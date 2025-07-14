https://uz.sputniknews.ru/20250714/shkolniki-uzbekistan-olimpiada-ximiya-dubay-medali-50511635.html

IChO 2025: Узбекистан зафиксировал лучший в своей истории результат в общекомандном зачете

IChO 2025: Узбекистан зафиксировал лучший в своей истории результат в общекомандном зачете

Sputnik Узбекистан

Школьники республики завоевали золотые и серебряные медали на международной химической олимпиаде в Дубае

2025-07-14T09:50+0500

2025-07-14T09:50+0500

2025-07-14T09:53+0500

общество

узбекистан

школьники

химия

олимпиада

дубай

золото

серебро

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/0e/50517508_0:0:837:471_1920x0_80_0_0_9e61cf8c26733f227a77a72f8047a94b.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. На 57-й Международной химической олимпиаде (ICHO 2025) среди школьников в Дубае Узбекистан зафиксировал лучший в своей истории результат в общекомандном зачете. Об этом сообщает Агентство специализированных образовательных учреждений при МДШО.В олимпиаде IChO 2025 в ОАЭ участвовали более 1000 школьников из 90 стран.Награды завоевали все члены сборной республики.ПобедителиЗолотоСереброДля справки: Международная химическая олимпиада — ежегодное состязание для одаренных школьников, увлекающихся химией. Она проводится с 1968 года.

узбекистан

дубай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан олимпиада химия дубай школьники медали