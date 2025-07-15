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https://uz.sputniknews.ru/20250715/stroitelstvo-aes-uzbekistan-vengriya-protokol-50538115.html
Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия подписали протокол — что он предусматривает
Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия подписали протокол — что он предусматривает
Sputnik Узбекистан
Документ стал важным шагом на пути к расширению многостороннего сотрудничества в сфере атомной энергетики на региональном уровне.
2025-07-15T09:49+0500
2025-07-15T10:09+0500
узбекистан
венгрия
подписание документов
протокол
сотрудничество
аэс
строительство аэс в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистан и Венгрия подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС в республике, сообщает пресс-служба Агентства "Узатом". Документ предусматривает: Подписание протокола стало важным шагом на пути к расширению многостороннего сотрудничества в сфере атомной энергетики на региональном уровне, добавили в пресс-службе.
узбекистан
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строительство аэс узбекистан венгрия подписание документ сотрудничество атомная энергетика
строительство аэс узбекистан венгрия подписание документ сотрудничество атомная энергетика

Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия подписали протокол — что он предусматривает

09:49 15.07.2025 (обновлено: 10:09 15.07.2025)
© Sputnik / Тигран МеграбянПапки с документами
Папки с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
© Sputnik / Тигран Меграбян
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Документ стал важным шагом на пути к расширению многостороннего сотрудничества в сфере атомной энергетики на региональном уровне.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистан и Венгрия подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС в республике, сообщает пресс-служба Агентства "Узатом".
"В рамках рабочего визита венгерской делегации в Узбекистан Агентством "Узатом", Министерством иностранных дел и торговли Венгрии и компанией MVM EGI Zrt. подписан протокол, фиксирующий достигнутые договоренности по ряду ключевых направлений сотрудничества в проекте строительства АЭС", — говорится в сообщении.
© Агентство "Узатом"Узбекистан и Венгрия подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС
Узбекистан и Венгрия подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2025
Узбекистан и Венгрия подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС
© Агентство "Узатом"
Документ предусматривает:
применение систем сухого охлаждения с механической тягой;
подготовку технико-коммерческих предложений по поставке оборудования;
начало работ по созданию СП на территории Узбекистана для организации крупноузловой сборки систем сухого охлаждения;
разработку венгерской стороной образовательных программ и стажировок.
Подписание протокола стало важным шагом на пути к расширению многостороннего сотрудничества в сфере атомной энергетики на региональном уровне, добавили в пресс-службе.
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