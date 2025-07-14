https://uz.sputniknews.ru/20250714/mojno-li-est-uglevody-na-noch-50510706.html
Диетолог: можно ли есть углеводы на ночь
Диетолог: можно ли есть углеводы на ночь
Sputnik Узбекистан
Специалист рассказала о влиянии сладкого, мучного и жирного на качество сна
2025-07-14T22:02+0500
2025-07-14T22:02+0500
2025-07-14T22:02+0500
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Люди, следящие за своим весом и здоровьем, опасаются есть на ужин углеводную пищу. Но промежуточные исследования показали, что те, кто сидел на диете, употреблял сложные углеводы на ужин, потеряли даже больше веса, чем те, кто придерживался обычной диеты, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину."Углеводы быстрее вызывают выработку гормонов удовольствия, поскольку это заложено в нас генетически. Вечером, после трудового насыщенного дня, который, как правило, влечет за собой повышение тревожности и усталости, человек просто хочет расслабиться. И часто вот такой ужин становится даже не просто ужином, а как средством некой реабилитации. Это действительно процесс, который помогает снять напряжение. И, соответственно, человек после вот снятия такого состояния, такого стресса легче, быстрее засыпает. А если человек легче, быстрее засыпает и у него хорошее качество сна, вырабатывается мелатонин и соматотропный гормон, который у взрослых способствует похудению, утром у него уже в норме уровень кортизола", — пояснила специалист.Главное — помнить, что углеводы на ночь должны быть сложными.По ее словам, сложные углеводы обеспечат организм энергией до и во время сна. И дальше они дадут длительное чувство сытости, помогут уснуть и обеспечат выработку тех гормонов, которые человека успокоят.
https://uz.sputniknews.ru/20250707/pochemu-v-jaru-snijaetsya-appetit-50378648.html
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диетолог углеводы ночь сладкое жирное сон
диетолог углеводы ночь сладкое жирное сон
Диетолог: можно ли есть углеводы на ночь
Специалист рассказала о влиянии сладкого, мучного и жирного на качество сна.
Люди, следящие за своим весом и здоровьем, опасаются есть на ужин углеводную пищу. Но промежуточные исследования показали, что те, кто сидел на диете, употреблял сложные углеводы на ужин, потеряли даже больше веса, чем те, кто придерживался обычной диеты, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.
"Углеводы быстрее вызывают выработку гормонов удовольствия, поскольку это заложено в нас генетически. Вечером, после трудового насыщенного дня, который, как правило, влечет за собой повышение тревожности и усталости, человек просто хочет расслабиться. И часто вот такой ужин становится даже не просто ужином, а как средством некой реабилитации. Это действительно процесс, который помогает снять напряжение. И, соответственно, человек после вот снятия такого состояния, такого стресса легче, быстрее засыпает. А если человек легче, быстрее засыпает и у него хорошее качество сна, вырабатывается мелатонин и соматотропный гормон, который у взрослых способствует похудению, утром у него уже в норме уровень кортизола", — пояснила специалист.
Главное — помнить, что углеводы на ночь должны быть сложными.
"Есть углеводы на ночь можно. Но тут нужно смотреть индивидуально, кому и как. И углеводы должны быть сложными. То есть это – бурый рис, это может быть гречка, это могут быть запеченные некрахмалистые овощи, брокколи, кабачки", – сказала Соломатина.
По ее словам, сложные углеводы обеспечат организм энергией до и во время сна. И дальше они дадут длительное чувство сытости, помогут уснуть и обеспечат выработку тех гормонов, которые человека успокоят.