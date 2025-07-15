Врач: как помочь организму пережить жару

"Ученые и медики, и гигиенисты рекомендуют больше пить. И желательно не просто воду, а минеральную воду, чтобы соли восполнялись, потому что в жару больше потоотделение, а объем циркулирующей крови меньше, на этом фоне давление снижается и тянет в сон. Опять же нужно понимать, что ночной сон может нарушиться, его тоже нужно восполнять. И там нужна прохлада", — подчеркнула Царева.