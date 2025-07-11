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https://uz.sputniknews.ru/20250711/yunye-tyajeloatlety-uzbekistan-stali-pervymi-ochki-medali-cha-50460084.html
Юные тяжелоатлеты из Узбекистана стали первыми по количеству медалей на ЧА
Юные тяжелоатлеты из Узбекистана стали первыми по количеству медалей на ЧА
Sputnik Узбекистан
Юниоры Узбекистана на этом чемпионате завоевали 30 наград, а молодежная сборная — 28 медалей.
2025-07-11T12:45+0500
2025-07-11T14:27+0500
узбекистан
тяжелая атлетика
чемпионат азии
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спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Юношеская и молодежная сборные Узбекистана по тяжелой атлетике заняли первое место по набранным очкам и количеству медалей на чемпионате Азии в Казахстане, сообщает пресс-служба НОК.В Астане завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи. В заключительный день соревнований были определены победители и призеры среди девушек в самой тяжелой весовой категории.В состязаниях в весе +86 кг представительницы сборной Узбекистана завоевали по две серебряные и бронзовые медали. Серебро завоевала представитель молодежной сборной Нигора Сувонова в программах толчок и двоеборье. Бронза досталась Нигоре Сувоновой (рывок, молодежь) и Мохинур Эсонбоевой (двоеборье, молодежь). Тяжелая атлетика: спортсмены Узбекистана завоевали еще 20 медалей на ЧАТаким образом, юниоры Узбекистана на этом чемпионате завоевали 3 золотые, 7 серебряных и 20 бронзовых наград, а молодежная сборная — 5 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей.
https://uz.sputniknews.ru/20250710/cha-tyajelaya-atletika-astana-uzbekistan-medali-50440103.html
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тяжелая атлетика чемпионат азии юниоры молодежь золото серебро бронза
тяжелая атлетика чемпионат азии юниоры молодежь золото серебро бронза

Юные тяжелоатлеты из Узбекистана стали первыми по количеству медалей на ЧА

12:45 11.07.2025 (обновлено: 14:27 11.07.2025)
© НОК УзбекистанаЮношеская и молодежная сборные Узбекистана по тяжелой атлетике заняли первое место по очкам и количеству медалей на ЧА.
Юношеская и молодежная сборные Узбекистана по тяжелой атлетике заняли первое место по очкам и количеству медалей на ЧА. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2025
© НОК Узбекистана
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Юниоры Узбекистана на этом чемпионате завоевали 30 наград, а молодежная сборная — 28 медалей.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Юношеская и молодежная сборные Узбекистана по тяжелой атлетике заняли первое место по набранным очкам и количеству медалей на чемпионате Азии в Казахстане, сообщает пресс-служба НОК.
В Астане завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи. В заключительный день соревнований были определены победители и призеры среди девушек в самой тяжелой весовой категории.
В состязаниях в весе +86 кг представительницы сборной Узбекистана завоевали по две серебряные и бронзовые медали.
© НОК УзбекистанаЮношеская и молодежная сборные Узбекистана по тяжелой атлетике заняли первое место по очкам и количеству медалей на ЧА.
Юношеская и молодежная сборные Узбекистана по тяжелой атлетике заняли первое место по очкам и количеству медалей на ЧА. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2025
Юношеская и молодежная сборные Узбекистана по тяжелой атлетике заняли первое место по очкам и количеству медалей на ЧА.
© НОК Узбекистана
Серебро завоевала представитель молодежной сборной Нигора Сувонова в программах толчок и двоеборье.
Бронза досталась Нигоре Сувоновой (рывок, молодежь) и Мохинур Эсонбоевой (двоеборье, молодежь).
Тяжелая атлетика: спортсмены Узбекистана завоевали еще 20 медалей на ЧА
Таким образом, юниоры Узбекистана на этом чемпионате завоевали 3 золотые, 7 серебряных и 20 бронзовых наград, а молодежная сборная — 5 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей.
© НОК УзбекистанаЮношеская и молодёжная сборные Узбекистана по тяжёлой атлетике заняли первое место по очкам и количеству медалей на чемпионате Азии
Юношеская и молодёжная сборные Узбекистана по тяжёлой атлетике заняли первое место по очкам и количеству медалей на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2025
Юношеская и молодёжная сборные Узбекистана по тяжёлой атлетике заняли первое место по очкам и количеству медалей на чемпионате Азии
© НОК Узбекистана

"Что особенно важно — обе наши команды заняли первое место в общекомандном зачете по набранным очкам и количеству медалей", — подчеркнули в НОК.

Молодые тяжелоатлеты завоевали ещё 16 наград на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
Тяжелая атлетика: узбекистанцы завоевали еще 16 наград на ЧА
Вчера, 14:30
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