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https://uz.sputniknews.ru/20250716/uzbekistan-bronza-sirk-festival-peru-50575630.html
Цирковые артисты Узбекистана стали призерами престижного международного фестиваля
Цирковые артисты Узбекистана стали призерами престижного международного фестиваля
Sputnik Узбекистан
С 10 по 14 июля в Перу проходил Первый Международный цирковой фестиваль "Пульсо".
2025-07-16T14:30+0500
2025-07-16T14:30+0500
культура
узбекистан
цирк
перу
фестиваль
бронза
медаль
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Цирковые артисты Узбекистана стали призерами международного фестиваля, в котором участвовали около 100 лучших представителей циркового искусства из более чем двух десятков стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики. С 10 по 14 июля в столице Перу Лиме проходил Первый Международный цирковой фестиваль "Пульсо". Цирковой коллектив из Узбекистана "Осмоний фаришталар" (Небесные ангелы) под руководством Кристины Воробьёвой выступил на нем с номером "Уч нафас" ("Три дыхания"), занял третье место и получил бронзовую медаль. Первое место — у хозяев фестиваля, на втором — цирковые артисты из Бельгии, Португалии и Китая, третье разделили с Узбекистаном Россия и Венгрия.
https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistan-sotrudnichestvo-vengriya-tsirkovoe-iskusstvo-46105747.html
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цирк артисты узбекистан фестиваль перу
цирк артисты узбекистан фестиваль перу

Цирковые артисты Узбекистана стали призерами престижного международного фестиваля

14:30 16.07.2025
© Министерство культуры Республики УзбекистанаУзбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира
Узбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2025
© Министерство культуры Республики Узбекистана
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С 10 по 14 июля в Перу проходил Первый Международный цирковой фестиваль "Пульсо".
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Цирковые артисты Узбекистана стали призерами международного фестиваля, в котором участвовали около 100 лучших представителей циркового искусства из более чем двух десятков стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.
С 10 по 14 июля в столице Перу Лиме проходил Первый Международный цирковой фестиваль "Пульсо".
© Министерство культуры Республики УзбекистанаУзбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира
Узбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2025
Узбекский цирк занимает престижное место на фестивале, в котором принимают участие более 20 стран мира
© Министерство культуры Республики Узбекистана
Цирковой коллектив из Узбекистана "Осмоний фаришталар" (Небесные ангелы) под руководством Кристины Воробьёвой выступил на нем с номером "Уч нафас" ("Три дыхания"), занял третье место и получил бронзовую медаль.
Первое место — у хозяев фестиваля, на втором — цирковые артисты из Бельгии, Португалии и Китая, третье разделили с Узбекистаном Россия и Венгрия.
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