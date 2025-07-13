https://uz.sputniknews.ru/20250713/vstrecha-sergeya-lavrova-s-kim-chen-ynom-v-kndr-50502521.html

МИД РФ раскрыл детали встречи Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном в КНДР

МИД РФ раскрыл детали встречи Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном в КНДР

Sputnik Узбекистан

Беседа министра иностранных дел России с Председателем Государственных дел КНДР прошла в теплой товарищеской атмосфере

2025-07-13T14:35+0500

2025-07-13T14:35+0500

2025-07-13T14:35+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. На сайте российского внешнеполитического ведомства раскрыли подробности переговоров.Лавров поблагодарил Пхеньян за участие северокорейских военных в освобождении Курской области. Также он отметил последовательность КНДР в поддержке СВО.

https://uz.sputniknews.ru/20250712/glava-mid-rf-peredal-kim-chen-ynu-poslanie-putina-50480335.html

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