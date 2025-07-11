https://uz.sputniknews.ru/20250711/uzbekistane-vtoroe-mesto-po-chislu-sozdannyx-sp-soxranyaet-rossiya-50458423.html

В Узбекистане прочное второе место по числу созданных СП сохраняет Россия

В Узбекистане прочное второе место по числу созданных СП сохраняет Россия

Sputnik Узбекистан

Вложения российских компаний в экономику республики составляют на сегодняшний день более $15 млрд, портфель совместных проектов составляет порядка $60 млрд.

2025-07-11T11:41+0500

2025-07-11T11:41+0500

2025-07-11T12:09+0500

россия

китай

национальный комитет по статистике

иностранные инвесторы

узбекистан

совместное предприятие

предприятия

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Узбекистане на 1 июля 2025 года действуют почти 3,1 тысячи предприятий с российским капиталом. Это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия в республике. Об этом говорят данные Национального комитета по статистике.Отмечается, что в январе – марте предприятия из РФ также занимали второе место среди иностранных компаний в Узбекистане.По данным ведомства, в Узбекистане на 1 июля 2025 года количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 16 685 (+24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).С участием китайских инвесторов действует 4 192 предприятия (25,1% от общего числа всех действующих компаний с иностранным капиталом), российских – 3 098 (18,6%), турецких – 2 007 (12%).При этом российские компании по-прежнему лидируют по количеству созданных с узбекистанскими партнерами совместных предприятий — 905. У инвесторов из Китая их 647, у турецких – 484.Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане. Вложения российских компаний в экономику республики составляют на сегодняшний день более $15 млрд, портфель совместных проектов составляет порядка $60 млрд.

https://uz.sputniknews.ru/20250708/uzbekistan-vneshnetorgovyy-oborot-eaeu-50402866.html

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