IChO 2025: Узбекистан зафиксировал лучший в своей истории результат в общекомандном зачете
09:50 14.07.2025 (обновлено: 09:53 14.07.2025)
© пресс-служба Агентства специализированных образовательных учрежденийШкольники Узбекистана завоевали золотые и серебряные медали на международной химической олимпиаде в Дубае
© пресс-служба Агентства специализированных образовательных учреждений
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Школьники республики завоевали золотые и серебряные медали на международной химической олимпиаде в Дубае.
ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. На 57-й Международной химической олимпиаде (ICHO 2025) среди школьников в Дубае Узбекистан зафиксировал лучший в своей истории результат в общекомандном зачете. Об этом сообщает Агентство специализированных образовательных учреждений при МДШО.
В олимпиаде IChO 2025 в ОАЭ участвовали более 1000 школьников из 90 стран.
Награды завоевали все члены сборной республики.
“По итоговым результатам все члены нашей сборной завоевали 2 золота и 2 серебра, всего 4 медали”, — говорится в сообщении.
Победители
Золото
Далер Рахимов — ученик специализированной школы имени Абу Али ибн Сино
Мирджахон Мухаммадов — ученик специализированной школы имени Абу Али ибн Сино
Серебро
Ибрагим Темуров — ученик Бухарской школы, города Алмалык, Ташкентской области
Билолиддин Зухриддинов — ученик специализированной школы имени Абу Али ибн Сино
Для справки: Международная химическая олимпиада — ежегодное состязание для одаренных школьников, увлекающихся химией. Она проводится с 1968 года.