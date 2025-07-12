https://uz.sputniknews.ru/20250712/uzbekskie-taekvondisty-zavoevali-ocherednoe-zoloto-koreya-50481477.html

Узбекские таэквондисты завоевали очередное золото на турнире в Корее

Узбекские таэквондисты завоевали очередное золото на турнире в Корее

Sputnik Узбекистан

В активе сборной Узбекистана на данный момент имеются 2 золотые и 1 бронзовая медали.

2025-07-12T17:44+0500

2025-07-12T17:44+0500

2025-07-12T18:09+0500

таэквондо

спортивные соревнования

золотая медаль

узбекистан

южная корея

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по таэквондо завоевали еще одну золотую медаль на международном турнире "WT Diamond Games", проходящем с 11 по 13 июля в южнокорейском городе Муджу, сообщает пресс-служба НОК.Основная команда в составе Диёрбека Тухлибоева, Шухрата Салаева, Шаббоны Абдувалиевой и Светланы Осиповой успешно прошла отборочные этапы, одержав победы над сборными Индонезии и Монголии, а в финале — над Казахстаном, став обладателем награды высшей пробы. Вторая команда — Озодбек Мамадалиев, Ёдгор Журабоев, Севинч Хайдарова и Озода Собиржонова — одолела соперников из Сингапура и Республики Корея, но в полуфинале уступила сборной Казахстана. В поединке за третье место узбекские спортсмены уверенно победили команду Марокко и удостоились бронзовой медали. Таким образом, в активе сборной Узбекистана на данный момент имеются 2 золотые и 1 бронзовая медали. Завтра определятся победители и призеры в индивидуальной программе.

https://uz.sputniknews.ru/20250711/uzbekskie-taekvondistki-zavoevali-zolotuyu-medal-na-turnire-v-koree-50466327.html

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