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Перспективы беспилотных авиационных систем в гражданской авиации обсудили в ЕЭК
Перспективы беспилотных авиационных систем в гражданской авиации обсудили в ЕЭК
Sputnik Узбекистан
Участники круглого стола, состоявшегося в штаб-квартире ЕЭК, обменялись опытом и международной практикой по вопросу регулирования деятельности в области БАС в современных условиях.
2025-07-12T15:54+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Состояние и перспективы эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в гражданских целях, безопасность при эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обсудили участники круглого стола "Беспилотные авиационные системы в гражданской авиации: перспективы, вызовы и регулирование", сообщает пресс-служба ЕЭК.Участники мероприятия обменялись опытом и международной практикой по вопросу регулирования деятельности в области БАС в современных условиях.Актуальные темы и вопросы международного регулирования по тематике презентовали представители международных организаций по гражданской авиации: Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).По итогам мероприятия подготовлена Резолюция с выводами и рекомендациями по гармонизации нормативных актов по безопасности полетов, роли цифровых технологий, включая искусственный интеллект и др.
https://uz.sputniknews.ru/20250711/tamojennaya-protsedura-pererabotki-pomogaet-promyshlennoy-kooperatsii-eksportu-stran-eaes-50464697.html
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бас еэк еаэс кожошев беспилотная авиация
Перспективы беспилотных авиационных систем в гражданской авиации обсудили в ЕЭК
15:54 12.07.2025 (обновлено: 16:27 12.07.2025)
Участники круглого стола, состоявшегося в штаб-квартире ЕЭК, обменялись опытом и международной практикой по вопросу регулирования деятельности в области БАС в современных условиях.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Состояние и перспективы эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в гражданских целях, безопасность при эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обсудили участники круглого стола "Беспилотные авиационные системы в гражданской авиации: перспективы, вызовы и регулирование", сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"В условиях глобальной цифровизации и спроса на эффективные логистические решения беспилотные технологии предлагают новые возможности для повышения безопасности, снижения затрат и расширения функциональности транспорта", – отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Участники мероприятия обменялись опытом и международной практикой по вопросу регулирования деятельности в области БАС в современных условиях.
Актуальные темы и вопросы международного регулирования по тематике презентовали представители международных организаций по гражданской авиации: Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).
По итогам мероприятия подготовлена Резолюция с выводами и рекомендациями по гармонизации нормативных актов по безопасности полетов, роли цифровых технологий, включая искусственный интеллект и др.