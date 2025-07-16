https://uz.sputniknews.ru/20250716/chto-delat-kogda-zakladyvaet-ushi-v-samolete-50565564.html
Что делать, когда закладывает уши в самолете
Что делать, когда закладывает уши в самолете
Sputnik Узбекистан
Врач: Помочь себе и близким можно несколькими способами
2025-07-16T22:01+0500
2025-07-16T22:01+0500
2025-07-16T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
самолет
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/03/45478496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8fde381c5d426cc08403a97cef5fc8a5.jpg
Избавиться от заложенности в ушах в самолете помогут жевательная резинка, чай с лимоном и беруши, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Анастасию Лозикову.Также специалист добавила, что для облегчения заложенности у маленьких детей можно использовать беруши.Если заложен нос и есть подозрение на синусит необходимо использовать назальные капли как минимум за 30 минут до посадки. Это позволит снизить нагрузку на слуховые трубы и уменьшить давление на уши, пояснила терапевт.
https://uz.sputniknews.ru/20250715/jara-son-rekomendatsii-vrach-50539747.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/03/45478496_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_b7f7a3532d69680d3cfa5a8306e88a86.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
уши самолет врач помощь
Что делать, когда закладывает уши в самолете
Врач: помочь себе и близким можно несколькими способами.
Избавиться от заложенности в ушах в самолете помогут жевательная резинка, чай с лимоном и беруши, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-терапевта Анастасию Лозикову.
"Это чувство знакомо каждому: во время взлета и посадки самолета начинает закладывать уши, появляется дискомфорт, а у кого-то — даже боль. Помочь себе и близким можно несколькими способами. Во-первых, достаточно что-то жевать, пусть это будет жевательная резинка. Во-вторых, можно выпить чай с лимоном или теплую воду с добавлением цитрусовых — это позволит запустить работу мышц глотки", — сказала Лозикова.
Также специалист добавила, что для облегчения заложенности у маленьких детей можно использовать беруши.
Если заложен нос и есть подозрение на синусит необходимо использовать назальные капли как минимум за 30 минут до посадки. Это позволит снизить нагрузку на слуховые трубы и уменьшить давление на уши, пояснила терапевт.