https://uz.sputniknews.ru/20250713/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-neftegaz-50504428.html
Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к поиску нефтегазовых месторождений
Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к поиску нефтегазовых месторождений
Sputnik Узбекистан
Стороны также рассмотрели предложения по обмену геологическими данными, опытом в области современных технологий, сотрудничеству в подготовке специалистов и организации учебных программ
2025-07-13T15:00+0500
2025-07-13T15:00+0500
2025-07-13T15:00+0500
узбекистан
пакистан
сотрудничество
нефть
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ТАШКЕНТ, 13 июля — Sputnik. Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к проектам по поиску и освоению нефтяных и газовых месторождений на своей территории, сообщает ИА "Дунё".Ситуацию в нефтегазовой сфере обеих стран, состояние и возможности двустороннего сотрудничества в этой области, а также перспективные совместные проекты обсудили посол Узбекистана Алишер Тухтаев и министр нефти Пакистана Али Первез Малик.Они подчеркнули необходимость создания Рабочей группы из специалистов профильных ведомств двух стран.Пакистанская сторона высоко оценила опыт Узбекистана в нефтегазовой сфере.В ходе встречи также рассмотрели предложения по обмену геоданными, опытом в области современных технологий, сотрудничеству в подготовке специалистов и организации учебных программ.
https://uz.sputniknews.ru/20250705/lidery-uzbekistana-i-pakistana-obsudili-rasshirenie-sotrudnichestva-mejdu-dvumya-stranami-50358617.html
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пакистан узбекистан партнеры поиск нефтегазовые месторождения
пакистан узбекистан партнеры поиск нефтегазовые месторождения
Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к поиску нефтегазовых месторождений
Стороны также рассмотрели предложения по обмену геологическими данными, опытом в области современных технологий, сотрудничеству в подготовке специалистов и организации учебных программ.
ТАШКЕНТ, 13 июля — Sputnik.
Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к проектам по поиску и освоению нефтяных и газовых месторождений на своей территории, сообщает
ИА "Дунё".
Ситуацию в нефтегазовой сфере обеих стран, состояние и возможности двустороннего сотрудничества в этой области, а также перспективные совместные проекты обсудили посол Узбекистана Алишер Тухтаев и министр нефти Пакистана Али Первез Малик.
Они подчеркнули необходимость создания Рабочей группы из специалистов профильных ведомств двух стран.
Пакистанская сторона высоко оценила опыт Узбекистана в нефтегазовой сфере.
“Особое внимание было уделено вопросам привлечения узбекских партнеров к проектам по поиску и освоению нефтяных и газовых месторождений на территории Пакистана, в частности к проектам по добыче и модернизации нефтеперерабатывающих заводов”, — говорится в сообщении.
В ходе встречи также рассмотрели предложения по обмену геоданными, опытом в области современных технологий, сотрудничеству в подготовке специалистов и организации учебных программ.