Российские бойцы освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
© Sputnik / Константин Михальчевский/
Подписаться
Контроль над этими территориями удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Восток".
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.
“В результате наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Октябрьское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили:
более 450 военнослужащих;
две боевые бронированные машины;
восемь автомобилей;
три орудия полевой артиллерии.
Контроль над населенным пунктом Карла Маркса в Донбассе удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Карла Маркса Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Также бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Чаривное Запорожской области и Камышеваха в ДНР.
ВСУ потеряли:
свыше 205 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
14 автомобилей;
два артиллерийских орудия;
две станции радиоэлектронной борьбы;
склад материальных средств.