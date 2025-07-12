https://uz.sputniknews.ru/20250712/jenskaya-sbornaya-uzbekistana-zavershila-cha-po-sportivnoy-borbe-s-4-medalyami-50475722.html

Женская сборная Узбекистана завершила ЧА по спортивной борьбе с 4 медалями

Женская сборная Узбекистана завершила ЧА по спортивной борьбе с 4 медалями

Sputnik Узбекистан

Члены женской сборной Узбекистана завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые медали на континентальном первенстве в Кыргызстане.

2025-07-12T11:37+0500

2025-07-12T11:37+0500

2025-07-12T11:42+0500

спорт

кыргызстан

спортивные соревнования

чемпионат азии

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Женская сборная Узбекистана завершила Чемпионат Азии по спортивной борьбе, проходивший в городе в Бишкеке с четырьмя медалями. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.В рамках континентального первенства U20 по спортивной борьбе в Кыргызстане завершились состязания по женской борьбе.На данных соревнованиях узбекским спортсменкам удалось завоевать 1 серебро и 3 бронзы. По итогам турнира серебряной медали удостоилась Нилуфар Нурмухаммадова, выступавшая в весовой категории до 50 кг. А бронзовые медали достались Нигине Собировой (-62 кг), Мухайё Нарзиллоевой (-65 кг) и Севинчой Полвоновой (-76 кг).

https://uz.sputniknews.ru/20250711/yunye-tyajeloatlety-uzbekistan-stali-pervymi-ochki-medali-cha-50460084.html

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