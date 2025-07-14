https://uz.sputniknews.ru/20250714/v-uzbekistane-uprazdnili-agentstvo-informatsii-i-massovyx-kommunikatsiy-50526084.html

В Узбекистане упразднили Агентство информации и массовых коммуникаций — подробности

В Узбекистане упразднили Агентство информации и массовых коммуникаций — подробности

Sputnik Узбекистан

На базе АИМК формируется Центр по производству национального контента

2025-07-14T18:00+0500

2025-07-14T18:00+0500

2025-07-14T18:00+0500

политика

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

шерзод асадов

администрация президента

агентство информации и массовых коммуникаций

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1f/21173682_36:0:1766:973_1920x0_80_0_0_202096c91c2efacf29f8a5484603d150.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. В Узбекистане прекращена работа Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК), сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Это определено в Указе Президента РУз "О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления".В документе также указано, что, отныне все нормативно-правовые акты и проекты будут разрабатывать на основе научных исследований аналитических институтов при Администрации Президента с учетом рекомендаций ученых, отечественных и зарубежных экспертов.Реализация ключевых направлений будет осуществляться через проектные офисы. В деятельность Администрации внедрят систему комплаенса. Это поможет обеспечить прозрачность, укрепление исполнительской дисциплины и предотвращение коррупции.Повышается подотчетность государственных органов перед общественностью. Институт пресс-секретарей укрепят, внедряется новая система коммуникации с населением и взаимодействия со СМИ.Самостоятельность министерств при принятии решений повысят.Отныне ведомства смогут самостоятельно принимать нормативно-правовые акты в пределах своих полномочий по регулированию соответствующих сфер.В процессе регистрации таких актов Минюст республики имеет право их редактировать и включать правовые нормы для соответствия международным стандартам.

https://uz.sputniknews.ru/20250714/uzbekistan-novaya-struktura-administratsii-prezidenta-50524823.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан агентство информации и массовых коммуникаций