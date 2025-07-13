https://uz.sputniknews.ru/20250713/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-neftegaz-50504428.html

Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к поиску нефтегазовых месторождений

Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к поиску нефтегазовых месторождений

Sputnik Узбекистан

Стороны также рассмотрели предложения по обмену геологическими данными, опытом в области современных технологий, сотрудничеству в подготовке специалистов и организации учебных программ

2025-07-13T15:00+0500

2025-07-13T15:00+0500

2025-07-13T15:00+0500

узбекистан

пакистан

сотрудничество

нефть

газ

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ТАШКЕНТ, 13 июля — Sputnik. Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к проектам по поиску и освоению нефтяных и газовых месторождений на своей территории, сообщает ИА "Дунё".Ситуацию в нефтегазовой сфере обеих стран, состояние и возможности двустороннего сотрудничества в этой области, а также перспективные совместные проекты обсудили посол Узбекистана Алишер Тухтаев и министр нефти Пакистана Али Первез Малик.Они подчеркнули необходимость создания Рабочей группы из специалистов профильных ведомств двух стран.Пакистанская сторона высоко оценила опыт Узбекистана в нефтегазовой сфере.В ходе встречи также рассмотрели предложения по обмену геоданными, опытом в области современных технологий, сотрудничеству в подготовке специалистов и организации учебных программ.

https://uz.sputniknews.ru/20250705/lidery-uzbekistana-i-pakistana-obsudili-rasshirenie-sotrudnichestva-mejdu-dvumya-stranami-50358617.html

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