуг 12 категориям нуждающихся. Ведется адресная работа с детьми и взрослыми с инвалидностью, а также с одинокими престарелыми. При нем действует центр, где проходят реабилитацию дети с инвалидностью.
2025-07-11T09:55+0500
2025-07-11T10:30+0500
шавкат мирзиёев
социальная защита
социальная поддержка
ташкент
общество
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе города Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В данном центре предоставляется более 100 видов социальных услуг 12 категориям нуждающихся. Для этого здесь созданы современные условия. Все процессы — прием обращений, оценка потребностей, назначение и предоставление услуг — организованы в удобной и доступной форме.В учреждении работают 25 специалистов, а также 51 социальный работник, закрепленный за махаллями. Ведется адресная работа с детьми и взрослыми с инвалидностью, а также с одинокими престарелыми.При центре на основе государственно-частного партнерства создано учреждение "Имкониятлар олами", с условиями которого ознакомился глава государства.В учреждении организованы услуги раннего вмешательства для детей до 3-х лет, социальная адаптация и реабилитация детей с инвалидностью, а также дневной уход и присмотр. Здесь получают поддержку около 80 человек.
https://uz.sputniknews.ru/20250710/mirziyoev-pobyval-na-obnovlennoy-ulitse-bunyodkor-50448353.html
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инсон социальные услуги мирзиёев ташкент инвалиды реабилитация адаптация
инсон социальные услуги мирзиёев ташкент инвалиды реабилитация адаптация

Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой центра социальных услуг "Инсон"

09:55 11.07.2025 (обновлено: 10:30 11.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
Шавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг Инсон в Шайхантахурском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В учреждении предоставляется более 100 видов социальных услуг 12 категориям нуждающихся. Ведется адресная работа с детьми и взрослыми с инвалидностью, а также с одинокими престарелыми. При нем действует центр, где проходят реабилитацию дети с инвалидностью.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе города Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
Шавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг Инсон в Шайхантахурском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2025
Шавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В данном центре предоставляется более 100 видов социальных услуг 12 категориям нуждающихся. Для этого здесь созданы современные условия. Все процессы — прием обращений, оценка потребностей, назначение и предоставление услуг — организованы в удобной и доступной форме.

"Помощь не ограничивается разовой поддержкой. За последующим состоянием получателя услуг ведется мониторинг, осуществляется сопровождение до полного восстановления. Все процессы цифровизированы и интегрированы с другими соответствующими учреждениями", — отметили в пресс-службе.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
Шавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг Инсон в Шайхантахурском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2025
Шавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В учреждении работают 25 специалистов, а также 51 социальный работник, закрепленный за махаллями. Ведется адресная работа с детьми и взрослыми с инвалидностью, а также с одинокими престарелыми.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
Шавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг Инсон в Шайхантахурском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2025
Шавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Это место, где живут заботами каждого человека, где стремятся, чтобы люди были довольными. Через такую систему в нашем обществе утверждаются социальная справедливость и человеческое достоинство", — отметил президент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
Шавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг Инсон в Шайхантахурском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2025
Шавкат Мирзиёев посетил Центр социальных услуг "Инсон" в Шайхантахурском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
При центре на основе государственно-частного партнерства создано учреждение "Имкониятлар олами", с условиями которого ознакомился глава государства.
В учреждении организованы услуги раннего вмешательства для детей до 3-х лет, социальная адаптация и реабилитация детей с инвалидностью, а также дневной уход и присмотр. Здесь получают поддержку около 80 человек.
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