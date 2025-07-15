Врач: как помочь организму пережить жару
"На фоне повышенной температуры воздуха происходит расширение сосудов. Люди же часто краснеют в жару. Это говорит о том, что сосуды расширяются, когда сосуды расширяются, может падать давление. А при низком давлении сонливости, слабости, вялости, недомогания может быть больше. Возможно даже предобморочное состояние", — пояснила специалист.
"Когда на фоне жары человек днем испытывает сонливость, вечером он не может заснуть, потому что ему душно и некомфортно. А мы знаем, что для глубокого сна нужен прохладный, свежий воздух. Поэтому тут палка о двух концах, и, может быть, люди испытывают сонливость, потому что они ночью не высыпаются", — считает сомнолог.
"Ученые и медики, и гигиенисты рекомендуют больше пить. И желательно не просто воду, а минеральную воду, чтобы соли восполнялись, потому что в жару больше потоотделение, а объем циркулирующей крови меньше, на этом фоне давление снижается и тянет в сон. Опять же нужно понимать, что ночной сон может нарушиться, его тоже нужно восполнять. И там нужна прохлада", — подчеркнула Царева.