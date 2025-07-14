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IChO 2025: Узбекистан зафиксировал лучший в своей истории результат в общекомандном зачете
IChO 2025: Узбекистан зафиксировал лучший в своей истории результат в общекомандном зачете
Sputnik Узбекистан
Школьники республики завоевали золотые и серебряные медали на международной химической олимпиаде в Дубае
2025-07-14T09:50+0500
2025-07-14T09:53+0500
общество
узбекистан
школьники
химия
олимпиада
дубай
золото
серебро
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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. На 57-й Международной химической олимпиаде (ICHO 2025) среди школьников в Дубае Узбекистан зафиксировал лучший в своей истории результат в общекомандном зачете. Об этом сообщает Агентство специализированных образовательных учреждений при МДШО.В олимпиаде IChO 2025 в ОАЭ участвовали более 1000 школьников из 90 стран.Награды завоевали все члены сборной республики.ПобедителиЗолотоСереброДля справки: Международная химическая олимпиада — ежегодное состязание для одаренных школьников, увлекающихся химией. Она проводится с 1968 года.
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дубай
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узбекистан олимпиада химия дубай школьники медали
узбекистан олимпиада химия дубай школьники медали

IChO 2025: Узбекистан зафиксировал лучший в своей истории результат в общекомандном зачете

09:50 14.07.2025 (обновлено: 09:53 14.07.2025)
© пресс-служба Агентства специализированных образовательных учрежденийШкольники Узбекистана завоевали золотые и серебряные медали на международной химической олимпиаде в Дубае
Школьники Узбекистана завоевали золотые и серебряные медали на международной химической олимпиаде в Дубае - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2025
© пресс-служба Агентства специализированных образовательных учреждений
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Школьники республики завоевали золотые и серебряные медали на международной химической олимпиаде в Дубае.
ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. На 57-й Международной химической олимпиаде (ICHO 2025) среди школьников в Дубае Узбекистан зафиксировал лучший в своей истории результат в общекомандном зачете. Об этом сообщает Агентство специализированных образовательных учреждений при МДШО.
В олимпиаде IChO 2025 в ОАЭ участвовали более 1000 школьников из 90 стран.
Награды завоевали все члены сборной республики.

“По итоговым результатам все члены нашей сборной завоевали 2 золота и 2 серебра, всего 4 медали”, — говорится в сообщении.

Победители
Золото
Далер Рахимов — ученик специализированной школы имени Абу Али ибн Сино
Мирджахон Мухаммадов — ученик специализированной школы имени Абу Али ибн Сино
Серебро
Ибрагим Темуров — ученик Бухарской школы, города Алмалык, Ташкентской области
Билолиддин Зухриддинов — ученик специализированной школы имени Абу Али ибн Сино
Для справки: Международная химическая олимпиада — ежегодное состязание для одаренных школьников, увлекающихся химией. Она проводится с 1968 года.
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