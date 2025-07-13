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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250713/rossiyskie-boytsy-osvobodili-naselennye-punkty-v-dnr-50505240.html
Российские бойцы освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР
Российские бойцы освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над этими территориями удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Восток"
2025-07-13T16:30+0500
2025-07-13T16:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.Также нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Октябрьское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области.Потери украинских вооруженных формирований составили:Контроль над населенным пунктом Карла Маркса в Донбассе удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".Также бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Чаривное Запорожской области и Камышеваха в ДНР.ВСУ потеряли:
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Российские бойцы освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР

16:30 13.07.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Контроль над этими территориями удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Восток".
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.
“В результате наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Октябрьское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили:
более 450 военнослужащих;
две боевые бронированные машины;
восемь автомобилей;
три орудия полевой артиллерии.
Контроль над населенным пунктом Карла Маркса в Донбассе удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Карла Маркса Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке Минобороны РФ.

Также бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Чаривное Запорожской области и Камышеваха в ДНР.
ВСУ потеряли:
свыше 205 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
14 автомобилей;
два артиллерийских орудия;
две станции радиоэлектронной борьбы;
склад материальных средств.
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