https://uz.sputniknews.ru/20250714/uzbekistan-novaya-struktura-administratsii-prezidenta-50524823.html

Сократили и оптимизировали: в РУз утвердили новую структуру Администрации Президента

Сократили и оптимизировали: в РУз утвердили новую структуру Администрации Президента

Sputnik Узбекистан

В соответствии с указом руководителя страны, в деятельности АП определены пять приоритетных направлений

2025-07-14T16:30+0500

2025-07-14T16:30+0500

2025-07-14T16:30+0500

общество

узбекистан

администрация президента

оптимизация

сокращение

указ

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру Администрации Президента, сообщает пресс-секретарь лидера страны Шерзод Асадов.В результате изменений сокращены 284 штатные единицы и оптимизированы дублирующие должности.В деятельности АП определили пять приоритетных направлений: образование, бизнес-среда, судебно-правовая система, здравоохранение и водные ресурсы. Для эффективной реализации реформ в этих сферах в структуре Администрации введены пять должностей заместителей руководителя.Кроме того, учреждены новые должности советников Президента по стратегическому развитию и внешней политике.Созданы департаменты по финансовым технологиям, цифровизации и искусственному интеллекту, креативной экономике и туризму, общественной безопасности и верховенству закона, организации мероприятий, подготовке аналитического контента к совещаниям и визитам в регионы, а также департамент коммуникаций.

https://uz.sputniknews.ru/20250624/administratsiya-prezidenta-uzbekistana-novaya-doljnost-50129323.html

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