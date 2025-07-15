Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия подписали протокол — что он предусматривает
09:49 15.07.2025 (обновлено: 10:09 15.07.2025)
© Sputnik / Тигран МеграбянПапки с документами
© Sputnik / Тигран Меграбян
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Документ стал важным шагом на пути к расширению многостороннего сотрудничества в сфере атомной энергетики на региональном уровне.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистан и Венгрия подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС в республике, сообщает пресс-служба Агентства "Узатом".
"В рамках рабочего визита венгерской делегации в Узбекистан Агентством "Узатом", Министерством иностранных дел и торговли Венгрии и компанией MVM EGI Zrt. подписан протокол, фиксирующий достигнутые договоренности по ряду ключевых направлений сотрудничества в проекте строительства АЭС", — говорится в сообщении.
© Агентство "Узатом"Узбекистан и Венгрия подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС
Узбекистан и Венгрия подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС
© Агентство "Узатом"
Документ предусматривает:
применение систем сухого охлаждения с механической тягой;
подготовку технико-коммерческих предложений по поставке оборудования;
начало работ по созданию СП на территории Узбекистана для организации крупноузловой сборки систем сухого охлаждения;
разработку венгерской стороной образовательных программ и стажировок.
Подписание протокола стало важным шагом на пути к расширению многостороннего сотрудничества в сфере атомной энергетики на региональном уровне, добавили в пресс-службе.