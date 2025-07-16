Цирковые артисты Узбекистана стали призерами престижного международного фестиваля
© Министерство культуры Республики УзбекистанаУзбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира
© Министерство культуры Республики Узбекистана
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С 10 по 14 июля в Перу проходил Первый Международный цирковой фестиваль "Пульсо".
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Цирковые артисты Узбекистана стали призерами международного фестиваля, в котором участвовали около 100 лучших представителей циркового искусства из более чем двух десятков стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.
С 10 по 14 июля в столице Перу Лиме проходил Первый Международный цирковой фестиваль "Пульсо".
© Министерство культуры Республики УзбекистанаУзбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира
Узбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Цирковой коллектив из Узбекистана "Осмоний фаришталар" (Небесные ангелы) под руководством Кристины Воробьёвой выступил на нем с номером "Уч нафас" ("Три дыхания"), занял третье место и получил бронзовую медаль.
Первое место — у хозяев фестиваля, на втором — цирковые артисты из Бельгии, Португалии и Китая, третье разделили с Узбекистаном Россия и Венгрия.
13 октября 2024, 16:50