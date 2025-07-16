https://uz.sputniknews.ru/20250716/chto-delat-kogda-zakladyvaet-ushi-v-samolete-50565564.html

Что делать, когда закладывает уши в самолете

Что делать, когда закладывает уши в самолете

Sputnik Узбекистан

Врач: Помочь себе и близким можно несколькими способами

2025-07-16T22:01+0500

2025-07-16T22:01+0500

2025-07-16T22:01+0500

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здоровье

самолет

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Избавиться от заложенности в ушах в самолете помогут жевательная резинка, чай с лимоном и беруши, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Анастасию Лозикову.Также специалист добавила, что для облегчения заложенности у маленьких детей можно использовать беруши.Если заложен нос и есть подозрение на синусит необходимо использовать назальные капли как минимум за 30 минут до посадки. Это позволит снизить нагрузку на слуховые трубы и уменьшить давление на уши, пояснила терапевт.

https://uz.sputniknews.ru/20250715/jara-son-rekomendatsii-vrach-50539747.html

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