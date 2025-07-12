https://uz.sputniknews.ru/20250712/uzbekistan-ustanovil-diplomaticheskie-otnosheniya-eritreya-50478525.html

Узбекистан установил дипломатические отношения с Эритреей

Узбекистан установил дипломатические отношения с Эритреей

Sputnik Узбекистан

Достигнута договоренность об активизации двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

2025-07-12T14:48+0500

2025-07-12T14:48+0500

2025-07-12T15:48+0500

узбекистан

подписание документов

дипломатические отношения

сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Между республикой Узбекистан и государством Эритрея установлены дипломатические отношения. Об этом сообщили в Постоянном представительстве Эритреи при ООН.Церемония подписания Совместного коммюнике состоялась в штаб-квартире ООН. От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам.Стороны выразили готовность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированных учреждений.Также договорились об активизации двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Государство Эритрея стала 161-й страной, с которой Узбекистан установил дипотношения.Государство Эритрея расположено в северо-восточной части Африки в районе Африканского Рога. Граничит с Суданом, Эфиопией и Джибути, омывается Красным морем.Ранее Узбекистан установил дипломатические отношения с самой маленькой независимой республикой на Земле — Науру, южноамериканской Республикой Суринам и с Республикой Кот-д’Ивуар.

https://uz.sputniknews.ru/20250430/uzbekistan-ustanovil-dipotnosheniya-s-respublikoy-kot-divuar-49116942.html

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