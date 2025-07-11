Юные тяжелоатлеты из Узбекистана стали первыми по количеству медалей на ЧА
12:45 11.07.2025 (обновлено: 14:27 11.07.2025)
© НОК УзбекистанаЮношеская и молодежная сборные Узбекистана по тяжелой атлетике заняли первое место по очкам и количеству медалей на ЧА.
© НОК Узбекистана
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Юниоры Узбекистана на этом чемпионате завоевали 30 наград, а молодежная сборная — 28 медалей.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Юношеская и молодежная сборные Узбекистана по тяжелой атлетике заняли первое место по набранным очкам и количеству медалей на чемпионате Азии в Казахстане, сообщает пресс-служба НОК.
В Астане завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи. В заключительный день соревнований были определены победители и призеры среди девушек в самой тяжелой весовой категории.
В состязаниях в весе +86 кг представительницы сборной Узбекистана завоевали по две серебряные и бронзовые медали.
© НОК УзбекистанаЮношеская и молодежная сборные Узбекистана по тяжелой атлетике заняли первое место по очкам и количеству медалей на ЧА.
Юношеская и молодежная сборные Узбекистана по тяжелой атлетике заняли первое место по очкам и количеству медалей на ЧА.
© НОК Узбекистана
Серебро завоевала представитель молодежной сборной Нигора Сувонова в программах толчок и двоеборье.
Бронза досталась Нигоре Сувоновой (рывок, молодежь) и Мохинур Эсонбоевой (двоеборье, молодежь).
Таким образом, юниоры Узбекистана на этом чемпионате завоевали 3 золотые, 7 серебряных и 20 бронзовых наград, а молодежная сборная — 5 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей.
© НОК УзбекистанаЮношеская и молодёжная сборные Узбекистана по тяжёлой атлетике заняли первое место по очкам и количеству медалей на чемпионате Азии
Юношеская и молодёжная сборные Узбекистана по тяжёлой атлетике заняли первое место по очкам и количеству медалей на чемпионате Азии
© НОК Узбекистана
"Что особенно важно — обе наши команды заняли первое место в общекомандном зачете по набранным очкам и количеству медалей", — подчеркнули в НОК.