https://uz.sputniknews.ru/20250711/uzbekskie-taekvondistki-zavoevali-zolotuyu-medal-na-turnire-v-koree-50466327.html
Узбекские таэквондистки завоевали золотую медаль на международном турнире в Корее
Узбекские таэквондистки завоевали золотую медаль на международном турнире в Корее
Sputnik Узбекистан
В полуфинале спортсменки уверенно обыграли команду Сингапура, а в финале — хозяек соревнований, представительниц республики Корея, с одинаковым счетом 2:0.
2025-07-11T15:51+0500
2025-07-11T15:51+0500
2025-07-11T16:42+0500
спортивные соревнования
таэквондо
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золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В южнокорейском городе Муджу с 11 по 13 июля проходит международный турнир по таэквондо WT "World Taekwondo Diamond Game", на котором представительницы сборной Узбекистана завоевали золотую награду, сообщает НОК.В полуфинале спортсменки уверенно обыграли команду Сингапура, а в финале — хозяек соревнований, представительниц республики Корея, с одинаковым счетом 2:0.
https://uz.sputniknews.ru/20250711/yunye-tyajeloatlety-uzbekistan-stali-pervymi-ochki-medali-cha-50460084.html
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таэквондо узбекистан золотая медаль мужу корея спорт
таэквондо узбекистан золотая медаль мужу корея спорт
Узбекские таэквондистки завоевали золотую медаль на международном турнире в Корее
15:51 11.07.2025 (обновлено: 16:42 11.07.2025)
В полуфинале спортсменки уверенно обыграли с одинаковым счетом 2:0 и команду Сингапура, а в финале — и хозяек соревнований, представительниц республики Корея.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В южнокорейском городе Муджу с 11 по 13 июля проходит международный турнир по таэквондо WT "World Taekwondo Diamond Game", на котором представительницы сборной Узбекистана завоевали золотую награду, сообщает НОК.
"Особенностью данного турнира являются нестандартные весовые категории. В весовой категории до 110 кг (вес двух спортсменок) в парной программе выступили наши соотечественницы Озода Собиржонова и Мадина Шониёзова", — говорится в сообщении.
В полуфинале спортсменки уверенно обыграли команду Сингапура, а в финале — хозяек соревнований, представительниц республики Корея, с одинаковым счетом 2:0.
"Завтра выступления сборной Узбекистана продолжатся. В рамках этого дня пройдут состязания в командной-микст программе", — добавили в НОК.