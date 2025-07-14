https://uz.sputniknews.ru/20250714/uzbekistan-sovet-po-nalogovym-sporam-50514236.html
В Узбекистане появится экспертный совет по налоговым спорам — подробности
В Узбекистане появится экспертный совет по налоговым спорам — подробности
Sputnik Узбекистан
Новую структуру создадут при Торгово-промышленной палате республики
2025-07-14T11:00+0500
2025-07-14T11:00+0500
2025-07-14T12:29+0500
общество
узбекистан
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налоги
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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. В Узбекистане появится экспертный совет по налоговым спорам. Это предусмотрено соответствующим постановлением президента, сообщает Минюст республики. В нем определены меры по совершенствованию механизмов досудебного урегулирования налоговых споров. В соответствии с документом, при Торгово-промышленной палате РУз будет создан экспертный совет по налоговым спорам, в состав которого войдут специалисты в области налогообложения, экономики, финансов и права.Его заседания будут проходить не реже 2-х раз в месяц.Полномочия экспертного совета:
https://uz.sputniknews.ru/20250624/uzbekistan-operativnyy-shtab-predprinimateli-50136463.html
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узбекистан торгово-промышленная палата совет налоги споры
узбекистан торгово-промышленная палата совет налоги споры
В Узбекистане появится экспертный совет по налоговым спорам — подробности
11:00 14.07.2025 (обновлено: 12:29 14.07.2025)
Новую структуру создадут при Торгово-промышленной палате республики.
ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik.
В Узбекистане появится экспертный совет по налоговым спорам. Это предусмотрено соответствующим постановлением президента, сообщает
Минюст республики.
В нем определены меры по совершенствованию механизмов досудебного урегулирования налоговых споров.
"Целью решения является сокращение сроков и затрат на разрешение споров между предпринимателями и налоговыми органами", — говорится в тексте постановления.
В соответствии с документом, при Торгово-промышленной палате РУз будет создан экспертный совет по налоговым спорам, в состав которого войдут специалисты в области налогообложения, экономики, финансов и права.
Его заседания будут проходить не реже 2-х раз в месяц.
Полномочия экспертного совета:
рассмотрение обращений предпринимателей, недовольных решениями налоговых органов, за исключением налоговых споров, рассматриваемых в рамках уголовных дел или в суде;
вынесение заключения по результатам рассмотрения апелляций;
направление полученных заключений в налоговые, таможенные и соответствующие госорганы для обязательного рассмотрения и информирование об этом предпринимателей.