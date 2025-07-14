https://uz.sputniknews.ru/20250714/v-uzbekistane-uprazdnili-agentstvo-informatsii-i-massovyx-kommunikatsiy-50526084.html
В Узбекистане упразднили Агентство информации и массовых коммуникаций — подробности
В Узбекистане упразднили Агентство информации и массовых коммуникаций — подробности
Sputnik Узбекистан
На базе АИМК формируется Центр по производству национального контента
2025-07-14T18:00+0500
2025-07-14T18:00+0500
2025-07-14T18:00+0500
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агентство информации и массовых коммуникаций
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ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. В Узбекистане прекращена работа Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК), сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Это определено в Указе Президента РУз "О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления".В документе также указано, что, отныне все нормативно-правовые акты и проекты будут разрабатывать на основе научных исследований аналитических институтов при Администрации Президента с учетом рекомендаций ученых, отечественных и зарубежных экспертов.Реализация ключевых направлений будет осуществляться через проектные офисы. В деятельность Администрации внедрят систему комплаенса. Это поможет обеспечить прозрачность, укрепление исполнительской дисциплины и предотвращение коррупции.Повышается подотчетность государственных органов перед общественностью. Институт пресс-секретарей укрепят, внедряется новая система коммуникации с населением и взаимодействия со СМИ.Самостоятельность министерств при принятии решений повысят.Отныне ведомства смогут самостоятельно принимать нормативно-правовые акты в пределах своих полномочий по регулированию соответствующих сфер.В процессе регистрации таких актов Минюст республики имеет право их редактировать и включать правовые нормы для соответствия международным стандартам.
https://uz.sputniknews.ru/20250714/uzbekistan-novaya-struktura-administratsii-prezidenta-50524823.html
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узбекистан агентство информации и массовых коммуникаций
узбекистан агентство информации и массовых коммуникаций
В Узбекистане упразднили Агентство информации и массовых коммуникаций — подробности
На базе АИМК формируется Центр по производству национального контента.
ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik
. В Узбекистане прекращена работа Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК), сообщает
пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.
Это определено в Указе Президента РУз "О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления".
В документе также указано, что, отныне все нормативно-правовые акты и проекты будут разрабатывать на основе научных исследований аналитических институтов при Администрации Президента с учетом рекомендаций ученых, отечественных и зарубежных экспертов.
Реализация ключевых направлений будет осуществляться через проектные офисы. В деятельность Администрации внедрят систему комплаенса. Это поможет обеспечить прозрачность, укрепление исполнительской дисциплины и предотвращение коррупции.
"По отдельным направлениям учреждены должности представителей Президента. Также упразднено Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК), на базе которого формируется Центр по производству национального контента", — говорится в сообщении.
Повышается подотчетность государственных органов перед общественностью. Институт пресс-секретарей укрепят, внедряется новая система коммуникации с населением и взаимодействия со СМИ.
Самостоятельность министерств при принятии решений повысят.
"Указом предусматривается повышение самостоятельности министерств и ведомств при принятии решений. Будут сокращены бюрократические процедуры и расширены возможности для их проактивной деятельности. Будет установлен перечень вопросов, упорядочиваемых постановлениями Правительства, ведомственными актами и актами органов государственной власти на местах", — говорится в сообщении.
Отныне ведомства смогут самостоятельно принимать нормативно-правовые акты в пределах своих полномочий по регулированию соответствующих сфер.
В процессе регистрации таких актов Минюст республики имеет право их редактировать и включать правовые нормы для соответствия международным стандартам.