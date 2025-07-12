https://uz.sputniknews.ru/20250712/ispolzovanie-bespilotnyx-aviatsionnyx-sistem-v-grajdanskoy-aviatsii-obsudili-v-eek-50479916.html

Перспективы беспилотных авиационных систем в гражданской авиации обсудили в ЕЭК

Перспективы беспилотных авиационных систем в гражданской авиации обсудили в ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Участники круглого стола, состоявшегося в штаб-квартире ЕЭК, обменялись опытом и международной практикой по вопросу регулирования деятельности в области БАС в современных условиях.

2025-07-12T15:54+0500

2025-07-12T15:54+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Состояние и перспективы эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в гражданских целях, безопасность при эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обсудили участники круглого стола "Беспилотные авиационные системы в гражданской авиации: перспективы, вызовы и регулирование", сообщает пресс-служба ЕЭК.Участники мероприятия обменялись опытом и международной практикой по вопросу регулирования деятельности в области БАС в современных условиях.Актуальные темы и вопросы международного регулирования по тематике презентовали представители международных организаций по гражданской авиации: Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).По итогам мероприятия подготовлена Резолюция с выводами и рекомендациями по гармонизации нормативных актов по безопасности полетов, роли цифровых технологий, включая искусственный интеллект и др.

https://uz.sputniknews.ru/20250711/tamojennaya-protsedura-pererabotki-pomogaet-promyshlennoy-kooperatsii-eksportu-stran-eaes-50464697.html

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