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Врач: как помочь организму пережить жару
Врач: как помочь организму пережить жару
Sputnik Узбекистан
Эксперт дала рекомендации, как наладить режим сна. 15.07.2025, Sputnik Узбекистан
2025-07-15T22:01+0500
2025-07-15T22:01+0500
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В летнюю жару многие люди испытывают проблемы со сном. Днем появляется вялость и сонливость, а ночью приходит бессонница. О причинах этого рассказывает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, невролога-сомнолога Елену Цареву.Ночью же ситуация обратная, и она тоже объяснима.В связи с этим эксперт дала рекомендации, как наладить режим сна.
https://uz.sputniknews.ru/20250710/vrach-o-pereoxlajdenii-vozduxa-v-kvartire-v-jaru-50435890.html
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мнение эксперта, жара, здоровье, сон
мнение эксперта, жара, здоровье, сон

Врач: как помочь организму пережить жару

22:01 15.07.2025
© Unsplash/Vladislav MuslakovДевушка лежит лицом вниз.
Девушка лежит лицом вниз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
© Unsplash/Vladislav Muslakov
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Эксперт дала рекомендации, как наладить режим сна.
В летнюю жару многие люди испытывают проблемы со сном. Днем появляется вялость и сонливость, а ночью приходит бессонница. О причинах этого рассказывает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, невролога-сомнолога Елену Цареву.

"На фоне повышенной температуры воздуха происходит расширение сосудов. Люди же часто краснеют в жару. Это говорит о том, что сосуды расширяются, когда сосуды расширяются, может падать давление. А при низком давлении сонливости, слабости, вялости, недомогания может быть больше. Возможно даже предобморочное состояние", — пояснила специалист.

Ночью же ситуация обратная, и она тоже объяснима.

"Когда на фоне жары человек днем испытывает сонливость, вечером он не может заснуть, потому что ему душно и некомфортно. А мы знаем, что для глубокого сна нужен прохладный, свежий воздух. Поэтому тут палка о двух концах, и, может быть, люди испытывают сонливость, потому что они ночью не высыпаются", — считает сомнолог.

В связи с этим эксперт дала рекомендации, как наладить режим сна.

"Ученые и медики, и гигиенисты рекомендуют больше пить. И желательно не просто воду, а минеральную воду, чтобы соли восполнялись, потому что в жару больше потоотделение, а объем циркулирующей крови меньше, на этом фоне давление снижается и тянет в сон. Опять же нужно понимать, что ночной сон может нарушиться, его тоже нужно восполнять. И там нужна прохлада", — подчеркнула Царева.

Кондиционер - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2025
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