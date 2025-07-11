https://uz.sputniknews.ru/20250711/yunye-tyajeloatlety-uzbekistan-stali-pervymi-ochki-medali-cha-50460084.html

Юные тяжелоатлеты из Узбекистана стали первыми по количеству медалей на ЧА

Юные тяжелоатлеты из Узбекистана стали первыми по количеству медалей на ЧА

Sputnik Узбекистан

Юниоры Узбекистана на этом чемпионате завоевали 30 наград, а молодежная сборная — 28 медалей.

2025-07-11T12:45+0500

2025-07-11T12:45+0500

2025-07-11T14:27+0500

узбекистан

тяжелая атлетика

чемпионат азии

астана

золотая медаль

серебро

бронза

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Юношеская и молодежная сборные Узбекистана по тяжелой атлетике заняли первое место по набранным очкам и количеству медалей на чемпионате Азии в Казахстане, сообщает пресс-служба НОК.В Астане завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи. В заключительный день соревнований были определены победители и призеры среди девушек в самой тяжелой весовой категории.В состязаниях в весе +86 кг представительницы сборной Узбекистана завоевали по две серебряные и бронзовые медали. Серебро завоевала представитель молодежной сборной Нигора Сувонова в программах толчок и двоеборье. Бронза досталась Нигоре Сувоновой (рывок, молодежь) и Мохинур Эсонбоевой (двоеборье, молодежь). Тяжелая атлетика: спортсмены Узбекистана завоевали еще 20 медалей на ЧАТаким образом, юниоры Узбекистана на этом чемпионате завоевали 3 золотые, 7 серебряных и 20 бронзовых наград, а молодежная сборная — 5 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей.

https://uz.sputniknews.ru/20250710/cha-tyajelaya-atletika-astana-uzbekistan-medali-50440103.html

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