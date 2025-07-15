https://uz.sputniknews.ru/20250715/stroitelstvo-aes-uzbekistan-vengriya-protokol-50538115.html

Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия подписали протокол — что он предусматривает

Строительство АЭС: Узбекистан и Венгрия подписали протокол — что он предусматривает

Sputnik Узбекистан

Документ стал важным шагом на пути к расширению многостороннего сотрудничества в сфере атомной энергетики на региональном уровне.

2025-07-15T09:49+0500

2025-07-15T09:49+0500

2025-07-15T10:09+0500

узбекистан

венгрия

подписание документов

протокол

сотрудничество

аэс

строительство аэс в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекистан и Венгрия подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС в республике, сообщает пресс-служба Агентства "Узатом". Документ предусматривает: Подписание протокола стало важным шагом на пути к расширению многостороннего сотрудничества в сфере атомной энергетики на региональном уровне, добавили в пресс-службе.

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