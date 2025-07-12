https://uz.sputniknews.ru/20250712/jenskaya-sbornaya-uzbekistana-zavershila-cha-po-sportivnoy-borbe-s-4-medalyami-50475722.html
Женская сборная Узбекистана завершила ЧА по спортивной борьбе с 4 медалями
Женская сборная Узбекистана завершила ЧА по спортивной борьбе с 4 медалями
Sputnik Узбекистан
Члены женской сборной Узбекистана завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые медали на континентальном первенстве в Кыргызстане.
2025-07-12T11:37+0500
2025-07-12T11:37+0500
2025-07-12T11:42+0500
спорт
кыргызстан
спортивные соревнования
чемпионат азии
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/0c/50475010_0:56:960:596_1920x0_80_0_0_46da1132d585352cac1ea5582c564c63.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Женская сборная Узбекистана завершила Чемпионат Азии по спортивной борьбе, проходивший в городе в Бишкеке с четырьмя медалями. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.В рамках континентального первенства U20 по спортивной борьбе в Кыргызстане завершились состязания по женской борьбе.На данных соревнованиях узбекским спортсменкам удалось завоевать 1 серебро и 3 бронзы. По итогам турнира серебряной медали удостоилась Нилуфар Нурмухаммадова, выступавшая в весовой категории до 50 кг. А бронзовые медали достались Нигине Собировой (-62 кг), Мухайё Нарзиллоевой (-65 кг) и Севинчой Полвоновой (-76 кг).
https://uz.sputniknews.ru/20250711/yunye-tyajeloatlety-uzbekistan-stali-pervymi-ochki-medali-cha-50460084.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/0c/50475010_46:0:915:652_1920x0_80_0_0_e7c2753d132eabd512166d660c3df3a0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
медали кыргызстан чемпионат азии узбекистан спортивная борьба
медали кыргызстан чемпионат азии узбекистан спортивная борьба
Женская сборная Узбекистана завершила ЧА по спортивной борьбе с 4 медалями
11:37 12.07.2025 (обновлено: 11:42 12.07.2025)
Члены женской сборной Узбекистана завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые медали на континентальном первенстве в Кыргызстане.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Женская сборная Узбекистана завершила Чемпионат Азии по спортивной борьбе, проходивший в городе в Бишкеке с четырьмя медалями. Об этом сообщил
Национальный олимпийский комитет.
В рамках континентального первенства U20 по спортивной борьбе в Кыргызстане завершились состязания по женской борьбе.
На данных соревнованиях узбекским спортсменкам удалось завоевать 1 серебро и 3 бронзы.
По итогам турнира серебряной медали удостоилась Нилуфар Нурмухаммадова, выступавшая в весовой категории до 50 кг. А бронзовые медали достались Нигине Собировой (-62 кг), Мухайё Нарзиллоевой (-65 кг) и Севинчой Полвоновой (-76 кг).