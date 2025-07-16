https://uz.sputniknews.ru/20250716/uzbekistan-bronza-sirk-festival-peru-50575630.html

Цирковые артисты Узбекистана стали призерами престижного международного фестиваля

Цирковые артисты Узбекистана стали призерами престижного международного фестиваля

Sputnik Узбекистан

С 10 по 14 июля в Перу проходил Первый Международный цирковой фестиваль "Пульсо".

2025-07-16T14:30+0500

2025-07-16T14:30+0500

2025-07-16T14:30+0500

культура

узбекистан

цирк

перу

фестиваль

бронза

медаль

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Цирковые артисты Узбекистана стали призерами международного фестиваля, в котором участвовали около 100 лучших представителей циркового искусства из более чем двух десятков стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики. С 10 по 14 июля в столице Перу Лиме проходил Первый Международный цирковой фестиваль "Пульсо". Цирковой коллектив из Узбекистана "Осмоний фаришталар" (Небесные ангелы) под руководством Кристины Воробьёвой выступил на нем с номером "Уч нафас" ("Три дыхания"), занял третье место и получил бронзовую медаль. Первое место — у хозяев фестиваля, на втором — цирковые артисты из Бельгии, Португалии и Китая, третье разделили с Узбекистаном Россия и Венгрия.

https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistan-sotrudnichestvo-vengriya-tsirkovoe-iskusstvo-46105747.html

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