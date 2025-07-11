https://uz.sputniknews.ru/20250711/uzbekskie-taekvondistki-zavoevali-zolotuyu-medal-na-turnire-v-koree-50466327.html

Узбекские таэквондистки завоевали золотую медаль на международном турнире в Корее

Узбекские таэквондистки завоевали золотую медаль на международном турнире в Корее

Sputnik Узбекистан

В полуфинале спортсменки уверенно обыграли команду Сингапура, а в финале — хозяек соревнований, представительниц республики Корея, с одинаковым счетом 2:0.

2025-07-11T15:51+0500

2025-07-11T15:51+0500

2025-07-11T16:42+0500

спортивные соревнования

таэквондо

узбекистан

золотая медаль

южная корея

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В южнокорейском городе Муджу с 11 по 13 июля проходит международный турнир по таэквондо WT "World Taekwondo Diamond Game", на котором представительницы сборной Узбекистана завоевали золотую награду, сообщает НОК.В полуфинале спортсменки уверенно обыграли команду Сингапура, а в финале — хозяек соревнований, представительниц республики Корея, с одинаковым счетом 2:0.

https://uz.sputniknews.ru/20250711/yunye-tyajeloatlety-uzbekistan-stali-pervymi-ochki-medali-cha-50460084.html

узбекистан

южная корея

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