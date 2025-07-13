https://uz.sputniknews.ru/20250713/eaeu-sistema-intellektualnoy-sobstvennosti-50503734.html

ЕАЭС: как формируют эффективную систему интеллектуальной собственности в странах Союза

ЕАЭС: как формируют эффективную систему интеллектуальной собственности в странах Союза

Sputnik Узбекистан

Речь идет о вопросах, касающиеся развития искусственного интеллекта и совершенствования правового регулирования в сфере охраны авторского права, товарных знаков, географических указаний и других объектов интеллектуальной собственности

2025-07-13T15:45+0500

2025-07-13T15:45+0500

2025-07-13T15:45+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

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ТАШКЕНТ, 13 июля — Sputnik. Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов провел переговоры по вопросам искусственного интеллекта и авторского права. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Он принял участие в серии заседаний Ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в штаб-квартире организации в Женеве.На полях Ассамблей министр ЕЭК встретился с директором Департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС Хабибом Асаном. Они обсудили результаты взаимодействия Комиссии и ВОИС в рамках достигнутых ранее договоренностей. В частности, подтвердили возможность участия представителей ВОИС в предстоящем Международном форуме "Антиконтрафакт" в октябре 2025-го, а также представителей Комиссии – в работе постоянных комитетов и рабочих групп ВОИС.В ходе встреч министра ЕЭК с гендиректором Национального центра интеллектуальной собственности Беларуси Алексеем Курманом и председателем Комитета по правам интеллектуальной собственности Минюста Казахстана Шолпан Абдреевой говорили о выстраивании системного взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности, продвижении интеграционного потенциала в соответствии с задачами, стоящими перед странами ЕАЭС, в том числе в рамках реализации Декларации "Евразийский экономический путь".Для справки: ВОИС – специализированное учреждение системы ООН, членами которого являются 194 государства. Деятельность ВОИС посвящена развитию сбалансированной и эффективной международной системы интеллектуальной собственности. На ежегодной основе проводятся заседания Ассамблей с целью рассмотрения текущей глобальной ситуации в сфере интеллектуальной собственности.В 2019 году заключен Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и ВОИС.

https://uz.sputniknews.ru/20250711/tamojennaya-protsedura-pererabotki-pomogaet-promyshlennoy-kooperatsii-eksportu-stran-eaes-50464697.html

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