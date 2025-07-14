https://uz.sputniknews.ru/20250714/uzbekistan-novaya-struktura-administratsii-prezidenta-50524823.html
Сократили и оптимизировали: в РУз утвердили новую структуру Администрации Президента
Сократили и оптимизировали: в РУз утвердили новую структуру Администрации Президента
Sputnik Узбекистан
В соответствии с указом руководителя страны, в деятельности АП определены пять приоритетных направлений
2025-07-14T16:30+0500
2025-07-14T16:30+0500
2025-07-14T16:30+0500
общество
узбекистан
администрация президента
оптимизация
сокращение
указ
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру Администрации Президента, сообщает пресс-секретарь лидера страны Шерзод Асадов.В результате изменений сокращены 284 штатные единицы и оптимизированы дублирующие должности.В деятельности АП определили пять приоритетных направлений: образование, бизнес-среда, судебно-правовая система, здравоохранение и водные ресурсы. Для эффективной реализации реформ в этих сферах в структуре Администрации введены пять должностей заместителей руководителя.Кроме того, учреждены новые должности советников Президента по стратегическому развитию и внешней политике.Созданы департаменты по финансовым технологиям, цифровизации и искусственному интеллекту, креативной экономике и туризму, общественной безопасности и верховенству закона, организации мероприятий, подготовке аналитического контента к совещаниям и визитам в регионы, а также департамент коммуникаций.
https://uz.sputniknews.ru/20250624/administratsiya-prezidenta-uzbekistana-novaya-doljnost-50129323.html
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узбекистан администрация президент указ
узбекистан администрация президент указ
Сократили и оптимизировали: в РУз утвердили новую структуру Администрации Президента
В соответствии с указом руководителя страны, в деятельности АП определены пять приоритетных направлений.
ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру Администрации Президента, сообщает
пресс-секретарь лидера страны Шерзод Асадов.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления". Указом утверждена новая структура Администрации Президента”, — говорится в сообщении.
В результате изменений сокращены 284 штатные единицы и оптимизированы дублирующие должности.
В деятельности АП определили пять приоритетных направлений: образование, бизнес-среда, судебно-правовая система, здравоохранение и водные ресурсы. Для эффективной реализации реформ в этих сферах в структуре Администрации введены пять должностей заместителей руководителя.
Кроме того, учреждены новые должности советников Президента по стратегическому развитию и внешней политике.
Созданы департаменты по финансовым технологиям, цифровизации и искусственному интеллекту, креативной экономике и туризму, общественной безопасности и верховенству закона, организации мероприятий, подготовке аналитического контента к совещаниям и визитам в регионы, а также департамент коммуникаций.