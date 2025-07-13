https://uz.sputniknews.ru/20250713/rossiyskie-boytsy-osvobodili-naselennye-punkty-v-dnr-50505240.html

Российские бойцы освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР

Российские бойцы освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над этими территориями удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Восток"

2025-07-13T16:30+0500

2025-07-13T16:30+0500

2025-07-13T16:30+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.Также нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Октябрьское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области.Потери украинских вооруженных формирований составили:Контроль над населенным пунктом Карла Маркса в Донбассе удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".Также бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Чаривное Запорожской области и Камышеваха в ДНР.ВСУ потеряли:

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