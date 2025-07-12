https://uz.sputniknews.ru/20250712/uzbekistan-ustanovil-diplomaticheskie-otnosheniya-eritreya-50478525.html
Узбекистан установил дипломатические отношения с Эритреей
Узбекистан установил дипломатические отношения с Эритреей
Sputnik Узбекистан
Достигнута договоренность об активизации двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
2025-07-12T14:48+0500
2025-07-12T14:48+0500
2025-07-12T15:48+0500
узбекистан
подписание документов
дипломатические отношения
сотрудничество
политика
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Между республикой Узбекистан и государством Эритрея установлены дипломатические отношения. Об этом сообщили в Постоянном представительстве Эритреи при ООН.Церемония подписания Совместного коммюнике состоялась в штаб-квартире ООН. От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам.Стороны выразили готовность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированных учреждений.Также договорились об активизации двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Государство Эритрея стала 161-й страной, с которой Узбекистан установил дипотношения.Государство Эритрея расположено в северо-восточной части Африки в районе Африканского Рога. Граничит с Суданом, Эфиопией и Джибути, омывается Красным морем.Ранее Узбекистан установил дипломатические отношения с самой маленькой независимой республикой на Земле — Науру, южноамериканской Республикой Суринам и с Республикой Кот-д’Ивуар.
https://uz.sputniknews.ru/20250430/uzbekistan-ustanovil-dipotnosheniya-s-respublikoy-kot-divuar-49116942.html
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узбекистан эритрея дипломатические отношения подписание документов оон африка
узбекистан эритрея дипломатические отношения подписание документов оон африка
Узбекистан установил дипломатические отношения с Эритреей
14:48 12.07.2025 (обновлено: 15:48 12.07.2025)
Две страны намерены наладить взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Между республикой Узбекистан и государством Эритрея установлены дипломатические отношения. Об этом сообщили в Постоянном представительстве Эритреи при ООН.
Церемония подписания Совместного коммюнике состоялась в штаб-квартире ООН. От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам.
Стороны выразили готовность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированных учреждений.
Также договорились об активизации двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
"Подписание документа стало важным шагом в активизации взаимодействия Узбекистана с африканским континентом", – отметилив агентстве.
Государство Эритрея стала 161-й страной, с которой Узбекистан установил дипотношения.
Государство Эритрея расположено в северо-восточной части Африки в районе Африканского Рога. Граничит с Суданом, Эфиопией и Джибути, омывается Красным морем.
Ранее Узбекистан установил дипломатические отношения с самой маленькой независимой республикой на Земле — Науру, южноамериканской Республикой Суринам и с Республикой Кот-д’Ивуар.