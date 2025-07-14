https://uz.sputniknews.ru/20250714/uzbekistan-sovet-po-nalogovym-sporam-50514236.html

В Узбекистане появится экспертный совет по налоговым спорам — подробности

В Узбекистане появится экспертный совет по налоговым спорам — подробности

Sputnik Узбекистан

Новую структуру создадут при Торгово-промышленной палате республики

2025-07-14T11:00+0500

2025-07-14T11:00+0500

2025-07-14T12:29+0500

общество

узбекистан

тпп

налоги

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/0e/50516597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_131062af56e2a08f0f3f510588066b79.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. В Узбекистане появится экспертный совет по налоговым спорам. Это предусмотрено соответствующим постановлением президента, сообщает Минюст республики. В нем определены меры по совершенствованию механизмов досудебного урегулирования налоговых споров. В соответствии с документом, при Торгово-промышленной палате РУз будет создан экспертный совет по налоговым спорам, в состав которого войдут специалисты в области налогообложения, экономики, финансов и права.Его заседания будут проходить не реже 2-х раз в месяц.Полномочия экспертного совета:

https://uz.sputniknews.ru/20250624/uzbekistan-operativnyy-shtab-predprinimateli-50136463.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан торгово-промышленная палата совет налоги споры