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https://uz.sputniknews.ru/20250713/vstrecha-sergeya-lavrova-s-kim-chen-ynom-v-kndr-50502521.html
МИД РФ раскрыл детали встречи Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном в КНДР
МИД РФ раскрыл детали встречи Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном в КНДР
Sputnik Узбекистан
Беседа министра иностранных дел России с Председателем Государственных дел КНДР прошла в теплой товарищеской атмосфере
2025-07-13T14:35+0500
2025-07-13T14:35+0500
политика
в мире
мид рф
сергей лавров
кндр
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встреча
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. На сайте российского внешнеполитического ведомства раскрыли подробности переговоров.Лавров поблагодарил Пхеньян за участие северокорейских военных в освобождении Курской области. Также он отметил последовательность КНДР в поддержке СВО.
https://uz.sputniknews.ru/20250712/glava-mid-rf-peredal-kim-chen-ynu-poslanie-putina-50480335.html
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мид рф встреча сергей лавров ким чен ын кндр
мид рф встреча сергей лавров ким чен ын кндр

МИД РФ раскрыл детали встречи Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном в КНДР

14:35 13.07.2025
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит министра иностранных дел Сергея Лаврова в КНДР
Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в КНДР - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2025
© МИД РФ
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Беседа министра иностранных дел России с Председателем Государственных дел КНДР прошла в теплой товарищеской атмосфере.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. На сайте российского внешнеполитического ведомства раскрыли подробности переговоров.
“12 июля находящийся в КНДР с рабочим визитом Министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам”, — говорится в сообщении.
Лавров поблагодарил Пхеньян за участие северокорейских военных в освобождении Курской области. Также он отметил последовательность КНДР в поддержке СВО.
“С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области”, — говорится в сообщении.
При обсуждении двусторонней повестки Лавров и Ким Чен Ын уделили особое внимание сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
В ходе обсуждения ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии стороны сошлись во мнении, что причиной роста напряженности на этих территориях является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента.
Москва и Пхеньян настаивают сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, приверженность их решению политико-дипломатическим путем.
Беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере.
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